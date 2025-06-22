Чому після плавання в басейні печуть очі і що з цим робити

Після басейну очі печуть? Лікар радить, як захиститися від хлору

Влітку чимало людей відвідують басейни – аби охолодитися та активно провести дозвілля. Та навіть коротке занурення може загрожувати подразненням очей, почервонінням і печінням. Це відбувається через контакт із хлорованою водою.

Чому виникає така реакція і як запобігти дискомфорту – офтальмологиня Крейг Сі пояснила Cleveland Clinic.

Як хлор впливає на очі?

Хлор – один із хімікатів, які використовують для знезараження води в басейнах.

Коли він потрапляє в очі, він може спричинити хімічний кон’юнктивіт – цей тимчасовий стан ще називають "оком плавця". Він супроводжується:

почервонінням очей;

сухістю;

запаленням;

свербінням;

подразненням;

печінням;

затуманенням зору.

Хлор може подразнювати не лише очі, а й вуха, ніс, горло та легені.

РЕКЛАМА:

Але не сам хлор є головною проблемою. Важливу роль відіграє рівень pH води (її кислотність). Саме цей показник має регулярно перевіряти фахівець із обслуговування басейну.

"Вода в басейні є гіпотонічною відносно очей, тобто має нижчу концентрацію солей, ніж наші сльози. Тому вода з басейну потрапляє в клітини ока, спричиняючи їхнє набухання", – пояснює д-р Сі.

Ось чому для промивання очей і зберігання лінз використовують фізрозчин, а не звичайну воду.

"Око плавця" виникає через поєднання хімічного кон’юнктивіту, сухості та набряку рогівки. А якщо купатися у відкритих водоймах, можна ще й підхопити серйозні інфекції, які шкодять очам", – додає лікар.

Як позбутися хлору з очей?

Якщо очі почервоніли чи сверблять після плавання, спробуйте:

прийняти душ і промити очі свіжою, не хлорованою водою;

використати зволожуючі краплі без консервантів;

прикласти до очей холодний компрес;

промити очі стерильним очним розчином.

Зазвичай симптоми зникають через кілька годин. У тяжчих випадках – за 1–2 дні. Якщо домашні методи не допомогли — зверніться до лікаря.

Як запобігти "окові плавця"?

Навіть ті, хто регулярно плаває, можуть уникнути хлорованого подразнення, дотримуючись простих порад:

не відкривати очі під водою без захисних окулярів;

не плавати в контактних лінзах – вони можуть "захоплювати" хлор і погіршувати стан ока;

одразу після виходу з води сполоснути обличчя та руки чистою водою;

за потреби використовуйте зволожуючі краплі до або після плавання.

"Очі потрібно берегти в будь-якому віці. Якщо ви дбатимете про гігієну та захист очей, плавання буде лише в радість", – наголошує докторка Сі.

Раніше ми розповідали, що таке теплові ураження і які вони бувають.