Країни-члени ВООЗ розробили проєкт угоди щодо боротьби з майбутніми пандеміями

Після тривалих переговорів країни-члени Всесвітньої організації охорони здоров’я у Женеві досягли згоди щодо проєкту міжнародної угоди, спрямованої на зміцнення глобальної співпраці у боротьбі з майбутніми пандеміями.

Проєкт представлять на розгляд 78-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я у травні, йдеться на сайті ВООЗ.

Після 13 офіційних раундів зустрічей, а також численних неформальних і міжсесійних переговорів щодо різних аспектів проєкту угоди, Міжурядовий переговорний орган завершив роботу над пропозицією "Угоди ВООЗ про пандемію".

"Досягнувши консенсусу щодо "Угоди про пандемію", країни не тільки уклали угоду поколінь, щоб зробити світ безпечнішим, але й продемонстрували, що в нашому розділеному світі країни досі можуть працювати разом, щоб впоратися з спільними загрозами", – зазначив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

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МПО представив текст з такими пропозиціями:

створити систему доступу до патогенів і розподілу вигод;

вжити конкретних заходів щодо запобігання пандемії, в тому числі за допомогою підходу "Єдине здоров'я" (One Health). Концепція полягає у тому, що для ефективної боротьби з глобальними загрозами для здоровʼя потрібна співпраця з різними фахівцями, як-от лікарі, ветеринари, екологи та аграрії, а також між різними державними органами та громадами;

розвиток наукових досліджень і розробок;

сприяння передачі технологій і пов'язаних з ними знань, навичок і досвіду для виробництва медичних продуктів, пов'язаних з пандемією;

мобілізація кваліфікованих кадрів для роботи в умовах надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я;

створення координуючого фінансового механізму;

вжиття конкретних заходів з метою підвищення рівня готовності, а також функціонування і стійкості систем охорони здоров'я;

створення глобальної системи постачань і матеріально-технічної мережі.

Пропозиція підтверджує, що кожна країна має право самостійно вирішувати питання охорони здоров'я у межах власних кордонів.

Також наголошується, що ВООЗ не матиме повноважень втручатися в національне законодавство чи політику держав, або примушувати їх до певних дій, як-от обмеження туризму, запровадження обов'язкової вакцинації, терапевтичних чи діагностичних заходів або запровадження локдаунів.

За даними Reuters, за 75-річну історію ВООЗ країни-члени лише вдруге змогли досягти такої угоди – попередньою була угода про боротьбу з тютюном у 2003 році.

Стаття 9 угоди вимагає від урядів держав розробити національну політику, яка встановлюватиме умови доступу до результатів досліджень, а також забезпечувати глобальну доступність ліків, терапевтичних засобів і вакцин, пов’язаних із пандемією. Це вперше в міжнародній угоді з охорони здоров’я.

"Ця угода дає членам ВООЗ більше можливостей щодо їхньої готовності, реагування та запобігання майбутнім пандеміям", – сказав Рікардо Матуте, радник із питань взаємодії з керівною командою пандемій Глобального центру охорони здоров’я Женевського вищого інституту.

Такі заходи дозволять ВООЗ контролювати постачання медичних товарів, як-от маски та вакцини. Також це сприятиме розвитку місцевого виробництва ліків під час пандемій.