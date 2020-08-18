Чи можна виміряти рівень нітратів у овочах і фруктах за допомогою тестера?

ОНОВЛЕНО 20.07.2021
Нітратоміри та нітрато-тестери нині дуже популярний товар.
Крамниці переповнені овочами та фруктами, але споживачі хвилюються, щоб разом із плодами не придбати "бонус" у формі нітратів.
Наші читачі цікавляться, чи можна самостійно визначити достовірну кількість нітратів у продукті за допомогою цих приладів.
В рамках спецпроекту "Запитай Життя" з цим питанням ми звернулись до доцента кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Анастасії Сачко.
Нагадаємо, у форматі AMA (ask me anything) ви можете поставити нам будь-яке запитання і ми знайдемо експерта, який на нього відповість.
Наприклад, ми вже пояснювали:
- Чи потрібне страхування від COVID-19, якщо плануєш відпочинок чи мандрівку?
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|Анастасія Сачко, доцент кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Нітрати – це солі нітратної кислоти. В невеликих дозах вони не шкідливі.
Проте, якщо часто вживати їжу та воду з вмістом нітратів, вони починають концентруватися в організмі у великій кількості й тоді перетворюються на нітрити, які вже дійсно несуть шкоду.
Експертка Анастасія Сачко називає два популярних методи вимірювання кількості нітратів у продуктах.
Вони реалізуються за допомогою:
- експрес-тестів;
- приладів-нітратомірів.
Останні поділяються на дві групи:
Побутові (портативні) нітратоміри, нітрат-тестери – можна самостійно використовувати в домашніх умовах.
Лабораторні нітратоміри – прилади, які можна використовувати лише з дотриманням відповідних лабораторних вимог, вони потребують повірки та специфічних умов експлуатації.
Далі розглянемо детально не лабораторні методи.
Експрес-тести
Це спеціальні тестові смужки, за допомогою яких можна визначити приблизну концентрацію нітратів, нітритів або інших речовин в продуктах харчування. Ціна на них 300-500 грн.
"Виробники таких експрес-тестів наголошують, що ними можна вимірювати кількість нітратів у м'ясі, воді, овочах та фруктах.
Проте активно такі тест-системи застосовуються не для аналізу харчових продуктів, а для оцінки вмісту нітратів в акваріумній воді", – розповідає Анастасія Сачко.
Принцип дії цих смужок – зміна кольору в результаті селективної хімічної реакції із соком свіжого овоча чи фрукту.
Зміну кольору смужки потрібно порівняти зі спеціальною шкалою, яка йде в комплекті та дозволяє приблизно оцінити концентрацію нітратів в зразку.
"Під час тесту проходить селективна хімічна реакція на нітрат-іон, що дозволяє визначати його концентрацію в присутності інших хімічних речовин, – пояснює Анастасія Сачко.
Виробники таких тестів стверджують, що для проходження реакції достатньо 5-10 секунд контакту зі свіжим зрізом продукту".
Однак, скоріше за все, ви не зможете провести експрес-тест прямо на ринку чи у магазині – щоб якісно провести тест, потрібно використати достатню кількість соку свіжого продукту.
"Коли перевіряємо соковиті овочі та фрукти, то смужки добре пропитуються.
Якщо мова йде про кавун чи лимон – то проблем не буде, а ось моркву доведеться натирати", – попереджує Анастасія.
За словами експертки, такі тести надають лише приблизну оцінку вмісту нітратів у продукті, але працюють краще ніж побутові нітратоміри, оскільки в їх основі – селективна хімічна реакція.
Побутові нітратоміри
Є три типи побутових нітратомірів, які відрізняються за своїм зовнішнім виглядом та принципом використання. Ціна на ці прилади варіюється від 1,5 тис. до 5 тис. грн, найбільше пропозицій за 3 тис.
"В загальному вони виглядають як коробочка зі щупом, який може мати різну форму.
Мова йде про частину, яку ми встромляємо в харчовий продукт.
Щуп може бути подібним на стрижень, мати два тонких голкоподібних стрижня, або бути у формі плоского ножа", – розповідає науковиця.
|Типи нітратомірів відрізняються за своїм зовнішнім виглядом та принципом використання.
Фото Bork/Depositphotos
Насправді, ці прилади вимірюють електропровідність продукту, а вже потім перетворюють результат у кількість нітратів.
"Прилад проводить перерахунок показників електропровідності на питомий вміст нітратів у продукті, відповідно до того, який продукт ми обрали.
Відверто кажучи, за принципом дії – це солеміри, які вимірюють загальний вміст розчинних солей у продукті.
Якщо ви будете вимірювати портативним приладом рівень нітратів в продукті, попередньо його посоливши, то показник від цього теж зросте.
Все тому, що ви внесли туди сильний електроліт, а не через підвищення вмісту нітратів. Ось в чому проблема", – пояснює Анастасія Сачко.
Про такі особливості нітратомірів розповідають і в Міністерстві охорони здоров'я.
"Ці прилади вимірюють електропровідність солевмісних розчинів загалом, тому враховуються не тільки нітрати, а й всі інші солі – фосфати чи натрієві, які насправді нам потрібні", – зазначають у відомстві.
В середньому виробники вказують похибку близько 30%.
"Якщо гранично допустимий вміст нітратів у картоплі становить 250 мг на кілограм, то 30% – це 75 мг. Похибка – досить велика.
При цьому вона може бути такою за умови правильного використання приладу", – застерігає експертка.
У МОЗ зазначають, що за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я денна доза нітратів – 3,7 мг/кг, тобто 222 мг для людини, масою 60 кг.
При цьому у відомстві додають, що "це обмеження на сьогодні вважається занадто застережливим, адже у здоровому раціоні показники будуть вищими".
Анастасія називає кілька правил використання нітратоміру, які допоможуть правильно провести дослідження:
Температура зразка
Неможливо правильно виміряти кількість нітратів у гарячому, холодному чи замороженому продукті.
Температура зразка має бути сталою і близькою до тієї, при якій ви будете його споживати.
Свіжість продукту
Біохімічний склад продуктів змінюється з часом.
Якщо виміряти кількість нітратів у свіжому помідорі та несвіжому – то в другому випадку результат буде суттєво відрізнятись.
Проте він буде зумовлений несвіжістю продукту, а не кількістю нітратів.
Місце проколу
Важливим є місце проколу – він буде здійснений всередині чи на початку продукту, поверхнево чи до середини овоча або фрукту.
Важливим є місце проколу і його глибина – в центральній частині плода чи близько до місця кріплення його до стебла, в області зовнішньої шкірки чи глибоко всередині плода.
Наприклад, всередині кавуна вміст нітратів значно менший, ніж у шкірці.
Найкраще проводити експеримент 3-4 рази та робити проколи у різних місцях, а потім визначити середнє значення.
Використання приладу
Щуп в продукт потрібно вводити повільно, перпендикулярно до поверхні плода.
При введенні бажано не розхитувати його з боку в бік і не робити різких рухів.
Використовуючи портативний тестер необхідно обрати конкретну позицію, бо для різних продуктів закладені різні коефіцієнти перерахунку.
Основне застереження при використанні таких приладів – вимірювання лише у свіжому необробленому продукті, не можна "тестувати" готові страви чи рідини (компоти, супи, варення, маринади).
Виробники зазначають, що при недотриманні вимог вимірювання похибка може становити 300%.
У МОЗ вважають, що такий показник може бути значно вищим. Тому радять утриматися від використання приладу для вимірювання.
|Основне застереження при використанні таких приладів –
вимірювання лише у свіжому необробленому продукті.
Фото Olyina/Depositphotos
"Похибка таких вимірів може досягати мало не 1000%. Визначити достовірно кількість нітратів можна тільки в лабораторних умовах", – додають у міністерстві.
Анастасія Сачко погоджується з цим і уточнює, що лише лабораторні методи дозволяють отримати точне значення вмісту нітратів в продуктах.
Потенціометричний метод, який застосовується найчастіше, має похибку достовірності результату – максимум до 10%.
"Для людей, які переживають за якість своїх продуктів, при всіх великих базарах є санітарно-епідеміологічні лабораторії, які за невеликі кошти можуть зробити аналіз продукту", – зазначає вона.
"Народні" методи, які точно не допоможуть визначити наявність нітратів
Експертка розповідає, що навколо властивостей харчових продуктів повсякчас народжуються різноманітні міфи.
Ось кілька з них, які стосуються наявності нітратів у фруктах та овочах.
Начебто нітрати є у продуктах, які:
– мають багато прожилок;
– тріснули;
– потемніли і покрилися слизом після ночі у холодильнику.
"Наукового підтвердження таким фактам немає,– запевняє Анастасія Сачко.
Потемніння, поява тріщин та слизу можуть бути напряму пов’язані з умовами вирощування, транспортування та зберігання рослинної продукції, із вологістю, складом грунту, кліматичними особливостями регіону.
Аналогічно і поява прожилок чи зміна консистенції може бути пов’язана з сортом або ступенем зрілості, а не з надмірною кількістю добрив.
Звісно, надмірна кількість добрив може викликати псування продукції, зміну її товарного вигляду, смакових якостей та фізико-хімічних властивостей, але про зворотну залежність говорити не варто".
Дарія Поперечна, УП. Життя
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