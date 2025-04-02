Часте приймання душу погіршує стан шкіри? Дослідники розвінчали популярний міф

Вчені вважають, що частота миття не впливає на сухість шкіри, однак, визначальними є інші фактори

Чи справді приймання душу щодня може подразнювати та пересушувати шкіру? Вчені з Ноттінгемського університету Великобританії проаналізували дані понад 400 людей і поділились висновками.

На їхню думку, частота купання ніяк не впливає на сухість шкіри, однак пересушитись шкіра може через інші фактори: тривалість перебування у воді, високу температуру, а також склад гелю для душу.

Про це йдеться у нещодавньому дослідженні, проведеному фахівцями Ноттінгемського університету, про яке пише The Guardian.

"Наше відділення нещодавно завершило дослідження, участь у якому взяли пацієнти з екземою. Результати дивують", – зауважила дерматологиня, працівниця університету Розалінда Сімпсон.

Загалом у дослідженні взяли участь 438 пацієнтів з екземою (це запальне захворювання шкіри, що проявляється у вигляді висипів, свербіння та печіння). Їх поділили на дві групи: одну попросили приймати ванну або душ не менше шести разів на тиждень, а іншу – лише один або два рази на тиждень.

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"Очікувалось, що щоденне купання може більше пересушити шкіру та погіршити симптоми екземи, але це не так. Дослідження не виявило ніяких змін в симптомах між тими, хто мився щодня, і тими, хто мився рідше", – зауважила Розалінда Сімпсон.

Водночас, кажуть дослідники, є інші параметри, які можуть провокувати пересушування шкіри. Передусім йдеться про температуру води та тривалість перебування у воді.

"Чим довше ви перебуваєте у воді, тим більше вона може висушити вашу шкіру. Тому коротший і прохолодніший душ кращий", – зауважує дерматологиня.

Вона додає, що гелі для душу, мило та засоби для гоління також суттєво впливають на стан шкіри. Такі інгредієнти як метилізотіазолінон, метилхлорізотіазолінон, сульфати та парабени, які часто є складниками зазначених засобів, можуть посилювати сухість.

"Краще обирати продукти з якомога меншою кількістю інгредієнтів, уникаючи надмірної кількості ароматизаторів і консервантів", – радить Розалінда Сімпсон.

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали, як варто доглядати за шкірою.