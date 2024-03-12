Чи можна давати собакам облизувати ваше лице? 4 ризики таких "цілунків"

"Ти його ще поцілуй!" – такі слова чули, напевно, багато любителів тварин. Люди часто дозволяють собакам облизувати своє лице, п’ють з однієї кружки або разом їдять один і той самий смаколик.

Однак облизування і "поцілунки" від чотирилапого дійсно можуть бути небезпечні.

Чому не варто "цілувати" собаку і яку загрозу несе слина вашого домашнього улюбленця – розповіли The Washington Post та The Conversation.

Чи можна давати собаці облизувати ваше лице?

Якщо коротко, фахівці категорично не рекомендують цього робити.

Шкіра людини захищена бар'єром від бактерій, тому якщо собака оближе її – ризик зараження невеликий.

Та "собачі поцілунки" в обличчя можуть бути небезпечними, особливо для тих, у кого ослаблений імунітет. Ймовірність захворіти від облизування низька, але існує.

По-перше, у медичній літературі описані серйозні бактеріальні інфекції, що передаються через собачу слину під час укусу або облизування. Наприклад, рідкісний, але потенційно смертельний збудник Capnocytophaga canimorsus.

Capnocytophaga canimorsus – це бактерія, що міститься в роті більшості здорових собак і котів, частина їхньої звичайної флори ясен. Та для людей вона небезпечна, бо викликає сепсис.

Особливу загрозу цей збудник становить для людей похилого віку, для тих, хто вживає багато алкоголю, а також для пацієнтів з ослабленим імунітетом.

Pasteurella multocida – ще одна бактерія, яка живе в ротовій порожнині хижаків та може поширюватися через контакт зі слиною собаки. Може спричиняти різні ускладнення аж до менінгіту.

Ще один тип бактерій, які нам можуть передати собаки – антибіотикорезистентні бактерії . Нині стійкість бактерій до антибіотиків визнана однією з головних проблем охорони здоров'я.

Собача слина може бути потенційним джерелом бактерій, що несуть гени стійкості до антибіотиків. У 2023 році німецьке дослідження з 2800 учасниками підтвердило, що обмін ними між тваринами та власниками можливий.

Таких випадків було лише декілька, та все ж ці бактерії можуть потрапити в організм людини. І, напевно, ніхто не хоче потрапити в цю статистику.

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Окрім тих бактерій, які постійно містяться у собачій слині, песики можуть підхопити інфекцію ззовні – погризти мертвого голуба чи наїстися екскрементів.

Зрештою, деякі паразити можуть переноситися в собачій слині та передаватись людям, адже собаки вилизуються після дефекації та часто вітаються "обнюхуванням" задніх частин тіла інших собак.

Через собачу слину можна заразитися аскаридами, лямбліями та іншими кишковими паразитами. Тут у найбільшій зоні ризику перебувають діти. Хоча загалом це трапляється рідко, пише The New York Times.

Усі ці ризики звучать страшно, але вони вкрай рідкісні, додає інфекціоністка Соня Крішнан з Медичної школи Університету Джона Гопкінса.

Як не заразитися від собачої слини?

Встановіть межі

Не давайте улюбленцю лизати ніс, рот, очі, щоб захистити слизову, радить Соня Крішнан. Також не можна підпускати собаку до відкритих ран, прищів, виразок тощо.

Люди з ослабленим імунітетом, маленькі діти, люди похилого віку та вагітні жінки належать до групи підвищеного ризику зараження зоонозними інфекціями. Представникам цих груп краще уникати собачих "поцілунків".

Дбайте про чистоту

Базові поради – дотримання правил гігієни, миття рук після контакту з тваринами та чиста оселя. Фахівці радять ретельно мити свого улюбленця, чистити його іграшки, а ще – вчасно водити його до ветеринара.

Захищайте рани від собачої слини

Собаки дійсно вміють "зализувати рани" на своєму тілі. Однак для людей собача слина точно не є "маззю для загоєння". Вона навпаки наражає людей на підвищений ризик інфікування.

Гладьте собак

Взаємини між людьми та їхніми улюбленцями можуть бути повноцінними і без "поцілунків у губи". Краще обійняти та погладити собаку.

Такий контакт не лише буде безпечнішим, а й допоможе заспокоїтись, знизити тиск, та просто відчути себе трішки щасливішими.