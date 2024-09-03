Чи викликають мобільні телефони рак мозку? Вчені мають відповідь

Вчені перевірили популярний міф про вплив мобільних телефонів на розвиток раку мозку.

Про це йдеться у дослідженні на замовлення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), пише The Washington Post.

Науковці дійшли висновку, що навіть після тривалого використання мобільних телефонів (понад 10 років) ризик розвитку раку мозку не збільшується.

Дослідники також не знайшли підвищеного ризику лейкемії або раку мозку у дітей, які перебувають поблизу радіо- або телевеж, або ж поблизу стільникових веж.

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Один з авторів дослідження Кен Каріпідіс назвав результати дуже заспокійливими. Він зазначив, що хоча використання мобільних телефонів за останні роки зросло, кількість випадків раку мозку не збільшилася.

Чому ж раніше вважалося, що мобільні телефони можуть бути небезпечними? У 2011 році Міжнародне агентство з дослідження раку (підрозділ ВООЗ) віднесло радіохвилі, які використовуються мобільними телефонами, до категорії можливих канцерогенів для людини. Це означає, що на той момент було недостатньо доказів, щоб стверджувати про реальний ризик, але ця можливість розглядалася.

Проте, як пояснює Каріпідіс, з того часу було проведено багато додаткових досліджень. Група з 11 експертів з 10 країн проаналізувала понад 5000 досліджень, проведених з 1994 по 2022 рік – і більшість з них не підтвердили зв'язок між радіохвилями та розвитком раку.

Дослідники також не знайшли жодних доказів того, що стільникові вежі, які забезпечують зв'язок для мобільних телефонів, можуть спричиняти рак. Більше того, сучасні мережі, як-от 3G і 4G, випромінюють набагато менше радіохвиль, ніж старіші.

Хоча поки що немає масштабних досліджень щодо мереж 5G, наявні дані свідчать, що вони також не становлять підвищеного ризику.

Експерти додають, що побоювання щодо нових технологій є звичайною справою, особливо коли ті швидко набувають популярності. Утім, на думку вчених, результати цього дослідження, замовленого ВООЗ, є дуже обнадійливими і показують, що немає причин для паніки щодо зв'язку між використанням мобільних телефонів та розвитком раку.

Раніше ми розповідали, що лікар з агресивним раком мозку випробував власне новаторське лікування: за рік рецидиву не сталося.