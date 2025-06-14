Як забруднення повітря впливає на плід під час вагітності? Нове відкриття вчених

Забруднення повітря може впливати на розвиток майбутньої дитини

Забруднене повітря може призводити до змін у розмірі структур мозку плода, особливо впродовж другого та третього триместрів вагітності.

Про це свідчать результати дослідження вчених з Іспанії, опублікуваного у науковому журналі The Lancet Planetary Health.

Це перше ґрунтовне вивчення зв'язку між забрудненням повітря і розвитком мозку плода під час вагітності, пише Medical Xpress.

Науковці проаналізували дані про понад 750 вагітних та їхніх плодів, зібрані впродовж 2018-2021 років.

Коли учасниці були на третьому триместрі вагітності, їм провели трансвагінальну нейросонографію – ультразвукове дослідження головного мозку дитини через піхву. Таким чином вчені мали можливість дослідити форму та структури органа.

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Окрім того, вчені досліджували "мікросередовища" учасниць – їхні домівки, місця роботи та маршрути пересування. Дані про активність вагітних збирали за допомогою спеціального застосунку, встановленого на мобільних телефонах.

Дослідження показало, що вплив забруднювачів повітря – діоксиду азоту, чорного вуглецю та твердих дрібних частинок – під час вагітності пов’язаний зі збільшенням об’єму порожнин мозку, наповнених спинномозковою рідиною.

Вчені виявили прямий зв’язок між впливом цих забруднювачів і збільшенням об'єму бічних шлуночків, що розташовані в кожній півкулі мозку, а також збільшенням великої цистерни (порожнини, розташованої в нижній частині мозку).

Окрім того, вони помітили збільшення ширини центральної частини мозочка, яка відповідає за рівновагу та координацію рухів.

Результати дослідження також показали зв'язок між підвищеним впливом чорного вуглецю та зменшенням глибини бічної борозни (також відомої як Сільвієва щілина) і глибокої борозенки, яка проходить через мозок. Це може свідчити про меншу зрілість мозку.

Зв'язок між впливом забрудненого повітря та змінами у структурах мозку був сильнішим під час другого та третього триместрів вагітності, зазначають науковці.

"На середніх і пізніх термінах вагітності мозок плода вступає в ключову фазу свого розвитку, що робить його особливо вразливим до зовнішніх факторів.

Ми тепер бачимо переконливі докази того, що навіть при вагітності, яка за всіма показниками виглядає здоровою, фактори, як-от забруднення повітря, можуть непомітно впливати на розвиток мозку плодм", – розповідають співавторки дослідження Еліза Ллурба та Лола Гомес-Ройг, клініцисти з лікарні Сант-Пау та BCNatal-Hospital Sant Joan de Déu (Барселона, Іспанія).

Утім, науковці застерігають: виявлені зміни не означають, що діти, які брали участь у проєкті, мають патологічні відхилення. Усі виміри структур мозку перебувають у межах норми.

Вони наголошують, що потрібно провести й інші дослідження для підтвердження цих висновків і відстеження їхніх потенційних наслідків з часом.

Раніше ми розповідали, що під час вагітності мозок жінки може зменшитися на кілька відсотків.