Чому деякі люди втрачають більше ваги від тренувань, ніж інші? Вчені знайшли відповідь

Дослідники японського Університету Кобе припускають, що люди, які втрачають вагу внаслідок регулярних фізичних навантажень повільніше, ніж інші, мають нестачу певного білка.

За результатами їхнього дослідження, причиною цього можуть бути варіанти білка PGC-1α, який сприяє регулюванню метаболізму та реакції організму на короткочасні фізичні навантаження.

Як інформує Medical News Today, у ході роботи група науковців спостерігала за реакцією моделей мишей та людей, які не мали версій b і c білка PGC-1⍺ на фізичні вправи.

Дослідники побачили зв’язок між відсутністю білка в ДНК та меншим спалюванням жиру під час та після тренувань. Результати роботи опублікували в журналі Molecular Metabolism.

Водночас учасники з b і c версіями білка PGC-1⍺ під час фізичних вправ споживали більшу кількість кисню, що сприяло меншому відсотку жиру в організмі.

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Висновки стосувалися здорових людей, а також хворих на діабет 2 типу.

Під час дослідження на мишах науковці виявили, що ті, що не мали b і c версій білка PGC-1⍺, витрачали менше енергії під час тренувань, але й набирали вагу навіть за нормальних умов.

"Кількість їжі, яку споживали миші, не відрізнялася від кількості, яку отримувала контрольна група.

Ми були здивовані, виявивши цей сильний фенотип; ці миші страждали ожирінням. Хоча є багато модельних мишей, які страждають ожирінням через збільшення споживання їжі, є кілька модельних мишей, які набирають вагу через зменшення витрат енергії", – поділився доктор медичних наук, провідний автор дослідження Ватару Огава.

За словам науковців, використання організмом білка PGC-1α під час тренувань впливає на ефективність споживання енергії. Цей механізм забезпечує корисну витрату енергії в м’язах під час фізичних навантажень.

"Ці нові версії PGC-1α, які називаються b і c, мають майже ту саму функцію, що й звичайна версія a, але вони виробляються в м’язах більш ніж у десять разів більше під час тренування, тоді як версія a – не демонструє такого збільшення", – пояснює Огава.

Команда дослідників також виявила, що відсутність версій b і c білка PGC-1⍺ означає, що короткочасна активність не впливає на організм, спричиняючи менше спалювання жиру під час і після тренування.

"Крім того, є миші, які набирають вагу, коли їх годують дієтою з високим вмістом жиру або іншими спеціальними дієтами, але моделі мишей, які набирають вагу просто завдяки нормальному харчуванню, зустрічаються рідко.

Наші спостереження чітко підтверджують гіпотезу про те, що тенденцію до набори ваги визначає ефективність витрат енергії", – сказав провідний автор дослідження.

На думку авторів дослідження, відкриття впливу версій білка здатне спряти розробці ліків, які, на відміну від популярних засобів типу GLP-1, допомагатимуть скинути вагу незалежно від кількості спожитої їжі.

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