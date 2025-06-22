Науковці з’ясували, що напої зі скляних пляшок містять більше мікропластику, ніж із пластикових

Мікропластик може потрапляти в напої з фарбованих кришок

Напої, зокрема вода, пиво та вино, що продаються у скляних пляшках, містять від 5 до 50 разів більше мікропластику, ніж рідини з пластикових посудин.

Науковці припускають, що потенційно шкідливі сполуки потрапляють у напої з кольорових кришок.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Journal of Food Composition and Analysis, інформує Phys.org.

Команда науковці вирішила з’ясувати, скільки мікропластику міститься в різних видах напоїв та як на це впливають типи пляшок, в яких їх продають. Для цього вони проаналізували французькі звичайну та газовану воду, пиво та вино.

Дослідники виявили в середньому близько 100 частинок мікропластику на літр у скляних пляшках безалкогольних напоїв та пива. Ці показники від 5 до 50 разів перевищують результати аналізу рідин із пластикових або металевих посудин.

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"Ми очікували протилежного результату", – розповіла France 24 співавторка роботи Іселін Чайб.

За спостереженнями науковців, мікропластик у рідинах мав ту ж форму, колір і полімерний склад, що і фарба на зовнішній стороні кришок, якими герметизують скляні пляшки.

Крім того, фарба на кришках "мала крихітні подряпини, невидимі для неозброєного ока". Автори роботи припускають, що вони могли з'явитися через тертя між кришками під час зберігання. Так мікропластик міг "вивільнятися" і потрапляти у вміст пляшок.

При цьому кількість пластику у воді була відносно низькою – показники коливалися від 1,6 до 4,5 частинок на літр. Вино також містило мало потенційно шкідливих сполук, навіть якщо зберігалося в пляшках із кришками. Вчені кажуть, що причина такої розбіжності "залишається незрозумілою".

Оскільки не існує рівня потенційної токсичності мікропластику, неможливо сказати, чи становить небезпеку його кількість у напоях.

Крім того, вчені з’ясували, що продування кришок повітрям та промивання їх водою зі спиртом зменшують забруднення мікропластиком на 60%.

Раніше науковці знаходили мікропластик у яєчниках, плацентах вагітних жінок, судинах, чоловічих яєчках, сечі та мозковій тканині. Дослідники підозрюють, що ці частинки можуть негативно впливати на здоров’я.