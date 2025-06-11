Як подбати про безпеку дитини у басейні? Основні правила для батьків

Педіатри із США радять батькам розпочати навчати дітей плаванню ще до 4 років

Літо – пора сонячних днів, канікул і відпочинку. В цей час діти можуть досхочу хлюпатися у басейні.

Але щоб ці моменти були лише радісними, дорослі повинні пам’ятати про найважливіше – безпеку дитини.

Лікар-педіатр та доктор медичних наук Річард Со для Cleveland Clinic дав поради батькам, як подбати про максимальну безпеку дитини у басейні.

Навчайте дитину плавати

Американська академія педіатрії радить батькам розпочати навчати дітей плаванню ще до 4 років. Доктор медичних наук і педіатр Річард Со переконує, що плавання – необхідна навичка для кожного.

Окрім того, вміння плавати дає дітям впевненість і розширює соціальні можливості. Без цієї навички діти можуть пропускати веселощі та почуватися ізольованими під час сімейних поїздок до басейну чи на пляж.

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Утім, навіть якщо дитина вміє плавати, все одно не варто нехтувати правилами безпеки.

"Уроки плавання будуть корисними, але діти все одно є вразливими в басейні. Надмірна впевненість у своїх здібностях може бути небезпечною", – наголошує доктор Річард Со.

Будьте пильними

Завжди слідкуйте за дітьми, коли вони перебувають у воді або поблизу неї. Навіть якщо біля басейну чи на пляжі, чергує рятувальник, відповідальність за життя дитини несуть лише батьки.

Щоб гарантувати безпеку, призначте дорослого, який добре плаває, відповідальним за вашу дитину. Поки він виконує обов'язки "наглядача за водою", його не можна відволікати.

Якщо ваша дитина ще невпевнено плаває, наглядач має перебувати з нею у воді і підтримувати.

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Придбайте спорядження для плавання

Насамперед йдеться про надувні кола, жилети та нарукавники, які допомагають утримуватися на воді.

Утім, навіть за дитиною у жилеті потрібно пильно стежити.

Опанувати надання першої допомоги при утопленні

Перебуваючи біля води, кожен потенційно може стати свідком надзвичайної ситуації. Вміння діяти швидко та правильно є критично важливим у випадках утоплення.

Без кисню мозок людини починає страждати і може отримати незворотні ушкодження вже через кілька хвилин. До приїзду "швидкої" може пройти надто багато часу, і саме дії свідків можуть стати вирішальними для потерпілого.

Робіть перерви

Відпочинок у басейні – це весело, але виснажливо. Коли діти втомлюються, перебування у воді може бути небезпечним для них. Тому періодично їм варто відпочивати.

Під час перерв слідкуйте, щоб діти:

пили достатньо рідини;

ходили в туалет;

мали нанесений сонцезахисний крем – в ідеалі варто використовувати водостійкий (SPF 30 або вище) принаймні за 30 хвилин до купання та приблизно кожну годину під час нього.

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Створіть безпечне середовище біля басейну

Відповідальне володіння басейном – серйозна справа. Якщо у вас є басейн, пам'ятайте про заходи, вживання яких допоможе запобігти трагедії:

обмежте можливості для стрибків : розташування стільця або столу біля краю басейну може спокушати дітей використовувати їх як імпровізовані трампліни для стрибків. Експерт радить прибирати такі предмети подалі, щоб уникнути можливих травм;

накрийте зливні труби : волосся або купальний одяг дітей можуть заплутатися в них, що може призвести до серйозних наслідків Переконайтеся, що всі зливні отвори належним чином накриті;

здувайте невеликі басейни : якщо ними вже не користуються, то їх варто здути та розібрати. Це гарантує, що діти не зможуть користуватися ними без вашого нагляду і запобігти нещасним випадкам;

дотримуйтесь правил безпеки : коли до вас приходять гості, чітко поясніть їм правила користування басейном. Пам'ятайте: це ваш басейн – ваші правила .

Якщо у вас вбудований басейн, тобто такий, який розташований в землі, то варто встановити надійну огорожу навколо нього.

"Вона має бути заввишки принаймні 122 сантиметри і ворота, що самозамикаються. Крім того, важливо регулярно її перевіряти, щоб переконатися, що її неможливо легко перелізти.

Зверніть увагу на будь-які поручні, виступи для ніг, меблі чи іграшки, розташовані надто близько до огорожі. Ці предмети можуть стати "сходами" для допитливих дітей, які захочуть перестрибнути через паркан без вашого нагляду. Завжди прибирайте все, що може полегшити доступ до басейну", – радить лікар-педіатр Річард Со.