Чому лущиться шкіра на пальцях рук та як цьому зарадити

Іноді облізла шкіра на руках з’являється без будь-якої медичної причини. Таку реакцію можуть спровокувати погодні умови, або навіть засоби для миття посуду.

З приходом холоду часто обвітрюється та облазить шкіра на пальцях рук.

Проте лущення шкіри може відбуватися під впливом найрізноманітніших чинників: звичайного миття рук, біжутерії з нікелю, латексних рукавичок та дерматологічних захворювань.

"УП. Життя" використала джерела WebMD, MedicalNewsToday та Healthline, щоб розповісти:

які тригери можуть спричинити лущення шкіри пальців рук;

як позбутися облізлої шкіри на пальцях рук;

які захворювання можуть спричинити лущення шкіри на пальцях рук.

Які щоденні тригери можуть спричинити лущення шкіри пальців рук

Іноді облізла шкіра на руках з’являється без будь-якої медичної причини. Таку реакцію можуть спровокувати погодні умови, або навіть засоби для миття посуду.

До найбільш поширених причин, які можуть викликати лущення шкіри на пальцях рук належать:

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Засмагання на сонці

Сонячні опіки можуть викликати лущення шкіри на відкритих ділянках тіла.

Через кілька днів після засмаги можна помітити, що шкіра на пальцях рук починає облазити.

Тривалий вплив води

В шкірі містяться ліпіди (жири), які виробляються організмом природним чином. Вони допомагають утримувати воду в шкірі та таким чином підтримувати її пружність, еластичність та тонус.

Занадто тривале прийняття ванни або душу може видалити природні жири зі шкіри та спричинити її зміни та лущення.

Природне старіння

З віком в шкірі утворюється менше жиру, який допомагає підтримувати її у зволоженому стані.

Тому шкіра рук та стає сухою та лущиться.

Погодні умови

Холодне повітря може висушити руки та спричинити лущення кінчиків пальців. Водночас тепло в приміщенні може погіршити проблему, оскільки зі шкіри випаровується волога.

Найчастіше шкіра облазить у тих людей, які не носять рукавички та не зволожують шкіру належним чином.

А при спекотній погоді пітливість також може призвести до того, що облазить шкіра на кінчиках пальців.

Хімічні подразники

Після частого миття рук милом можна помітити почервоніння, подразнення та лущення шкіри рук.

Складники мила чи інших мийних засобів здатні висушувати шкіру або призводити до алергічних реакцій – при цьому може облазити шкіра рук.

Люди, які працюють зі шкідливими хімічними речовинами в сільському господарстві, будівництві та на різних виробництвах, також часто страждають від сухості шкіри рук.

Дефіцит вітамінів

Шкіра потребує здорового харчування, щоб залишатися пружною та еластичною.

Дефіцит вітаміну В3 (ніацину) може призвести до лущення кінчиків пальців. Захворювання, пов’язане з недостатністю вітаміну ніацину називається пелагра.

Якщо у вас наявні інші симптоми дефіциту ніацину (діарея, відсутність апетиту, симптоми тривоги або депресії), зверніться до лікаря.

Водночас до сухості, лущення та свербежу шкіри може призвести дефіцит вітаміну А.

Після частого миття рук милом можна помітити почервоніння, подразнення та лущення шкіри рук. [email protected] /Depositphotos

Що допоможе позбутися облізлої шкіри на пальцях рук

Ось кілька порад, які допоможуть при лущенні шкіри пальців рук:

Часто зволожуйте шкіру, застосовуючи креми для рук.

Використовуйте м'яке мило та мийні засоби, що не містять алергенів.

Пийте воду, щоб зберегти шкіру еластичною та зволоженою.

Обмежте тривалість ванни та душу до 10 хвилин. Приймайте душ у теплій (не гарячій) воді, щоб запобігти пересушуванню шкіри.

Взимку використовуйте зволожувач повітря, щоб підтримувати його вологість.

Застосовуйте сонцезахисний крем.

При холодній погоді носіть рукавички на вулиці. Також одягайте гумові рукавички в приміщенні, коли прибираєте, щоб захистити шкіру від агресивних хімічних речовин.

Добре витирайте руки щоразу, коли вони стають вологими.

При лущенні пальців рук часто зволожуйте шкіру, застосовуючи креми для рук. aletia/Depositphotos

Зазвичай лущення пальців можна вилікувати в домашніх умовах. Але є випадки, коли варто звернутися до лікаря:

незрозуміле лущення шкіри, що виникло без впливу вище названих причин;

наявність лихоманки;

лущення шкіри, яке не проходить самостійно або з допомогою зволожувальних кремів;

лущення шкіри зникає та знову повертається з часом.

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Які захворювання можуть спричинити лущення шкіри на пальцях рук

Іноді лущення шкіри пальців рук може бути пов'язано з недіагностованим хворобами:

Екзема рук

Екзема рук зазвичай вражає людей, які постійно контактують руками з хімічними речовинами.

Також екзема може бути генетично успадкованою. Це означає, що якщо вона була у батьків чи бабусь і дідусів – ви теж можете захворіти.

Водночас це захворювання не заразне – воно не передається при рукостисканні тощо.

Екзема рук може спричинити такі симптоми:

почервоніння;

свербіж;

лущення шкіри;

тріщини на шкірі;

біль або дискомфорт.

Більш серйозний тип екземи рук, дисгідротична екзема, може спричинити появу пухирів, наповнених рідиною, на долонях, бічних сторонах пальців та/або підошвах ніг. При цьому може відчуватися печіння шкіри.

Загоєння пухирів може зайняти кілька тижнів. Це довготривале захворювання, з часом шкіра може затвердіти, лущитися та тріскатися.

Екзема рук зазвичай вражає людей, які постійно контактують руками з хімічними речовинами. tiler84/Depositphotos

Псоріаз

Псоріаз – це хронічне автоімунне захворювання, яке може вражати різні органи, проте найчастіше викликає зміни шкіри.

При псоріазі шкіра суха, може почервоніти, лущитися та розтріскуватися. Основний симптом – наявність специфічних пухирів, які можуть виглядати як червоні плями зі сріблястими лусочками.

Контактний дерматит

Контактний дерматит – це висип, який з'являється, коли ви торкаєтеся чогось, на що у вас алергія.

Наприклад, алергічна реакція можлива при носінні прикрас з вмістом нікелю. Це може спричинити зміну кольору шкіри та свербіж. Потім на шкірі з'являться пухирі та вона починає лущитися.

Ще одна причина алергічних реакцій – латекс. Реакція на латекс може бути різною та викликати як анафілактичний шок, який потребує негайного медичного лікування, так і прояви контактного дерматиту – свербіж і лущення.

Симптоми контактного дерматиту можуть з'явитися одразу або через кілька днів після контакту з алергеном. До них належать:

червоний сверблячий висип;

потріскана шкіра;

пухирі;

відчуття печіння;

набряк;

болючість;

лущення шкіри.

Ексфоліативний кератоліз

Це невеликі ураження, які виглядають як білі кільця або пухирі на кінчиках пальців. Вони призводять до лущення шкіри у місцях їх появи.

Найчастішими причинами ексфоліативного кератолізу є потовиділення, тертя, вплив води та погодних умов.

Гіпергідроз

Надмірна пітливість, яку не провокують зовнішні тригери – це гіпергідроз. Він може бути як самостійним захворюванням, так і вказувати на інші патології.

Коли людина сильно потіє, її шкіра лущиться, що може призвести до облізлої шкіри на пальцях рук також.

Якщо ви підозрюєте, що у вас екзема, контактний дерматит, ексфоліативний кератоліз чи псоріаз – зверніться до дерматолога.