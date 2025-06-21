Як вживання алкоголю на перших тижнях вагітності впливає на розвиток плода? Нові дані від вчених
Вживання алкоголю на ранніх стадіях вагітності, зокрема на перших тижнях, спричиняє зміни в генах та впливає на обмін речовин у клітинах ембріона. Особливо вразливими до алкоголю є клітини нервової системи плода.
Тому майбутнім батькам, особливо жінкам, варто повністю відмовитися від спиртного ще до зачаття дитини.
Такими є висновки нового дослідження вчених з Фінляндії, результати якого опублікували у науковому журналі Disease Models & Mechanisms, пише Medical Xpress.
У своєму дослідженні науковці вивчали вплив різних концентрацій алкоголю (менше 1 на мілілітр та більше 3 на мілілітр) на ембріональні стовбурові клітини, розділені до трьох зародкових шарів (ентодерми, мезодерми та ектодерми).
Потім вчені досліджували вплив алкоголю на клітинний метаболізм, активність генів та епігенетичні маркери, що регулюють їхню роботу,.
Вони виявили, що чим більшою була концентрація алкоголю, тим сильнішими були зміни в клітинах. Вони стосувалися роботи генів і хімічних процесів всередині клітин.
Найбільш виражений вплив, спричинений алкоголем, спостерігали в ектодермальних клітинах, з яких під час вагітності формується нервова система та мозок дитини. Доведено, що ця згубна звичка є однією з головних причин виникнення порушень нервової системи.
Згідно з висновками дослідження, деякі з порушень, спричинених вживанням алкоголю, можуть виникати вже на перших тижнях вагітності, коли навіть незначні зміни у функціонуванні генів можуть вплинути на розвиток плода.
Однак необхідні подальші дослідження, щоб з'ясувати, наскільки клітинна модель і концентрація алкоголю відображають те, що відбувається в організмі.
Раніше ми пояснювали, чому алкоголь під час вагітності небезпечний для дитини та які це матиме наслідки у майбутньому.