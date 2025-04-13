У 2022 році через стійкість бактерій до ліків померло понад 3 мільйони дітей: вчені б'ють на сполох

Багато смертей дітей пов'язані з антибіотиками, які не мають використовувати першочергово

Науковці підрахували, що у 2022 році понад три мільйони дітей по всьому світу померли через інфекції, пов'язані зі стійкістю бактерій до ліків. Вчені закликають до термінового реагування.

Про це йдеться в дослідженні, результати якого представили в Європейському товаристві клінічної мікробіології та інфекційних захворювань (ESCMID), пише MedicalXpress.

Роботу поки не опублікували в науковому виданні.

Автори дослідження зробили висновок, що антибіотикорезистентність становить критичну загрозу для дітей, які особливо вразливі до інфекцій. Крім того, доступ маленьких пацієнтів до нових видів антибіотиків часто обмежений через затримки в розробках препаратів.

Вчені підрахували, що боротьба зі стійкістю бактерій до ліків особливо актуальна в Південно-Східній Азії та Африці, де у 2022 році зафіксували 752 та 659 тисяч смертей від ускладнень, пов'язаних з антибіотикорезистентністю.

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Науковці виявили, що багато смертей дітей мали зв'язок із використанням антибіотиків типу Watch (мають високий ризик резистентності) та Reserve (використовують як останній спосіб терапії важких інфекцій, які стійкі до багатьох ліків).

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Антибіотики такого типу не призначені для першочергового використання – їх мають застосовувати лише до обмеженого кола пацієнтів, аби зберегти ефективність і зменшити ризик виникнення стійкості бактерій.

За спостереженнями авторів роботи, від 2019 по 2021 рік використання антибіотиків Watch зросло на 160% у Південно-Східній Азії та на 126% в Африці. Крім того, у цих регіонах підвищилося використання протимікробних препаратів типу Reserve – на 45% у Південно-Східній Азії та на 125% в Африці.

Загалом переважна більшість смертей дітей (2 мільйони) у 2022 році були пов'язані з використанням цих типів препаратів.

"Хоча збільшення використання антибіотиків Watch and Reserve може бути необхідним у відповідь на одночасне зростання стійких до ліків інфекцій, різке зростання використання цих препаратів представляє кілька серйозних довгострокових ризиків.

Їхнє часте використання, особливо без ретельного нагляду, підвищує ризик резистентності та обмежує майбутні варіанти лікування. Якщо бактерії вироблять стійкість до цих антибіотиків, альтернатив для лікування інфекцій, пов’язаних із множинною лікарською стійкістю, буде мало, якщо взагалі будуть", – пояснив співавтор роботи, професор Джозеф Гарвелл.

Науковці виділили декілька факторів, які можуть сприяти тяжкості резистентності антибіотиків:

переповнені медичні заклади;

погані санітарні умови;

слабкі заходи профілактики інфекцій, які сприяють поширенню резистентних патогенів.

Крім того, надмірному та неправильному використанню антибіотиків сприяє брак інструментів діагностики хвороб дітей.

Вчені зауважили, що в багатьох країнах із низьким та середнім рівнем доходу влада не відстежує тенденції стійкості мікробів та не має ефективних протоколів лікування.

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"Зростання стійкості до антибіотиків Watch and Reserve зрештою призведе до більшої неефективності лікування.

Рівень смертності, який і так є тривожно високим, продовжить суттєво зростати, особливо в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, де доступ до альтернативних методів лікування та передових медичних втручань може бути обмеженим", – вважає Джозеф Гарвелл.

Автори роботи закликали до "термінових та скоординованих" дій щодо зростання антибіотикорезистентності на регіональному та глобальному рівнях.

Раніше вчені підрахували, що до 2050 року стійкість бактерій до антибіотиків може спричинити смерті понад 39 мільйонів людей по всьому світу.