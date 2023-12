Чи можна виміряти рівень нітратів у овочах і фруктах за допомогою тестера?

ОНОВЛЕНО 20.07.2021

Нітратоміри та нітрато-тестери нині дуже популярний товар.

Крамниці переповнені овочами та фруктами, але споживачі хвилюються, щоб разом із плодами не придбати "бонус" у формі нітратів.

Реклама:

Наші читачі цікавляться, чи можна самостійно визначити достовірну кількість нітратів у продукті за допомогою цих приладів.

В рамках спецпроекту "Запитай Життя" з цим питанням ми звернулись до доцента кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Анастасії Сачко.

Нагадаємо, у форматі AMA (ask me anything) ви можете поставити нам будь-яке запитання і ми знайдемо експерта, який на нього відповість.

Наприклад, ми вже пояснювали: