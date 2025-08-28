Усі розділи
Підтримати УП

Чому виникає алергія на диню та до чого тут амброзія? Пояснення лікарки

Тетяна Бугаєнко — 28 серпня, 09:00
Чому виникає алергія на диню та до чого тут амброзія? Пояснення лікарки
Диня може викликати алергічні реакції через наявні у ній білки
VadimVasenin/Depositphotos

Чи помічали ви, що після вживання дині у вас пече горло або ж свербить піднебіння?

Це прояви алергії. Диня містить два білки, які можуть її викликати.

Більше про природу виникнення алергії та у яких випадках диню вживати не варто "УП.Життя" запитала у лікарки-алергологині Катерини Хайдакіної.

Чому виникає алергія на диню і як вона проявляється?

Катерина Хайдакіна пояснює: диня містить два види білків – дуже подібних до тих, що є у деяких травах-алергенах.

Перший білок – це профілін. Алергічна реакція на нього проявляється першінням у горлі, сверблячкою піднебіння, можуть також виникнути неприємні відчуття у шлунку.

РЕКЛАМА:

Профілін здатний розщеплюватись у організмі під дією шлункового соку, тому важкі алергічні реакції на нього не виникають, пояснює лікарка.

Другий білок – LTP. На відміну від профіліну, він термостійкий та не перетравлюється організмом. Він викликає важкі алергічні реакції, навіть анафілактичний шок та так званий "набряк Квінке".

Білки, споріднені з профіліном та LTP, містяться у деяких лугових травах-алергенах та бур'янах. Йдеться зокрема про амброзію, полин чи тимофіївку.

Саме тому людина, яка має, наприклад, алергію на якусь із цих трав, може мати алергічну реакцію ще й на диню. У медицині це називається перехресною алергією.

Профілін також наявний у складі білка берези як мінорний алерген. Тому люди, які мають алергію на цвітіння берези, можуть мати алергію на диню. Щоправда, уточнює Катерина Хайдакіна, це нечасті випадки.

Читайте також :
Небезпека, яка чатує у сховищах: що варто знати про алергію на плісняву та як її діагностувати

Коли варто звертатись до лікаря?

Навіть якщо йдеться про невеликий дискомфорт, наприклад, просто свербіж у роті – краще диню не їсти.

"Коли людина не знає, на який саме білок у неї реакція і якщо відчуває неприємні симптоми, краще обмежити вживання дині. Бо профілін ще може піддатись дії шлункового соку, а LTP – ні", – пояснює Катерина Хайдакіна.

Причому в такому випадку варто не лише відмовитись від свіжої дині, а й сушеної.

"Це стосується і цукерок, що містять висушену диню, наприклад, у шоколаді. Висушена диня – це концентрат цих білків. І якщо на свіжу диню немає алергічної реакції, то на засушену вона може бути", – пояснює вона.

Катерина Хайдакіна додає: якщо ви помітили, що після прийому дині виникли типові для алергії симптоми: вже згаданий свербіж у роті, відчуття печіння чи дискомфорт у шлунку – можна прийняти антигістамінні препарати, щоб покращити свій стан.

Якщо симптоми серйозніші, наприклад, затруднення дихання, набряк горла або кропив’янка, що виникає протягом 2 годин після вживання дині, варто звернутись до лікаря.

Для правильної діагностики вам необхідно буде здати тест. Він повинен показати, на який саме білок у вас виникає алергія. Відповідно до цих результатів лікар пояснить, які продукти не можна вживати.

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про сезонну алергію та як запобігти її виникненню.

Читайте також :
Небезпека, яка чатує у сховищах: що варто знати про алергію на плісняву та як її діагностувати
Реклама:

Головне сьогодні