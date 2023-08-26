Кісткам не треба "хрустіти". Яким має бути правильний масаж, а які його види – небезпечні 

"Болить спина – піду на масаж!" – часом міркують люди, які втомились від сидячої роботи або сильних навантажень.

Дехто хоче "прохрустіти" кістками, зняти "зажими", позбутись целюліту і навіть схуднути за допомогою масажу.

Існує багато видів масажу на будь-який смак, але не всі вони корисні, а деякі – навіть небезпечні.

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Яким має бути правильний масаж, які є протипоказання та загрози від "аматорського" масажу і як зрозуміти, чи хороший перед вами спеціаліст?

"Українська правда. Життя" поспілкувалася про це з завідувачем відділення вертебрології Ігорем Стельмахом та ортопедом-травматологом Костянтином Коценком з медичної мережі "Добробут".

Який буває масаж?

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Існує багато видів масажу. Можна ділити масаж на види залежно від зон, де він застосовується (масаж спини, обличчя, ніг), способу виконання (ручний чи апаратний), мети (релаксуючий, лікувальний, профілактичний) тощо.

Загалом у медицині використовується два типи масажів – лікувальний і профілактичний, пояснює Ігор Стельмах.

Лікувальний масаж роблять, коли є певний діагноз і показання лікаря. Наприклад, для зняття міжфасціальних синдромів – у народі це називають "зажимами".

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"Може бути спортивний масаж перед тренуванням, змаганнями – це стимулюючі техніки. Після тренування – релаксуючі техніки. Масаж може бути лімфодренажний, якщо є лімфостаз. Може бути антицелюлітний. Є різні косметологічні масажі, масаж паличками, стоун-терапія, але це вже не медицина.

Тайський масаж я б виокремив в окрему групу, тому що він принципово відрізняється від тих масажів, які використовуються в європейській частині світу. Тайські масажні техніки йдуть впоперек м’язового волокна, а наші – вздовж м’язового волокна", – каже вертебролог.

Розглянемо популярні види масажу, які активно пропонують клініки й косметологічні салони.

Класичний масаж

Класичним масажем можна умовно назвати масаж спини, ніг, шийно-комірцевої зони обережними рухами вздовж м’язів – це робиться для повного розслаблення і зняття напруги з основних груп м'язів.

Процедуру можуть виконувати лікарі або масажисти з вищою медичною освітою. Під час цього масажу нічого не має "хрустіти" чи "вправлятися", ви не маєте відчувати болю і дискомфорту.

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Глибокий масаж (глибокотканинний масаж)

Під час глибокого масажу тканин лікар сильніше натискає на м’язи та розминає тіло, аби зняти напругу з найглибших шарів м'язів та сполучних тканин. Такий вид масажу може допомогти, якщо людина відчуває біль у м’язах після фізичних навантажень.

Хоч цей масаж є досить інтенсивним, ви також не повинні відчувати болю або дискомфорту, наголошують у Healthline.

Лімфодренажний масаж

Лімфодренажний масаж роблять для того, щоб зняти лімфатичний застій у тканинах, для профілактики тромбозів тощо. Зазвичай це масаж верхніх або нижніх кінцівок.

Його виконують масажисти, фізичні реабілітологи, але не кожен масажист володіє цією технікою.

Найчастіше такий масаж роблять руками, але є й апаратний лімфодренажний масаж.

"Досить часто цей масаж використовується після операції, особливо на кінцівках і на молочних залозах після онкології, щоб профілактувати лімфостаз. Є апаратні й ручні методики", – каже Ігор Стельмах.

Антицелюлітний масаж

Антицелюлітний масаж особливо поширений серед жінок, адже клініки обіцяють позбавлення "апельсинової кірки" та навіть "схуднення у проблемних зонах".

Целюлітом раніше називали запалення підшкірної клітковини, але зараз так називають і фізіологічну норму – помітну жирову тканину, коли шкіра виглядає "бугристою".

На появу целюліту впливають дуже багато чинників: крово- та лімфоток, відсутність спорту, неправильне харчування, нестача колагену, куріння, тісна білизна.

Лікар каже, що основне завдання антицелюлітного масажу – це лімфодренаж, тому що одним з чинників целюліту є лімфостаз.

Однак він дещо відрізняється від лімфодренажного масажу – зокрема, інтенсивністю.

"При антицелюлітному масажі проводяться більш активні рухи, більш глибоке проминання жирових клітин, місцями з руйнуванням цих клітин. Він більш травматичний, ніж просто лімфодренажний. Також антицелюлітний масаж частіше супроводжується появою синців", – каже Ігор Стельмах.

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Механічне розминання жирової тканини дійсно сприяє покращенню кровотоку, відтоку лімфи. Однак назавжди позбутися того, що в народі називають целюлітом, за допомогою масажу (апаратного чи ручного) неможливо.

Також антицелюлітний масаж має багато протипоказань: його не можна робити при тромбозі та варикозі судин кінцівок, поганому згортанні крові, вагітності, під час періоду лактації тощо.

У Mayo Clinic кажуть, що віра в ефективність антицелюлітного масажу ґрунтується на концепції, що він зменшує надлишок рідини в зонах, схильних до целюліту.

Один із апаратних методів, LPG-ендермологія, був схвалений FDA у США, як найменш травматичний.

Після ендермології ви дійсно можете помітити незначне покращення стану шкіри, але результати короткочасні.

Детальніше про те, як зменшити прояви целюліту або запобігти їм, розповідала Уляна Супрун.

СПА-масаж

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Окремою групою варто розглядати види масажу "для релаксу", покращення тонусу шкіри, які зазвичай роблять у СПА-салонах – пінний, шоколадний, медовий, йогуртовий масажі тощо.

Ручний масаж поєднують з обгортанням, наносять компоненти на основі шоколаду, меду, йогурту; використовують піну.

Такі масажі не мають впливу на опорно-рухову систему, не застосовуються для лікування, хоча покращення кровообігу від погладжування тіла присутнє.

Небезпека виникає, якщо у вас є алергія на якісь компоненти; шкірні захворювання (акне, фурункульоз) в тих зонах, які масажують, якщо масажний стіл, кабінет чи інструменти масажиста недостатньо стерильні, матеріали неякісні, протерміновані.

Абсолютними протипоказаннями є індивідуальна непереносимість какао, меду чи іншого компоненту, який використовують, запальні процеси чи механічні пошкодження шкіри, рани.

Масаж камінням

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На спину кладуть нагріте каміння, однак лікувального ефекту такий масаж не має – тільки розслаблення і приємні відчуття тепла.

"Теоретично це приємна процедура, коли тобі кладуть тепле на спину, розширюються судини.

Підступ може бути в тому, що температура каменя може бути зависока для тіла. Реакція на температуру у різних людей різна і наскільки спеціалісти вміють дозувати температуру людини – це питання. Небезпека полягає в можливості отримати опіки", – каже Ігор Стельмах.

На деяких сайтах обіцяють, що "стоун-терапія" виведе токсини, шлаки, зайву рідину, вплине на "біологічно активні точки", позбавить стресу і навіть депресії.

Однак лікар наголошує, що такий масаж не може лікувати.

"Говорити, що ми вам камінням щось простимулюємо, повиводимо – це нерозуміння фізіології процесу і всього тіла людини. Точки – це не області, де покладений камінь. У китайській народній "медицині" є поняття "канально-меридіальна система", робота з так званими "біоактивними точками".

Народна "медицина" існує тисячі років, але вона не визнана ВООЗ, це все існує окремо від протоколів. У китайській народній "медицині" також використовуються настоянки з жаб’ячих лапок, вужів тощо, але людина з дипломом лікаря не може призначити це", – додає експерт.

Які види масажу можуть бути небезпечні?

Банковий масаж

Лікар радить не застосовувати масаж банками. Фото: Viorel Poparcea/GettyImages

Під час такого масажу на спину ставлять теплі банки, утворюючи вакуум. За рахунок цього збільшується інтенсивність кровотоку. Однак така техніка є не лише недоказовою, а й небезпечною.

"До банкового масажу я ставлюся дуже насторожливо і негативно, тому що він травматичний і пошкоджує шкірну клітковину. Дуже часто виникають кровопідтьоки, гематоми.

Банковий масаж роблять, як правило, при больових синдромах. Будь-який синець стимулює покращення кровообігу. Але тут дуже тонка межа між корисним і шкідливим, тому що досить часто наносяться досить великі травми, сильно пошкоджуються судини, це може призводити до рубцювання тканин, до збільшення спайкового процесу", – каже Ігор Стельмах.

Деякі салони пропонують вилікувати банками болі в спині, прибрати целюліт, зняти набряки, вилікувати бронхіт чи навіть астму, але це пусті обіцянки.

"Раніше, коли медицина була не так розвинута, банками "лікували" бронхіт і пневмонію. Потім з’явилися гірчичники, ми всі це пам’ятаємо. Зараз пульмонологи цими застарілими засобами не користуються, тому що є багато дієвих сучасних засобів. Теоретично покращення кровообігу в певній зоні веде до створення регенераційних процесів.

Але говорити про те, що це призведе до вилікування астми – дурість, і ці масажисти не розуміють, що лежить в основі захворювання", – пояснює лікар.

Особливо небезпечним банковий масаж може бути, якщо у вас є доброякісні та злоякісні утворення, запальні процеси, підвищена температура тіла, шкірні захворювання, захворювання дихальних шляхів тощо.

"Мануальна терапія" під час масажу

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Багато закладів пропонують "мануальний" масаж, маючи на увазі техніки мануальної терапії. Насправді більшість масажів є мануальними, тобто робляться руками. Але найімовірніше, йдеться про мануальні практики.

Лікарі можуть застосовувати певні техніки для покращення стану кістково-м'язової системи. Однак за ці процедури часто беруться масажисти без медичної освіти.

Зазвичай повідомлення про перелом шиї чи хребта, кому чи смерть пацієнтів внаслідок масажу стосуються саме цього "мануального масажу", виконаного непрофесіоналами.

Наприклад, у Львові 35-річна жінка впала в кому під час масажу в медико-косметологічному центрі, отримавши травму шийного відділу хребта.

А у Чернігові медсестра, яка проводила масажі в себе вдома, потрапила за ґрати після смерті клієнтки.

Вона "хруснула" шиєю жінки, травмувавши спинний мозок. Вже за тиждень після масажу клієнтка була паралізована та померла в лікарні від набряку мозку.

"Я категоричний противник цих підходів, особливо у виконанні масажистів без вищої медичної освіти, тому що їм недостатньо клінічних знань. Треба чітко знати біомеханіку тіла, анатомію, фізіологію, патофізіологію, патоанатомію. Для цього мають бути клінічні знання, які можуть уберегти людину від призначення некоректних маніпуляцій, що можуть призвести до інвалідності або навіть смерті.

Коли вам похрускають в шиї та покрутять головою, виникає нестабільність шийних хребців. А шия – це досить крихка структура", – каже Ігор Стельмах.

До мануальної терапії зазвичай вдаються люди, які страждають від порушення рухових функцій, оніміння кінцівок, хронічного болю, негативних наслідків переломів чи травм.

У таких випадках основне завдання – встановлення першопричини, комплексне лікування, відновлення функції частини тіла й коректності рухів, а не просто розминання болючої ділянки тіла.

"Мануальна терапія" у виконанні аматора може призвести до серйозних травм і навіть смерті. Це дуже серйозні маніпуляції, наголошує вертебролог.

"Мануальна терапія", яку використовують – це як правило трастові техніки, досить неточні та грубі.

Масажисти-мануальники можуть зламати хребет, збільшити його нестабільність, можуть призвести до компресії судин в шийному відділі хребта, компресії нервових стовбурів.

Були описані випадки, коли під час трастових технік, виконаних не фахівцями, були пошкоджені нерви шийного сплетіння з паралічем верхньої кінцівки у наслідку. Бувають і переломи хребців. Якщо у людини є остеопороз і їй роблять трастову техніку, то зламати хребет не складно", – додає медик.

Яким має бути правильний масаж?

❗️ Під час масажу тіло не має хрустіти.

"Масаж це робота з м’язами, тому ніякі хрусти не відбуваються. Робота суглобів – це вже техніки мануальної терапії", – наголошує вертебролог.

❗️ Біль – це індивідуально, але він однозначно має бути терпимим.

"У когось больовий поріг високий, а в когось низький, і тоді біль може бути відчутним. При лікувальному масажі больові відчуття допустимі. Фасціальні техніки супроводжуються усуненням спаєчок м’язів, у фасції або між фасціями, тому помірні больові відчуття допускаються.

Але больові відчуття, які призводять до прискорення роботи серця, абсолютно неприпустимі", – пояснює лікар.

❗️ Навантаження мають бути поступові.

За словами лікаря, деякі занадто старанні масажисти намагаються вкласти максимум своїх сил і навичок у перший же сеанс, що є неправильним.

"У періоді виконання курсового масажу є певні етапи. Етап входження в масаж, етап основного виконання процедури та етап виходу. Усі навантаження мають бути поступові. Помірні неприємні відчуття під час виконання лікувального масажу допустимі. Надмірні – ні", – додає Ігор Стельмах.

❗️ Масаж має виконувати профільний спеціаліст.

Якщо це косметичний масаж у СПА – його робить косметолог. Нелікувальний масаж для спортсменів у фітнес-центрах може виконувати масажист з відповідним додатковим навчанням. А лікувальний масаж – лікар.

"Варто завжди звертатися до медичних закладів, якщо є якісь скарги, больові синдроми, щоб вам могли поставити діагноз і призначити лікування.

Якщо є завдання отримати пілінг тіла, то ми йдемо до косметолога, якщо отримати кайф – йдемо на медовий чи шоколадний масаж у СПА. Мануальні техніки категорично не може виконувати будь-хто, крім лікаря", – наголошує фахівець.

❗️ Масаж не передбачає надто різких рухів.

Масажист не має сильно повертати голову, шию, викручувати руки, ноги, "вправляти" вивихнуті кінцівки (це робота травматолога).

Навіть під час досить активного тайського масажу у вас не має бути відчуття, що вам ламають кістки.

❗️ Масаж не можна робити ногами, як у фільмах.

Ортопед-травматолог Костянтин Коценко категорично не радить повторювати "масаж ногами" з кіно.

"Коли людина ходить по чиїйсь спині, то може надавити настільки, що зламає ребра або хребет. Це дуже небезпечно", – каже лікар.

❗️ Якщо у вас є скарги, звертайтеся спочатку до лікаря.

Якщо йдеться не про масаж для релаксу, люди зазвичай ідуть до масажистів через біль у різних частинах тіла.

Перш ніж піти на масаж, зверніться до профільного фахівця або хоча б до сімейного лікаря, який спрямує вас, куди потрібно.

"Якщо є больовий синдром у спині чи шиї, зазвичай є два шляхи – до невролога або вертебролога. Якщо є оперізуючий біль у нижньому відділі хребта, то тут можна йти до терапевта, хірурга, а також це може бути супутнім симптомом панкреатиту.

Якщо "розривається" голова і біль віддає в око чи вухо, то це точно невролог, бо може бути патологія судин головного мозку. Потрібно виходити з того, який рівень больового синдрому, його локалізація і супутні синдроми", – каже Ігор Стельмах.

Як обрати спеціаліста для масажу?

Фото: Tom Merton/GettyImages

✅ Якщо ви звернулись до лікаря та вам рекомендували масаж, варто йти до медичних центрів, а не до "домашніх" фахівців чи масажистів у перукарнях.

Якщо ви йдете в медичну установу, вона автоматично отримує всі сертифікати й ліцензії від МОЗ. Освіта і досвід роботи у лікарнях дає бодай якісь гарантії професійності фахівця.

"Є професіонали, "напівпрофесіонали" та аматори. Можливо, є якісь спеціалісти, які приймають вдома і мають знання, але можна нарватися на такого домашнього спеціаліста, який взагалі далеко від медицини. Це неконтрольовано МОЗ.

Якщо людина працює в медичній установі, має ліцензію від МОЗ, є якась гарантія того, що процедури будуть виконуватись професійно", – каже Ігор Стельмах.

З ним погоджується ортопед-травматолог Костянтин Коценко.

"Людина, яка прийшла на масаж, може промовчати про якісь симптоми або не акцентувати на них. І масажист без медичної освіти може просто пропустити це повз вуха.

Якщо у людини, наприклад, велика грижа, через необережний рух під час масажу можна сильно нашкодити. Грижа збільшиться, відбудеться велика компресія. Можуть втратитись функції кінцівки, наприклад.

Якщо буде травма спинного мозку, то це смертельно небезпено для пацієнта, він може потребувати нейрохірургічної допомоги", – каже медик.

✅ Остерігайтеся "фантастичних" обіцянок, як-от вилікувати астму стоун-масажем.

"У кінезіоцентрів я бачив ролики з обіцянками "ми виправимо вам грижу". Це аматорська історія. Якщо людина не розуміє суть процесу, то не може призначити адекватну терапію.

Кінезіотерапія – це лікування за допомогою руху. Але для того, щоб лікувати рухом, треба відновити патерни рухів. Правильна схема така: спочатку відновлюються функції з допомогою лікаря, а потім це закріплюється руховою терапією або кінезіотерапією", – каже Ігор Стельмах.

Фото: Halfpoint Images/GettyImages

✅ Звертайте увагу на умови в кабінеті.

Звертайте увагу на те, чи є в кабінеті масажний стіл, наскільки чисто у приміщенні, чи якісно лікар помив руки, чи є в нього умивальник та відповідні засоби для дезінфекції.

✅ Перевіряйте компетенції спеціаліста.

Якщо ви прийшли на масаж, щоб відновитись після тренування, а масажист помітив щось незвичне, він має повідомити вам про це і спрямувати до іншого фахівця.

Якщо ж людина, яка не є лікарем, береться "вправляти" вам суглоби чи лікувати грижу – тікайте.

Кому не можна робити масаж?

Існує багато протипоказань до різних видів масажу.

Найпоширеніші з них:

підвищена температура тіла;

захворювання шкіри, запальні процеси, гнійничкові захворювання;

онкологічні захворювання;

туберкульоз в активній формі;

недоліковані поранення, травми, переломи;

декомпенсовані серцеві захворювання;

психічні захворювання у гострій фазі;

варикоз (зокрема, коли йдеться про лімфодренажний масаж).

А як щодо військових?

Масаж може бути частиною реабілітації після травм чи поранень, але лише у тих випадках, коли його прописує реабілітолог.

У гострому періоді травм робити масаж ураженого сегмента не рекомендується.

"В міру стихання симптоматики можна розширювати програму лікування, зокрема масажем.

При пораненнях призначати масаж має лікар, виходячи зі стану пацієнта, важкості й типу поранення, та лише тоді, коли масаж у конкретному випадку є доцільним", – каже Ігор Стельмах.

Окрема історія – коли у тілі військового залишились уламки. Костянтин Коценко каже, що масаж протипоказаний, якщо вони є у порожнинах суглобів чи кісток.

"Це показання для видалення цього уламку. Такий пацієнт і не зможе піти на масаж, тому що він зазвичай отримує лікування в стаціонарі.

Якщо була мінно-вибухова травма і є уламок у м'яких тканинах, то в середньому в перші три місяці він може давати про себе знати.

Потім цей уламок обростає сполучною тканиною (береться наче в оболонку) і може не турбувати людину. Але масаж не можна робити, якщо уламок розміщений біля судинно-нервового пучка", – додає травматолог.

Виявити місцерозташування уламка можна лише разом з лікарями. Для початку треба зробити рентгенографію.

"Я працював з військовими після поранень, але я точно знав, що в місці, де я проводжу процедуру, в них немає ніяких уламків.

Частіше всього військовими займаються комплексно, це декілька лікарів, які обстежують бійця з усіх сторін і видають свої рекомендації. Я б радив масаж тільки після рекомендації лікарів", – розповідає Костянтин Коценко.