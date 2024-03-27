Чи зареєстрований в Україні препарат для лікування ожиріння "Оземпік"?

За кордоном набули популярності препарати "Оземпік", "Вегові" та "Саксенда" проти діабету, які також масово використовують для схуднення.

В Україні зареєстровано препарат "Оземпік", проте офіційно на територію країни його не завозили, дізналась "Українська правда. Життя".

Зокрема, відомо, що протягом 2022-2024 років лікарський засіб "Оземпік" не надходив на державний контроль якості лікарських засобів.

На сайті Держлікслужби повідомляють про окремі серії лікарського засобу "Оземпік" (MP5E511, NP5G866 та МР5В060), які офіційно не ввозилися на територію України та мають ознаки фальсифікації.

У Держлікслужбі також попереджають про велику кількість незареєстрованих сайтів, що пропонують ліки. Саме вони найчастіше є джерелом неякісних і фальсифікованих ліків, які ввезли контрабандисти, тому купувати звідти препарати категорично не рекомендують.

Відповідь Держлікслужби на запит "УП. Життя" Відповідь Держлікслужби на запит "УП. Життя" Відповідь Держлікслужби на запит "УП. Життя" Відповідь Держлікслужби на запит "УП. Життя"

"УП. Життя" дізналась інформацію щодо іншого препарату "Вегові", який також використовують для лікування ожиріння. У МОЗ кажуть, що цей лікарський засіб в Україні не зареєстровано.

Відповідь МОЗ на запит "УП. Життя" Відповідь МОЗ на запит "УП. Життя" Відповідь МОЗ на запит "УП. Життя"

Також державне підприємство "Медичні закупівлі України" повідомило, що не здійснює централізовані закупівлі препаратів "Оземпік" та "Саксенда".

Відповідь на запит "УП. Життя"

Детальніше про механізм дії, ризики та побічні ефекти цих ліків дізнайтесь тут.