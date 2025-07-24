Коштує тисячі доларів: чи дієве "очищення" крові від мікропластику, до якого вдається Орландо Блум

Науковиці пояснили, яку процедуру робив актор та для чого вона потрібна

Нещодавно відомий британський актор Орландо Блум у соцмережах опублікував світлини, зроблені під час аферезу – процедури, яку рекламують як дієвий спосіб "видалити від 90 до 99% мікропластику" з тіла.

У клініці, яка проводить "очищення", кажуть, що аферез також допомагає "вивести" з організму так звані "вічні хімікати". Коштує процедура близько 13 тисяч доларів.

Доцентка Кінгстонського університету (Велика Британія) Роза Бускетс і науковиця з Університетського коледжу Лондона Луїза Кампос розповіли The Conversation, чи може аферез допомогти вивести мікропластик з крові.

Що таке аферез та навіщо його використовують?

Аферез, який називають "єдиним у своєму роді способом очищення організму", – насправді звична медична процедура. Її використовують для лікування аутоімунних захворювань або аномально високого рівня певних клітин крові.

Немає наукових доказів, які підтверджують, що завдяки цьому можна позбутися мікропластику з організму.

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Однак вчені дослідили вплив на людину схожої процедури – діалізу, завдяки якому очищують кров від продуктів життєдіяльності у пацієнтів з нирковою недостатністю.

"Хоча діаліз є медичним дивом, він також може мати іронічний наслідок – вносити мікропластик у кров", – зауважують науковиці.

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Подекуди під час процедури діалізу у кров пацієнтів з обладнання можуть потрапляти дрібні частинки пластикових компонентів, які за розміром менші за еритроцити.

Науковиці пояснюють, що апарати для діалізу містять пластикові елементи, зокрема трубки, мембрани та фільтри, що постійно працюють під дією тиску. На відміну від нержавіючої сталі, ці матеріали з часом можуть руйнуватися і потенційно потрапляти в кровотік у вигляді мікропластику.

"Аферез тісно пов’язаний із діалізом: обидва передбачають забір крові з організму, її проведення через пластикові трубки та фільтри, а потім повернення. Обидві процедури несуть однаковий ризик потрапляння мікропластику з обладнання у кров", – наголошують дослідниці.

Що відомо науці про мікропластик і його вплив на людей?

Вчені визнають, що мікропластик тепер усюди – в їжі, повітрі та воді. Поширенню цих частинок сприяють пластикові упакування, синтетичний одяг, зокрема з поліестеру, та навіть штучні газони.

Наприклад, при зношуванні частинки пластику виділяють автомобільні шини. Мікропластик здатний потрапляти в їжу з пластикових контейнерах, якщо їх розігрівати разом зі стравами.

За однією з оцінок вчених, щодня доросла людина в середньому може поглинати близько 884 частинок мікропластику (понад пів мікрограма).

Досі немає масштабних досліджень, які могли б достеменно встановити зв’язок між впливом мікропластику та хворобами в людей. Однак деякі роботи показують, що ці частинки можуть спричиняти запалення, серцево-судинні захворювання та пошкоджувати ДНК, посилюючи ризики розвитку раку.

Крім того, досі не зрозуміло, як мікропластик діє в організмі – чи накопичується він, як взаємодія з тканинами і чи здатен організм виводити його самостійно.

Також немає перевіреної інформації про способи, які можуть позбутися цих частинок з тіла людини.

"Тому твердження про те, що діаліз або інші методи можуть видалити мікропластик, слід сприймати зі скептицизмом. Особливо коли йдеться про системи фільтрації, виготовлені з пластику [...]

Замість того щоб зосередитися на способах виведення пластику з кровотоку, більш ефективною довгостроковою стратегією було б зменшення його впливу на нас", – вважають вчені.

Нагадаємо, вчені виявили мікропластик у людській спермі. фолікулярній рідині, що оточує яйцеклітину в яєчнику, плацентах вагітних, судинах, чоловічих яєчках, сечі та головному мозку.