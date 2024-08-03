ВООЗ оновила список небезпечних патогенів, які можуть спричинити пандемію: їх понад 30

ВООЗ оновила список пріоритетних патогенів, які можуть стати причиною пандемії

Всесвітня організація охорони здоров'я оновила список найнебезпечніших вірусів і бактерій, які потенційно можуть спричинити наступну пандемію.

Їх нарахували понад 30, зокрема віруси грипу типу А, лихоманки денге та мавпячої віспи, повідомляє Nature із посиланням на ВООЗ.

Пріоритетні патогени визначили за їхнім потенціалом викликати глобальну надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я – пандемію. До уваги брали рівень заразності та патогенності, а також обмежений доступ до вакцин і методів лікування.

У 2017 та 2018 роках було лише близько десяти пріоритетних патогенів.

Над новим списком працювали 200 вчених близько двох років. Вони проаналізували понад 1,6 тисячі види патогенів – переважно вірусів і бактерій.

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Серед пріоритетних патогенів – група коронавірусів, відомих як сарбековіруси, до якої входить SARS-CoV-2, що спричинив глобальну пандемію COVID-19.

Також до списку увійшли мербековіруси, до яких належить вірус MERS-CoV, який викликає близькосхідний респіраторний синдром.

Серед інших патогенів – вірус мавпячої віспи, який спричинив глобальний спалах віспи у 2022 році та продовжує поширюватися у Центральній Африці. Це ж стосується і вірусу віспи, адже вакцинація від нього знизилася.

У списку опинилися також шість вірусів грипу А, зокрема підтип H5, який спричинив спалах серед великої рогатої худоби в США.

Серед пріоритетних патогенів опинилися бактерії, що викликають холеру, чуму, дизентерію, діарею і пневмонію.

До списку додали два віруси гризунів, які перекинулися на людей. У ньому також залишився вірус Ніна, що переноситься кажанами і є смертельним.

Багато з пріоритетних патогенів наразі циркулюють в окремих регіонах, однак вони мають потенціал для глобального поширення.

До списку пріоритетних патогенів дослідники також створили окремий список "патогенів-прототипів", які можуть використовуватися як модель для досліджень і розробки вакцин та лікування.

Нагадаємо, на початку 2024 року у мережі наробила галасу загадкова "хвороба Х". У новинах йшлося, що її пандемія "загрожує" світові та нібито забере у 20 разів більше життів, ніж COVID-19.

Однак насправді "хвороба Х" виявилася умовною назвою потенційної інфекції, яка могла б викликати пандемію.