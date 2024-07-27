Що волосся може розповісти про ваше здоров’я?

Живою частиною волосини вважають лише її корінь, тому за його здоров'я відповідає мікробіом шкіри голови

На стан волосся можуть впливати багато факторів, як от довкілля, спосіб їхнього укладання чи стрес. Водночас різкі зміни його вигляду можуть свідчити про деякі проблеми із загальним станом здоров’я, на які варто звернути увагу.

Оскільки саме волосся складається з відмерлих клітин, а живою частиною волосини є її корінь, важливе значення для здоров’я локонів складає мікробіом шкіри голови, розповідає докторка медицини, викладачка Гарварду Тріша Пасріча у Washington Post.

Шкіра голови має власний, відмінний від усього тіла мікробіом. Його особливості спричинені високою щільністю на цій ділянці тіла волосяних фолікулів на голові та їхніми сальними залозами, що виробляють жир.

Мікробіом шкіри голови складається не лише зі звичайних бактерій, але також є сприятливим середовищем для грибків, як-от виду Malassezia, що може бути причиною запального стану шкіри, почервонінням, свербінням та лупою.

На мікробіом шкіри голови впливають:

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вік;

стать;

текстура волосся;

довкілля, зокрема вологість вплив ультрафіолетових променів, забруднення повітря;

вплив на волосся, як-от освітлення, фарбування чи носіння головного убору.

За словами Пасрічи, більшість дерматологів погоджуються в тому, що перший крок до здорового волосся – здорова шкіра голови в будь-якому віці.

Також стан волосся може розповісти про зміни у цілому організмі, серед яких, зокрема можуть бути й наслідки захворювань, старіння та стрес.

Вікові зміни

З віком настають нормальні зміни в тілі, зокрема й випадіння волосся, його ламкість та стоншення. Як стверджує Тріша Пасріша, це спричинено змінами в стовбурових клітинах волосяних фолікулів та менопаузою в жінок.

"Чоловіки переважно починають помічати облисіння або витончення волосся вже у 20 років. До 50 років близько половини переживають втрату волосся. Симптоми у жінок можуть проявлятися трохи пізніше – до 70 років половина жінок помічають деякий ступінь витончення волосся", – розповідає докторка.

Аутоімунні захворювання

Однією з причин випадіння волосся вважають аномальні реакції імунітету у відповідь на антигени клітин власного організму – аутоімунні захворювання.

Серед них виділяють гніздову алопецію – хворобу, яка викликає часткове непередбачуване випадіння волосся, що починається з круглої або овальної залисини.

Вживання ліків

Облисіння, спричинене медичними препаратами, зазвичай оборотне – воно впливає на волосся лише у фазі росту.

У випадку негативного впливу хіміотерапії лікарські засоби атакують клітини, які швидко діляться, що характерно як для пухлин, так і волосся.

Інфекції

Грибкова інфекція шкіри голови, як й інші інфекції, в деяких випадках призводять до часткового облисіння. Діагностувати і призначити правильне лікування інфекцій шкіри голови може кваліфікований лікар.

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Захворювання щитоподібної залози

Причиною випадіння бувають захворювання щитоподібної залози – гіпертиреоз, підвищення секреції гормонів, та гіпотиреоз, патологічний стан низької гормональної активності.

"Зазвичай це супроводжується іншими ознаками дисфункції щитовидної залози, які можуть включати зміни в роботі кишечника та навіть частоті серцевих скорочень або артеріального тиску", – додає лікарка.

Дефіцит поживних речовин

Аномалії волосся супроводжують дефіцит поживних речовин, наприклад вітаміну Д, заліза чи фолієвої кислоти. Їхню нестачу в деяких випадках можна компенсувати вживанням дієтичних добавок чи лікарських засобів під наглядом лікаря.

Крім того, за словами докторки, укладання волосся також може стати причиною його випадання. Тут винуватцями може бути туго затягнутий хвіст, використання випрямляча для волосся чи плойки.

Чому волосся сивіє та як впливає на це стрес?

Тріша зауважує, що певні стовбурові клітини у волосяних фолікулах містять меланін, який забезпечує колір волосся, але багато людей втрачають ці клітини з віком. Значно мірою швидкість сивіння залежить від генетики, але цей процес можуть пришвидшити куріння та вживання алкоголю.

Стрес також посідає не останнє місце в цьому переліку.

Хоч стрес і впливає на меланін, але не може бути причиною різкого побіління волосся batuhan toker/Getty Images

У 2020 році дослідження показало, що активація симпатичної нервової системи, яка зазвичай пов’язана з реакцією "бий або біжи", виснажує стовбурові клітини, що виробляють меланін.

Водночас, попри поширене переконання, ця зміна не настільки відчутна, аби викликати раптову зміну кольору волосся від переляку.

Одна легенда розповідає, що волосся Марії Антуанетти побіліло за ніч до її страти на гільйотині під час Французької революції.

"Наврядчи це було правдою. Навіть швидше виснаження меланіну не вплине на нове волосся, яке виросте з фолікула", – стверджує Тріша Пасріша.

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