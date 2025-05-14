Чи шкодить мережа 5G здоров’ю? Вчені провели черговий експеримент

Впровадження більш просунутої мережі стільникового зв’язку 5G зробило її основою багатьох теорій змов і міфі про нібито шкоду для здоров’я людей.

Раніше науковці неодноразово спростовували ці твердження. Однак тепер вирішили надати більше доказів того, що смартфони не вбивають людей.

Вчені виявили, що частоти 5G не спричиняють жодних змін у клітинах шкіри людини.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в PNAS Nexus, інформує Popular Science.

Стільникові мережі працюють у межах заданих діапазонів частот, наприклад 5G функціонує на 6 гігагерцах. Очікується, що найближчим часом цей діапазон можуть розширити від 24,3 до 27,5 та від 39,5 до 43,3 гігагерца.

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Хоча дуже сильні електромагнітні поля потенційно можуть завдати фізіологічних пошкоджень людям, частоти 5G навіть не здатні проникнути в організм далі, ніж на кілька міліметрів шкіри.

Науковці з Університету конструктора (Німеччина) провели експеримент, аби перевірити, чи може таких стільниковий зв’язок нашкодити людині.

Для цього вони піддавали клітини шкіри діапазону частот 5G і набагато потужніших електромагнітних полів.

Команда вчених зосередилася на випробуванні двох типів клітин – фібробластів та кератиноцитах, які утворюють сполучну тканину та більшу частину епідермісу.

Під час серії тестів дослідники піддавали клітини впливу частот із різною інтенсивністю протягом двох та 48 годин.

Згодом вчені проаналізували, як дія електромагнітних полів вплинула на людські клітини генетично та епігенетично (зміни у характеристиках генів та тому, як вони використовують спадкову інформацію).

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Результати показали, що навіть при десятикратному перевищенні рекомендованих лімітів частоти зв’язку не викликали жодних змін. Автори дослідження зауважують, що ці висновки дещо суперечать попереднім роботам. Однак раніше науковці не контролювали температуру під час експерименту, тому вплив міг бути результатом тепла, а не самих частот.

"[Наші результати] добре узгоджуються з біофізичними фактами: на таких частотах квантова енергія занадто низька, щоб викликати фотохімічні чи іонізуючи ефекти", – написали дослідники.

Автори роботи сподіваються, що їхні висновки остаточно "закриють дискусію" щодо "шкідливості 5G".

Раніше ми розповідали про те, як працює зв’язок 5G та які існують найпоширеніші міфи про цю мережу.