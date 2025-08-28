Чому виникає алергія на диню та до чого тут амброзія? Пояснення лікарки

Диня може викликати алергічні реакції через наявні у ній білки

Чи помічали ви, що після вживання дині у вас пече горло або ж свербить піднебіння?

Це прояви алергії. Диня містить два білки, які можуть її викликати.

Більше про природу виникнення алергії та у яких випадках диню вживати не варто "УП.Життя" запитала у лікарки-алергологині Катерини Хайдакіної.

Чому виникає алергія на диню і як вона проявляється?

Катерина Хайдакіна пояснює: диня містить два види білків – дуже подібних до тих, що є у деяких травах-алергенах.

Перший білок – це профілін. Алергічна реакція на нього проявляється першінням у горлі, сверблячкою піднебіння, можуть також виникнути неприємні відчуття у шлунку.

Профілін здатний розщеплюватись у організмі під дією шлункового соку, тому важкі алергічні реакції на нього не виникають, пояснює лікарка.

Другий білок – LTP. На відміну від профіліну, він термостійкий та не перетравлюється організмом. Він викликає важкі алергічні реакції, навіть анафілактичний шок та так званий "набряк Квінке".

Білки, споріднені з профіліном та LTP, містяться у деяких лугових травах-алергенах та бур'янах. Йдеться зокрема про амброзію, полин чи тимофіївку.

Саме тому людина, яка має, наприклад, алергію на якусь із цих трав, може мати алергічну реакцію ще й на диню. У медицині це називається перехресною алергією.

Профілін також наявний у складі білка берези як мінорний алерген. Тому люди, які мають алергію на цвітіння берези, можуть мати алергію на диню. Щоправда, уточнює Катерина Хайдакіна, це нечасті випадки.

Коли варто звертатись до лікаря?

Навіть якщо йдеться про невеликий дискомфорт, наприклад, просто свербіж у роті – краще диню не їсти.

"Коли людина не знає, на який саме білок у неї реакція і якщо відчуває неприємні симптоми, краще обмежити вживання дині. Бо профілін ще може піддатись дії шлункового соку, а LTP – ні", – пояснює Катерина Хайдакіна.

Причому в такому випадку варто не лише відмовитись від свіжої дині, а й сушеної.

"Це стосується і цукерок, що містять висушену диню, наприклад, у шоколаді. Висушена диня – це концентрат цих білків. І якщо на свіжу диню немає алергічної реакції, то на засушену вона може бути", – пояснює вона.

Катерина Хайдакіна додає: якщо ви помітили, що після прийому дині виникли типові для алергії симптоми: вже згаданий свербіж у роті, відчуття печіння чи дискомфорт у шлунку – можна прийняти антигістамінні препарати, щоб покращити свій стан.

Якщо симптоми серйозніші, наприклад, затруднення дихання, набряк горла або кропив’янка, що виникає протягом 2 годин після вживання дині, варто звернутись до лікаря.

Для правильної діагностики вам необхідно буде здати тест. Він повинен показати, на який саме білок у вас виникає алергія. Відповідно до цих результатів лікар пояснить, які продукти не можна вживати.

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про сезонну алергію та як запобігти її виникненню.