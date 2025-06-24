Вчені змогли перетворити пластик на знеболювальне: як їм це вдалося

Вчені знайшли спосіб перетворювати пластикові відходи на знеболювальні. У цьому їм допомагають бактерії.

Зокрема хіміки виявили, що кишкову паличку можна використовувати для створення парацетамолу. Для цього потрібен матеріал, з якого вироблені пластикові пляшки.

Таким чином виробництво ліків можна зробити більш екологічним, йдеться у новому дослідженні, результати якого опублікували у науковому журналі Nature Chemistry, пише The Guardian.

"Зараз люди не усвідомлюють, що парацетамол отримують з нафти. Ця технологія показує, що, вперше об'єднавши хімію та біологію, ми можемо зробити парацетамол більш екологічним і водночас очистити довкілля від пластикових відходів", – сказав провідний автор дослідження, професор Единбурзького університету (Шотландія) Стівен Воллес.

Команда науковців взяла поліетилентерефталат (ПЕТ) – пластик, який часто трапляється в харчових упаковках, плівках і пляшках. Вони застосували екологічні хімічні методи (перегрупування Лоссена) та перетворили його на новий матеріал.

РЕКЛАМА:

Дослідники витримували його з нешкідливим штамом кишкової палички. Вони виявили, що матеріал перетворився на іншу речовину, відому як паба (PABA) – скорочена назва для пара-амінобензойної кислоти.

Вчені кажуть, що перегрупування Лоссена зазвичай вимагає суворих лабораторних умов. Утім, в присутності бактерії кишкової палички реакція відбулася несподівано легко і природно.

Ключовим фактором, який дозволив їй відбутися спонтанно, став фосфат у самій кишковій паличці.

PABA є важливою для росту бактерій, зокрема для синтезу ДНК. Зазвичай вона виробляється в клітині з інших речовин.

Утім, в цьому експерименті вчені використовували генетично модифіковану кишкову паличку, нездатну виробляти PABA самостійно. Це означало, що для виживання та росту бактеріям довелося використовувати матеріал з поліетилентерефталату.

Потім дослідники генетично модифікували кишкову паличку, додавши їй два гени – від грибів та від ґрунтових бактерій. Таким чином вони перетворювали PABA на парацетамол.

Команда стверджує, що, використовуючи таку кишкову паличку, вони змогли перетворити вихідний матеріал на основі ПЕТ на парацетамол менш ніж за добу, з низьким рівнем викидів і великою кількістю бажаного кінцевого продукту.

Хоча комерційне виробництво парацетамолу у такий спосіб ще потребує доопрацювання та подальших досліджень, отримані результати можуть мати практичне застосування.

"Це вперше відкриває шлях від пластикових відходів до парацетамолу, що неможливо за допомогою однієї лише біології і неможливо за допомогою однієї лише хімії", – сказав Стівен Воллес.