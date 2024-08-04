Що таке "сідниці офісного працівника", про які говорять у соцмережах? Пояснення медиків

Фахівці стверджують, що мала рухливість може призвести до втрати об'єму м'язів

В англомовному сегменті соцмереж набув популярності тренд, учасники якого розповідають про вправи, що, на їхню думку, допоможуть уникнути "сідниць офісного працівника" (англійською "office chair butt") – деформації великих сідничних м’язів.

Користувачі TikTok розповідають, що сідничні м'язи зазнають постійного тиску через малорухливий спосіб життя, який веде значна частина сучасних людей: коли день вони проводять на офісному кріслі, а вечір – на м’якому дивані.

Унаслідок цього сідниці нібито атрофуються і змінюють свою форму.

Молоді жінки розповідають про присідання та інші вправи, які вони виконують посеред робочого дня, щоб запобігти цій жахливій, на їхню думку, формі сідниць.

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На деяких вебсайтах ​​електронної комерції навіть з’явилися пропозиції крісел, які можуть "вберегти" своїх власників від "сідниць офісного працівника".

Та чи справді сидяча робота може спричиняти формування "сідниць офісного працівника"?

Як розповів директор відділення амбулаторної фізичної терапії Пресвітеріанської лікарні (Presbyterian Hospital) у Нью-Йорку Еван Джонсон у коментарі Health, поширений останнім часом термін "сідниці офісного працівника" не має справжнього медичного значення чи відповідника в науковій термінології.

Водночас, як зауважує фахівець, тривале сидіння на одному місці дійсно здатне вплинути на здоров’я великого сідничного м’яза.

"Сидячи в кріслі годинами, днями, тижнями та роками, ми нехтуємо своїми сідницями, через що вони можуть втратити свій зовнішній вигляд та м’язову масу", – стверджує спеціаліст з фізичної медицини та реабілітації Ендрю Бах.

Малорухливий спосіб життя робить неможливою роботу багатьох частин тіла, зокрема й сідничних, дельтовидних, грудних м'язів, а також підколінних сухожиль. З часом це може призвести до їхнього ослаблення та накопичення жирової тканини.

За словами Джонсона, "сідниці офісного працівника" можуть виникати, коли об’єм м’язів у тілі починає зменшуватися.

"Сидячи на [сідничному] м'язі цілий день і не тренуючись, ви ризикуєте втратити тонус м’язів, і, зрештою, форму. Це може призвести до появи плоскої форми сідниць, або зміни їхньої щільності", – пояснює Еван Джонсон.

Крім того, надмірне сидіння може спричинити скорочення або напруження м’язів, що, за словами Ендрю Баха, також змінює зовнішній вигляд сідниць.

Чи справді сидіння травмує сідниці?

Еван Джонсон стверджує, що сидіння протягом тривалого часу зазвичай не шкодить безпосередньо сідничним м’язам. Однак їхня слабкість може з часом спричиняти інші проблеми із здоров’ям, зокрема провокувати надмірну напругу інших м’язів стегон і спини.

Теоретично, тривале перебування в сидячому положенні дійсно може спричиняти завеликий тиск на сідничні м’язи, але, за словами фахівця, це буває "доволі рідко".

"Хороша новина полягає в тому, що звичайна людина змінює своє положення і розташування ваги кожні кілька хвилин, як правило, навіть не замислюючись про це", – каже Еван Джонсон.

Якщо ж під час сидіння виникає біль, може йтися про синдром мертвої сідниці, або сідничну амнезію – стан, який спричиняє нездатність одного з трьох основних м’язів сідниць скорочуватися належним чином або пошкодження сухожилля.

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У такому випадку людина відчуватиме оніміння, поколювання та біль, розповідає Ендрю Бах. Щоб вирішити цю проблему, він радить обов'язково консультуватися з лікарем.

Чи треба лікувати "сідниці офісного працівника"?

На думку Ендрю Баха, деякі наслідки тривалого сидіння, як-от м’язова слабкість чи неправильна постава, справді потребують кваліфікованої медичної допомоги.

"Внаслідок тривалого сидіння дуже часто виникає біль у спині чи шиї. Перехід на письмову роботу або малорухливий спосіб життя спричиняє біль у багатьох моїх пацієнтів", – поділився фахівець.

Однак це не стосується явища "сідниці офісного працівника".

Що робити, аби запобігти "сідницям офісного працівника"?

Спеціаліст з фізичної медицини та реабілітації Ендрю Бах попереджає, що більші ризики виникнення "сідниць офісного працівника" мають люди старшого та середнього віку.

"Загалом з віком ми схильні втрачати м’язову гнучкість і тонус, якщо не робимо фізичних вправ", – зауважив Ендрю Бах.

Цьому можна запобігти, якщо залишатися активним і регулярно включати в роботу сідничні м’язи протягом дня.

Наприклад, вигулювати собаку, підніматися сходами в офісі або час від часу вставати з-за робочого місця. Крім того, у нагоді може стати спеціальний високий стіл, який дозволяє стояти під час роботи.

Також можна спробувати на робочому місці час від часу напружувати сідниці або піднімати литки кожні 15 хвилин.

Як говорить Еван Джонсон, правильне виконання спеціальних вправ за межами офісного приміщення, як-от присідання, сідничний місток та випадів, допоможе зберегти здоров'я м’язів.

"Тим не менш, кожна людина має притаманні лише їй особливості форми та розміру тіла. Мета [вправ] полягає в тому, щоб сприяти хорошому здоров’ю, самооцінці та фізичній формі", – наголосив Еван Джонсон.

Нагадаємо, раніше вчені виявили, що причиною того, що деякі люди внаслідок фізичних навантажень втрачають вагу повільніше, є нестача певного білка в ДНК.