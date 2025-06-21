Як вживання алкоголю на перших тижнях вагітності впливає на розвиток плода? Нові дані від вчених

Вживання алкоголю на ранніх стадіях вагітності, зокрема на перших тижнях, спричиняє зміни в генах та впливає на обмін речовин у клітинах ембріона. Особливо вразливими до алкоголю є клітини нервової системи плода.

Тому майбутнім батькам, особливо жінкам, варто повністю відмовитися від спиртного ще до зачаття дитини.

Такими є висновки нового дослідження вчених з Фінляндії, результати якого опублікували у науковому журналі Disease Models & Mechanisms, пише Medical Xpress.

У своєму дослідженні науковці вивчали вплив різних концентрацій алкоголю (менше 1 на мілілітр та більше 3 на мілілітр) на ембріональні стовбурові клітини, розділені до трьох зародкових шарів (ентодерми, мезодерми та ектодерми).

Потім вчені досліджували вплив алкоголю на клітинний метаболізм, активність генів та епігенетичні маркери, що регулюють їхню роботу,.

РЕКЛАМА:

Вони виявили, що чим більшою була концентрація алкоголю, тим сильнішими були зміни в клітинах. Вони стосувалися роботи генів і хімічних процесів всередині клітин.

Читайте також : Як забруднення повітря впливає на плід під час вагітності? Нове відкриття вчених

Найбільш виражений вплив, спричинений алкоголем, спостерігали в ектодермальних клітинах, з яких під час вагітності формується нервова система та мозок дитини. Доведено, що ця згубна звичка є однією з головних причин виникнення порушень нервової системи.

Згідно з висновками дослідження, деякі з порушень, спричинених вживанням алкоголю, можуть виникати вже на перших тижнях вагітності, коли навіть незначні зміни у функціонуванні генів можуть вплинути на розвиток плода.

Однак необхідні подальші дослідження, щоб з'ясувати, наскільки клітинна модель і концентрація алкоголю відображають те, що відбувається в організмі.

Раніше ми пояснювали, чому алкоголь під час вагітності небезпечний для дитини та які це матиме наслідки у майбутньому.