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Як забруднення повітря впливає на плід під час вагітності? Нове відкриття вчених

Віра Шурмакевич — 14 червня, 09:00
Як забруднення повітря впливає на плід під час вагітності? Нове відкриття вчених
Забруднення повітря може впливати на розвиток майбутньої дитини
olesiabilkei/Depositphotos

Забруднене повітря може призводити до змін у розмірі структур мозку плода, особливо впродовж другого та третього триместрів вагітності.

Про це свідчать результати дослідження вчених з Іспанії, опублікуваного у науковому журналі The Lancet Planetary Health.

Це перше ґрунтовне вивчення зв'язку між забрудненням повітря і розвитком мозку плода під час вагітності, пише Medical Xpress.

Науковці проаналізували дані про понад 750 вагітних та їхніх плодів, зібрані впродовж 2018-2021 років.

Коли учасниці були на третьому триместрі вагітності, їм провели трансвагінальну нейросонографію – ультразвукове дослідження головного мозку дитини через піхву. Таким чином вчені мали можливість дослідити форму та структури органа.

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Окрім того, вчені досліджували "мікросередовища" учасниць – їхні домівки, місця роботи та маршрути пересування. Дані про активність вагітних збирали за допомогою спеціального застосунку, встановленого на мобільних телефонах.

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Дослідження показало, що вплив забруднювачів повітря – діоксиду азоту, чорного вуглецю та твердих дрібних частинок – під час вагітності пов’язаний зі збільшенням об’єму порожнин мозку, наповнених спинномозковою рідиною.

Вчені виявили прямий зв’язок між впливом цих забруднювачів і збільшенням об'єму бічних шлуночків, що розташовані в кожній півкулі мозку, а також збільшенням великої цистерни (порожнини, розташованої в нижній частині мозку).

Окрім того, вони помітили збільшення ширини центральної частини мозочка, яка відповідає за рівновагу та координацію рухів.

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Результати дослідження також показали зв'язок між підвищеним впливом чорного вуглецю та зменшенням глибини бічної борозни (також відомої як Сільвієва щілина) і глибокої борозенки, яка проходить через мозок. Це може свідчити про меншу зрілість мозку.

Зв'язок між впливом забрудненого повітря та змінами у структурах мозку був сильнішим під час другого та третього триместрів вагітності, зазначають науковці.

"На середніх і пізніх термінах вагітності мозок плода вступає в ключову фазу свого розвитку, що робить його особливо вразливим до зовнішніх факторів.

Ми тепер бачимо переконливі докази того, що навіть при вагітності, яка за всіма показниками виглядає здоровою, фактори, як-от забруднення повітря, можуть непомітно впливати на розвиток мозку плодм", – розповідають співавторки дослідження Еліза Ллурба та Лола Гомес-Ройг, клініцисти з лікарні Сант-Пау та BCNatal-Hospital Sant Joan de Déu (Барселона, Іспанія).

Утім, науковці застерігають: виявлені зміни не означають, що діти, які брали участь у проєкті, мають патологічні відхилення. Усі виміри структур мозку перебувають у межах норми.

Вони наголошують, що потрібно провести й інші дослідження для підтвердження цих висновків і відстеження їхніх потенційних наслідків з часом.

Раніше ми розповідали, що під час вагітності мозок жінки може зменшитися на кілька відсотків.

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