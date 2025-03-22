Чи безпечно "хрустіти" шиєю? Лікар пояснив можливі наслідки

"Хрустіння" шиєю – звична дія, до якої вдаються чимало людей, які відчувають напругу або дискомфорт у шийно-комірцевій зоні.

Однак лікарі застерігають: часте повторення таких рухів може мати негативні наслідки для здоров'я.

"Якщо ви "хрустите" шиєю раз або двічі на день – це природно. Але якщо так відбувається щогодини або навіть частіше, варто переглянути свої звички", – пояснив Cleveland Clinic мануальний терапевт Ендрю Банг.

За його словами, часте й навмисне створення цього звуку може викликати низку проблем, зокрема ослаблення зв’язок, нестабільність суглобів, м’язові спазми та навіть ризик защемлення нерва.

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Чому "хрустить" шия?

Лікар пояснює, що характерний звук може виникати з кількох причин:

виділення газів у суглобах через зміну тиску;

рух зв’язок або сухожиль, які перекочуються через суглоб;

відокремлення шкіри від фасції – сполучної тканини під шкірою.

Чим небезпечне "хрустіння" шиєю?

Легке "хрустіння" зазвичай не є приводом для занепокоєння. Але якщо ви змушуєте шию "хрустіти" навмисно й занадто часто, це може призвести до проблем зі здоров’ям, зокрема:

нестабільності суглобів – це може поступово послабити зв’язки й сухожилля, що робить вас більш вразливими до травм;

– це може поступово послабити зв’язки й сухожилля, що робить вас більш вразливими до травм; напруження м’язів – надто сильне або неправильне "хрустіння" може призвести до розтягнення м’язів шиї;

– надто сильне або неправильне "хрустіння" може призвести до розтягнення м’язів шиї; защемлення нерва – можете відбутися стиснення нервових закінчень у шиї, що спричинить больовий синдром;

– можете відбутися стиснення нервових закінчень у шиї, що спричинить больовий синдром; травми кровоносних судин – рідкісних випадках різкий рух під час "хрустіння" може спричинити розрив хребетної артерії, що постачає кров до мозку та спинного мозку. Це може призвести до зниження кровотоку, утворення тромбів або навіть інсульту.

Якщо "хрустіння" відбувається зрідка, воно може призводити до тимчасового полегшення. Але якщо ви постійно відчуваєте потребу "хрустіти" шиєю, або якщо ця дія спричиняє біль, варто звернутися до лікаря.

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Чи справді "хрустіння" призводить до артриту?

Популярний міф про те, що "хрустіння" шиї спричиняє артрит, не підтверджений науковими дослідженнями, каже лікар. Однак постійний тиск на суглоби може призвести до їхнього надмірного розхитування, що з часом підвищує ризик розвитку остеоартриту.

Як позбутися звички "хрустіти" шиєю?

Щоб позбутися звички "хрустіння" шиєю, спочатку потрібно зрозуміти, чому у вас виникає така потреба.

Лікарі рекомендують звернути увагу на спосіб життя:

покращити поставу та налаштувати робоче місце так, щоб зменшити навантаження на шию;

розтягувати м’язи та зміцнювати шийний відділ хребта;

уникати частого хрустіння, а в разі постійного дискомфорту – звернутися до спеціаліста.

Якщо бажання "хрустіти" шиєю не зникає, це може бути ознакою більш серйозних проблем, тож не варто зволікати з консультацією у лікаря.

Раніше ми розповідали, чи можна "хрустіти" пальцями і чому суглоби видають такі звуки.