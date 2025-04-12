Уряд розширив програму "Доступні ліки": до неї ввійдуть препарати для вагітних та онкохворих

Препарати з програми "Доступні ліки" можна отримати безкоштовно або з частковою доплатою

Уряд розширив перелік препаратів програми "Доступні ліки". Незабаром українці зможуть безоплатно або з частковою оплатою отримати лікарські засоби для вагітних та онкохворих.

Про це повідомили в Національній службі здоров'я України та Міністерстві охорони здоров'я.

Від серпня 2025 року до програми додадуть ліки для профілактики та лікування анемії у вагітних. Перелік розширять двовалентним залізом у формі таблеток, розчинів та сиропів, а також фолієвою кислотою у таблетованому вигляді.

Також до програми додадуть нові препарати для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних (кровоносних судин головного мозку) захворювань:

індапамід, торасемід – для контролю артеріального тиску та зменшення набряків;

метилдопа – для лікування гіпертензії.

Крім того, від жовтня 2025 року українці в межах програми зможуть уперше отримати препарати для лікування онкологічних захворювань. Перелік розширять ліками, які використовують для гормональної терапії при раку молочної залози:

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екземестен;

летрозол;

тамоксифен.

У МОЗ зауважили, що в державному бюджеті на 2025 рік передбачили рекордну суму для програми "Доступні ліки" – понад 6 мільярдів гривень. У відомстві вважають, що завдяки цьому лікування зможуть отримати понад 500 тисяч українців.

Нагадаємо, від липня всі українські аптеки мають укласти договір із НСЗУ за програмою "Доступні ліки". Очікується, що це дозволять українцям отримувати препарати безоплатно або з частковою доплатою в будь-якій аптеці країни.