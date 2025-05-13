Антибіотики в перші місяці життя можуть пришвидшити статеве дозрівання дівчаток – дослідження

Вчені вважають, що використання антибіотиків для лікування немовлят може підвищувати ризик передчасного статевого дозрівання дівчаток.

Про це повідомили на першому спільному конгресі Європейського товариства дитячої ендокринології (ESPE) та Європейського товариства ендокринології (ESE), пише Medical Xpress.

Раннє статеве дозрівання – це стан, при якому вторинні статеві ознаки починають розвиватися у дітей надто рано: у дівчаток – до 8 років, а у хлопчиків – до 9.

Найчастіше такий стан спостерігають у дівчаток, і часто він не має очевидної причини. За останні десятиліття кількість випадків раннього дозрівання зростає, тому дослідники постійно вивчають можливі чинники, що на це впливають.

У ході дослідження корейські науковці з Хан'янського університету проаналізували дані про вживання антибіотиків серед понад 322 тисяч дітей у віці від 0 до 12 місяців у Південній Кореї. Вони спостерігали за цими дітьми до досягнення дівчатками 9 років, а хлопчиками – 10.

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Вчені з’ясувалися, що дівчатка, які отримували антибіотики до досягнення 3 місяців, мали на 33% вищий ризик раннього дозрівання. Ризик був ще вищим (на 40%) у тих, хто приймав антибіотики у віці до 14 днів. Загалом, що раніше дитина зазнала впливу антибіотиків, то вищим був ризик раннього дозрівання.

Імовірність раннього дозрівання також була вищою серед тих, хто отримував антибіотики з більшою різноманітністю класів. Так, дівчатка, які отримували антибіотики щонайменше з п’яти класів, мали на 22% більший ризик, ніж ті, хто вживав антибіотики з одного або двох.

При цьому жодного зв’язку між вживанням антибіотиків у віці до 1 року і раннім дозріванням у хлопчиків не виявлено.

Авторка дослідження, докторка Юнсу Чо з Хан'янського університету в Південній Кореї, підкреслює, що ці дані мають спонукати батьків і медиків до більш зваженого підходу у призначенні антибіотиків у перші місяці життя.

"Ми бачимо, що ранній вплив на мікробіом або гормональні процеси може мати довготривалі наслідки для розвитку дитини", – зазначає вона.

У подальших дослідженнях науковці планують з’ясувати, як саме антибіотики можуть впливати на гормональну систему, ріст і метаболізм, а також чи існують інші довготривалі ризики.

Раніше ми писали, що в 2022 році через антибіотикорезистентність у світі померло понад 3 мільйони дітей.