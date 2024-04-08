Чи можна залишитися з близьким у реанімації? Відповідь МОЗ

Родичі та близькі друзі пацієнта можуть потрапити у відділення інтенсивної терапії

В Україні реанімації є відкриті – родичі та близькі друзі пацієнта можуть потрапити у відділення інтенсивної терапії та певний час залишатися там разом із ним.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, відвідувачем може бути будь-яка особа незалежно від родинних стосунків.

"Реанімації є відкритими для родичів чи знайомих пацієнтів. Вільний доступ затверджено наказом МОЗ ще у 2016 році", – зазначили у МОЗ.

У випадку, якщо у реанімації перебуває дитина, то її батьки або законні представники мають усно погодити допуск візитера.

Ще одним важливим зауваженням є те, що один відвідувач може бути біля пацієнта без обмежень по часу. Одночасно біля пацієнта може бути не більше двох людей.

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Правила відвідування реанімації

У МОЗ пояснюють, що перебування в реанімації можливе лише за умови дотримання інструкцій, порад і прохань медичного персоналу.

"Наприклад, медичні працівники можуть попросити тимчасово залишити палату, якщо виникне необхідність проведення у палаті невідкладних дій медичного характеру. Така вимога медичного працівника є обов’язковою до виконання", – наголошують у міністерстві.

Для допуску у відділення інтенсивної терапії людина має бути тверезою. Особі у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння відмовлять у візиті.

Ще одним обмеженням є наявність інфекційного захворювання або контакт із носієм інфекції напередодні.

"Потрібно ставитися з повагою до приватності та спокою пацієнта, зокрема інших пацієнтів, які знаходяться у палаті відділення інтенсивної терапії.

Категорично заборонено чіпати апаратуру відділення та будь-яким іншим чином перешкоджати процесу лікування", – резюмують у МОЗ.

Нагадаємо, нещодавно у МОЗ пояснювали, за яких умов денний стаціонар в лікарні – безкоштовний.