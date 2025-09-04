Продукт для схуднення? 9 питань про кавуни з дієтологинею та педіатринею

Сезон кавунів у розпалі. І коли одні з легкістю обирають собі кавунець на десерт, навіть не питаючи про те, чи є у продавця відповідні документи, бо ж вже сезон, інші з острахом куштують скибку-дві, аби потім запропонувати смачненьке малечі.

Навколо кавуна досі точиться чимало суперечок, як, наприклад, що кавун – це ягода, а не фрукт. Проте обидва твердження хибні, адже кавун – це гарбузина. Хтось каже, що то суцільна вода, інші лякають цукром. То їсти чи не їсти, коли і кому саме? УП. Життя розпитала про все це у дієтологині Євгенії Розум та педіатрині Катерини Погорєлової, аби розібратись у найпоширеніших думках.

Кавун – це лише вода і цукор?

Насправді кавун – доволі цінний продукт, каже дієтологиня. Проте це не означає, що для нашого організму лише його достатньо для потреб у поживних речовинах.

У кавуні, окрім великої кількості рідини, є:

фруктоза;

глюкоза;

цінні мікроелементи, як калій і магній.

"І магнію, до речі, в кавуні доволі багато. Є антиоксиданти, вітаміни. Кавун містить амінокислоту цитрулін, якої практично немає в інших продуктах. Вона бере участь в обмінних процесах, трансформується в організмі до аргініну – амінокислоти, що допомагає організму відновлюватися, зміцнювати імунітет і покращувати кровообіг", – пояснює Євгенія Розум.

РЕКЛАМА:

Дієтологиня Євгенія Розум Фото: Facebook Євгенія Розум

Видання Mayo Clinic пише, що 150 грамів кавуна містить:

46 калорій;

46 калорій; 12 г вуглеводів;

0,26 мг вітаміну А;

12 мг вітаміну С;

170 мг калію;

0,1 мг вітаміну В6;

нуль жиру, холестерину або натрію,

Вітамін А важливий для здоров'я шкіри та очей. Вітамін В6 допомагає організму розщеплювати білок, а також важливий для імунної системи та нервової функції. Вітамін С допомагає зміцнити імунну систему та сприяє засвоєнню заліза. Калій допомагає знизити артеріальний тиск.

Кавун – ідеальний продукт для схуднення?

Вживати лише кавун як основну їжу – не добре, адже організм має отримувати білки, жири та вуглеводи в балансі. Євгенія Розум категорично проти різноманітних кавунових дієт, детоксів та подібних речей. Так організму можна лише нашкодити.

"Не треба цього робити, це дуже тяжко для нашого організму. Кавун не може покрити всі потреби організму. У ньому практично немає білка. Так, багато рідини, магній, калій, цитрулін, антиоксиданти, але це далеко не той перелік, який ми потребуємо для повноцінного функціонування організму", – пояснює фахівчиня.

Кавун містить фруктозу і глюкозу, і якщо їх забагато, це теж може нашкодити.

"Люди, які мають надмірну вагу, дуже часто мають ризик цукрового діабету другого типу, або вже мають інсулінорезистентність, або дехто з них вже має навіть цукровий діабет. І отака кавунова дієта тут точно не піде на користь", – каже Розум.

Організм потребує достатньої кількості білків та жирів, які може отримати з повноцінних рослинних і тваринних продуктів. У випадку кавунових дієт, ми виключаємо повністю жири і білки.

"Це може бути дуже ризиковано та нашкодити вашому здоров'ю. Це збільшення ризиків цукрового діабету другого типу, інсулінорезистентності, порушення в роботі печінки і жовчного міхура чи кам'яної хвороби. У кавунах ще є калій магній. Калій є умовно сечогінним. Тому і кавун є теж сечогінним. Тому ми можемо з ним, як не дивно, втрачати більшу кількість рідини. Це може призводити ще і до зневоднення", – застерігає фахівчиня.

Вживати лише кавун як основну їжу – не добре, адже організм має отримувати білки, жири та вуглеводи в балансі. Фото: DragonImages/depositphotos

Чи можна отруїтися кавуном через наявність нітратів?

Багато хто вважає, що в кавунах міститься дуже багато нітратів. Насправді, за даними МОЗ України, у них близько 60 мг на кілограм, а найбільше нітратів міститься в шпинаті, селері, листовій капусті та столових буряках.У допустимих нормах нітрати абсолютно не завдадуть шкоди. До того ж, як зазначає Harvard Health Publishing, ці сполуки після процесу розщеплення можуть запобігати утворенню тромбів та розширювати кровоносні судини. Проте якщо споживати їжу з високою концентрацією нітратів, вони починають накопичуватися в організмі у великій кількості й тоді перетворюються на небезпечні нітрити.

Дієтологиня каже, що ризик отруєння нітратами завжди є, тож радить дотримуватися простих кроків, аби убезпечити себе від неприємностей: не купувати нестиглі кавуни, особливо на початку сезону, та купувати в безпечних місцях, де є документи про сертифікацію.

Як зазначає педіатриня Катерина Погорєлова, нітрати справді можуть бути небезпечними для малюків:

"Особливо для дітей до року, бо їхні системи детоксикації ще недосконалі. Так, спершу кавун можуть спробувати дорослі, а за годину-дві, якщо все добре, то і діти. Але це не гарантія безпеки для дітей, адже організм дитини більш чутливий до нітратів", – пояснює лікарка.

Педіатриня Катерина Погорєлова Фото: Facebook Катерина Погорєлова

Часто через страх отруєння батьки бояться давати дітям кавун до трьох років. Проте безпідставно.

"Всесвітня організація охорони здоров’я (WHO) та Європейське товариство дитячої гастроентерології, гепатології та нутриціології (ESPGHAN) не забороняють кавун після введення прикорму (близько 6 міс.), якщо продукт якісний і подається у безпечній формі. Тобто можна давати діткам з початку введення прикорму. Основна причина обережності – ризик нітратів, але це не абсолютна заборона. І так, краще обирати сезонні кавуни, вирощені у перевірених умовах", – зазначає Катерина Погорєлова.

Йдеться не про те, щоб дитина їла кавун великими порціями, а щоб просто спробувати його для різноманітності. Це підтримує розвиток корисних бактерій у кишківнику і знижує ймовірність алергії, якщо дитина добре реагує на різні продукти.

Читайте також : Чи можна виміряти рівень нітратів у овочах і фруктах за допомогою тестера?

Кавун не можна їсти людям із діабетом?

"Люди з діабетом часто уникають солодких фруктів, ягід, але дарма – їх можна їсти, зокрема й кавун", – ділиться Євгенія Розум.

Фахівчиня каже, що все можна, якщо їсти дозовано, слідкувати за рівнем цукру та не вживати кавун як самостійний перекус.

"Просто потрібно пам’ятати, що в таких продуктах більше глюкози й фруктози, які можуть підвищувати рівень цукру. Реакція в кожного індивідуальна: у когось кавун майже не впливає, у когось – різко підвищує цукор. Тому варто протестувати – з’їли скибку, поміряли рівень глюкози й зробили висновки, скільки вам безпечно їсти", – пояснює Євгенія Розум.

Щоб знизити навантаження на організм та не мати різких стрибків рівня цукру, фахівчиня радить їсти кавун після основного прийому їжі, а не як самостійний перекус.

"Кавун – легка їжа. Ви поїли, швидко все всмокталося в кров, швидко піднявся рівень глюкози – і маємо пік, а потім швидке падіння. Коли ви поїли, наприклад, якусь білкову страву – птицю, рибку, додали овочі, складні вуглеводи – і далі, як десерт, взяли кавун, то вже швидких стрибків глюкози не буде. Тому кавун можна їсти навіть при діабеті чи інсулінорезистентності – головне робити це помірно і після основної страви, а не на голодний шлунок", – зауважує фахівчиня.

Це підтверджує і видання Medical News Today: люди з діабетом можуть їсти кавун з продуктами, багатими на корисні жири, клітковину та білок, наприклад, з горіхами або насінням – таке поєднання поживних речовин допомагає довше відчувати ситість і сповільнює всмоктування цукру в кров.

Людям, які мають цукровий діабет або інсулінорезистентність, предіабет, достатньо 150-200 г кавуна максимум. Проте для кожного свою безпечну порцію можна визначити індивідуально, відстеживши коливання рівня цукру у крові.

Людям, які мають цукровий діабет або інсулінорезистентність, предіабет, достатньо 150-200 г кавуна максимум Фото: awgraphoto/depositphotos

Південні кавуни завжди кращі за ті, що вирощені деінде?

Насправді ні, каже Розум, адже кавуни можуть відрізнятися між собою видами. Наприклад, вирощені на Поліссі кавуни теж будуть смачними, якщо обирати ті сорти, які будуть тут достигати, а також правильно за ними доглядати.

"Ми чітко розуміємо, що якість фруктів, овочів залежить від того, де вони росли, які ґрунти, скільки сонечка отримували, наскільки вони достигли чи не достигли. Якщо на півночі спекотне літо, от яке було в нас минулого року, але при достатньому поливі і кавун достигав, він буде практично ідентичним до того, що росте на півдні", – пояснює дієтологиня.

Якщо на півночі було менше сонця, звісно, кавун може бути не таким солодким, містити менше лікопену (антиоксидант, що допомагає захищати клітини нашого тіла від пошкоджень), цитруліну (амінокислота, допомагає організму виробляти енергію, розширювати судини та покращувати кровообіг).

"Ми звикли, що південні кавуни більш смачні, більші, солодші. Чому? Тому що сонечка отримують більше. Тому що саджають їх раніше, і вони достигають раніше. Більш цінним для нас є кавун, який достиг", – ділиться Євгенія Розум.

Чим більший кавун, тим він солодший?

Якщо мова про смугасті сорти, із темно-зеленими та світло-зеленими смужечками, то це справді так, адже сорт сам по собі великий.

"Є багато різних сортів – усі по-своєму смачні й солодкі, навіть якщо вони невеликі. Але якщо говорити про смугастий кавун, то зазвичай більші – смачніші: вони ввібрали більше сонця, а отже, і солодші", – каже дієтологиня.

Не радить фахівчиня обирати вже розрізані кавуни, навіть якщо вони гарно запаковані плівкою – такий спосіб часто використовують, аби показати, що кавун достиглий Фото: NewAfrica/depositphotos

Не радить фахівчиня обирати вже розрізані кавуни, навіть якщо вони гарно запаковані плівкою – такий спосіб часто використовують, аби показати, що кавун достиглий.

"Розрізаний кавун насправді дуже небезпечний. Тому що хтось його розрізав невідомо, яким ножем, в яких умовах. І поки він просто так лежить на прилавку відкритий – у ньому можуть початися процеси, які точно не додають користі.Тому краще купити цілий кавун і розрізати вже вдома, ніж купувати частинками", – застерігає вона.

У кавунів, які достигають на полі на землі, є жовтенька пляма – це свідчить про те, що кавун достиг в природних умовах."Якщо кавуни не достигли, їх збирають раніше, оця жовта плямка не буде вираженою. Ну і якщо постукати по стиглому плоду, він буде більш дзвінким", – каже Розум.

Кавун треба їсти тільки холодним, так він засвоюється краще?

Ні, температура кавуна не впливає на його засвоєння. Теплий чи холодний – за бажанням.

"Хтось любить зробити кавуновий лід, і це може бути варіантом доповнення до якихось страв, а хтось боїться, що з'їсть щось холодне, а потім погано почуватиметься. Це індивідуально абсолютно. Якщо вам комфортно, ви можете їсти кавун у будь-якому температурному режимі. Єдине, що дуже холодний кавун – для діток треба давати з обережністю, бо він може давати спазми чи біль у животі", – ділиться фахівчиня.

Будь-який холодний продукт може викликати спазми в шлунку, хоча в ротовій порожнині він вже зігрівається. Тому для чутливих людей, для дітей, аби уникнути дискомфорту, краще не їсти кавун холодним, а залишити його на деякий час при кімнатній температурі.

"Холодний кавун справді може викликати дискомфорт у животі, особливо у маленьких дітей, але це не небезпечно, просто можливе ось таке неприємне відчуття спазму", – підтверджує педіатриня Катерина Погорєлова.

Для чутливих людей, для дітей, аби уникнути дискомфорту, краще не їсти кавун холодним Фото: Rawpixel/depositphotos

Кавун можна їсти, скільки заманеться?

В принципі, можна. Проте це означає зменшення кількості іншої їжі. А це вже про порушення балансу в харчуванні, каже дієтологиня.

"Найціннішим буде кавун, коли ви його з'їсте помірно. Він віддасть вам максимально свою користь на фоні іншої їжі. Для дорослої здорової людини достатньо однієї круглої скибочки через весь кавунчик – 300-400 г. Для людини, яка має певні обмеження – цукровий діабет, можливо ще якісь захворювання нирок, – 150-200 г абсолютно достатньо. Одним кавуном ми не можемо собі дати те, що нам необхідно для організму", – зазначає Євгенія Розум.

Фахівчиня радить людям із хворобами нирок та іншими проблемами здоров’я їсти кавун обережно і перед цим порадитися з лікарем.

"Якщо є сечокам'яна хвороба, захворювання нирок, при яких ниркам тяжко працювати, є набряки або ниркового характеру, або через серцево-судинні захворювання, з кавуном треба бути дуже обережними. У кожному окремому випадку це треба вирішити з лікарем: скільки мені можна, як, чи можна мені більше, щоб я частіше ходив в туалет, чи не погіршить це ситуацію", – зазначає дієтологиня.

Кавун добре поєднується з будь-якою їжею Фото: Peteer/depositphotos

Кавун добре поєднується із будь-якою їжею?

Так. Організм сприймає різноманітну їжу, перетравлює її абсолютно комфортно.

"Тому тут за вашим бажанням: можете взяти кавун як десерт до основного прийому їжі. Якщо здорова людина, то інколи можна це взяти як окремий перекус. Єдине: на вечір їсти кавун – не дуже гарна ідея. Це може порушити ваш сон, вам доведеться підніматися, щоб сходити в туалет", – ділиться дієтологиня.

Аби на ранок гарно виглядати та не мати набряків, Євгенія Розум рекомендує також їсти кавун зранку чи упродовж дня. Тоді і сон буде міцнішим, і вигляд у дзеркалі на ранок кращим.