Чому для відвідування басейну насправді не потрібні ніякі довідки? Пояснює МОЗ

В Україні немає жодних офіційних підстав вимагати медичну довідку для відвідування басейну.

Про це заявили у міністерстві охорони здоров’я України.

Зазвичай як у приватних, так і комунальних басейнах у клієнтів вимагають медичну довідку, де зазначено, що лікар дозволяє людині плавати у загальному басейні.

Стандартно такі довідки діють 180 днів, після чого їх потрібно поновлювати.

Однак у МОЗ запевняють, що насправді в Україні немає жодного законодавчого документа та підстав, які б зобов'язували людину надавати медичну довідку для відвідування басейну.

"Міністерство охорони здоров'я не затверджувало ані форми такої довідки, ані інструкції для її заповнення. Ба більше, санітарні правила та норми для плавальних басейнів також не містять жодних вимог щодо обов'язкового медичного огляду для відвідувачів. Не вимагають таку довідку і в інших країнах світу", – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у відомстві, вимога "принести довідку, щоб відвідувати басейн" – це здебільшого пережиток радянського минулого, коли не було якісних методик очищення басейну. Тому довідки подібного зразка дійсно були закріплені законодавчо більш як 35 років тому.

"Однак в наш час санітарна безпека має забезпечуватися якісним очищенням води в басейні, а реалізовувати це повинен власник басейну. Тож вимога надати документ, не передбачений законодавством, може розцінюватися як обмеження прав, відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів", – додають у міністерстві.

Водночас там радять: якщо ви нездужаєте – краще відмовитися від відвідування басейну та звернутися по консультацію до лікаря.

