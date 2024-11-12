Вчені помітили новий "побічний ефект" астми у дітей

Вчені з’ясували, що діти, які хворіють на астму, можуть мати проблеми з пам'яттю. Крім того, чим раніше розвинулася хвороба, тим більше вона шкодить пам’яті.

Таких висновків дійшли американські вчені у своєму дослідженні, опублікованому в науковому журналі Jama Network Open, пише The Guardian.

У ньому науковці проаналізували дані 473 дітей, які захворіли на астму в ранньому віці. Вони пройшли тести на запам'ятовування послідовності зображень та швидкість їхнього порівняння, а також на контроль та увагу.

Результати тестів хворих на астму порівняли з даними дітей, які цього захворювання не мають. Учасники з астмою справилися гірше.

Вчені виявили, що стан дихання впливає на епізодичну пам'ять – здатність запам'ятовувати особливості повсякденних ситуацій – наприклад, хто був присутній в тому чи іншому місці та як ця людина себе почувала.

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"Ми все більше усвідомлюємо, що хронічні хвороби, – не лише астма, але й діабет, серцеві захворювання тощо – можуть піддавати дітей підвищеному ризику когнітивних труднощів", – зазначила провідна авторка дослідження Сімона Гетті.

Вчені не оцінювали, як саме астма спричиняє проблеми з пам'яттю. Але потенційним пояснення є те, що вона призводить до тривалого запалення, а повторювані напади порушують постачання кисню до мозку.

За словами співавтора дослідження Ніколаса Крістофера-Хейза, ті, хто захворів на астму у дитинстві, мають вищий ризик когнітивних проблем у подальшому житті.

"Астма може поставити дітей на шлях, який збільшує ризик розвитку серйозніших захворювань у дорослому віці, як-от деменція", – наголосив він.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що успішність у навчанні залежить не лише від інтелекту. Важливими виявилися й некогнітивні навички, зокрема мотивація та саморегуляція, на які впливають генетичні фактори.