Чи дійсно ботокс у 20-річному віці запобігає появі зморшок? Пояснюють медики

У світі набуває популярності так званий "превентивний ботокс", коли жінки віком від 20 до 30 років роблять інʼєкції ботулотоксину, щоб запобігти появі зморшок.

Але деякі лікарі закликають обережно ставитися до цієї тенденції – і не лише через "культ молодості", а й через нестачу досліджень про "профілактичний" ефект інʼєкцій.

Медики розповіли про переваги та ризики введення ботулотоксину в шкіру 20-річних пацієнтів в матеріалах The Guardian і The Washington Post.

Чи працюють інʼєкції ботулотоксину до появи зморшок?

Так, відповідає професор пластичної хірургії Університетського коледжу Лондона Афшин Мосахебі.

Введення ботулотоксину у шкіру, перш ніж на ній зʼявилися дрібні зморшки, дійсно може сповільнити їхню появу. Але це зовсім не означає, що превентивні інʼєкції є панацеєю від старіння шкіри, наголошує лікар.

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"Мімічні зморшки з'являються з двох причин. Одна з них полягає в тому, що коли наші м'язи рухаються, шкіра над ними постійно морщиться і починає "витравлювати" лінії в шкірі – якщо постійно м'яти шматок тканини, там утвориться складка.

Іншою причиною є витончення шару дерми шкіри, яке відбувається з віком, і особливо під впливом сонця", – каже Мосахебі.

Ін'єкції ботоксу усувають першу причину старіння та ускладнюють появу зморшок або робить їх менш помітними. Але з часом витончення шкіри все одно призведе до появи зморшок, просто меншою мірою.

При цьому, за словами лікаря, з часом людині може знадобитися дедалі більше інʼєкцій, щоб отримувати помітний ефект, а якщо вона вирішить припинити їх, то шкіра буде старіти як зазвичай.

"З часом ви стаєте більш стійкими до токсинів, тому кількість ботулотоксину, яка працювала на початку лікування, може не спрацювати так добре пізніше", – додає Мосахебі.

Ботулотоксин дійсно блокує нервові сигнали, які "наказують" м'язам скорочуватися, що запобігає утворенню або поглибленню мімічних зморшок, каже президент Американського товариства пластичних хірургів Стівен Вільямс.

Але це лікування спрацює не для всіх видів зморшок і не допоможе прибрати інші ознаки старіння, як-от пігментні плями.

Зрештою, лікар Мосахебі вважає, що занадто ранній початок інʼєкційного омолоджування спонукає людей зациклюватися тільки на зовнішності.

Він рекомендує молоді вживати заходів для сповільнення процесу "стоншування" шкіри, перш ніж замислюватися про інʼєкції – наприклад, захищати шкіру від сонця й уникати куріння.

"У 20 років крем від сонця – набагато кращий варіант, ніж ботокс", – каже лікар.

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Що про "превентивний ботокс" каже наука?

У світі загалом проводили небагато досліджень щодо ефективності "превентивного ботоксу" в запобіганні появі зморшок у більш пізньому віці. Тому вчені не можуть точно стверджувати, що інʼєкції працюють для "профілактики".

Результати досліджень, які вже були проведені, досить обнадійливі. Наприклад, у 2006 році дослідники вивчали ефекти довготривалого застосування ботоксу у двох сестер-близнючок.

Одна сестра отримувала регулярні ін'єкції протягом 12 років, а інша – ні. Виявилося, що у сестри, яка колола ботокс, були менш помітні "гусячі лапки" (зморшки біля зовнішнього куточка очей), і цей ефект зберігався навіть через 7 місяців після останніх інʼєкцій.

Водночас медики Cleveland Clinic наголошують: незалежно від того, чи є у людини зморшки, інʼєкції працюють, якщо робити їх регулярно. Ефект від ін'єкцій ботоксу та інших нейротоксинів триває лише близько 3-4 місяців, а потім шкіра повертається до своєї звичайної форми.

Якщо продовжувати робити ін'єкції, м'язи можуть "навчитися" скорочуватися менше. Але немає гарантії, що це профілактує появу зморшок пізніше.

Отже, науковцям потрібні подальші дослідження, щоб точно зрозуміти, чи "превентивний ботокс" запобігає зморшкам у довгостроковій перспективі.

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Нагадаємо, раніше лікарі назвали небезпеку тренду "барбі ботокс", в рамках якого жінки роблять шию довшою.