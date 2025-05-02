Що таке "півмісяць" біля основи нігтя та чому він може змінити колір? Пояснення лікаря

Колір і розмір лунул (півкола біля основи нігтя) можуть змінюватися з віком

Чи часто ви звертали увагу на білі півкола біля основи нігтя? Це частина нігтьової пластини – "лунула", яка відповідає за ріст нігтя.

Її колір та розмір може трішки змінюватись з віком. Але якщо ці зміни різкі та раптові, варто звернути на них увагу, повідомляє Cleveland Clinic.

Терапевка медзакладу Манджарі Доу пояснила, з якими захворюваннями можуть бути пов’язані ці зміни та у яких випадках потрібно звертатися до лікаря.

Що таке лунула та яка її функція?

Півмісяцеподібне коло, яке добре помітне біля основи нігтя, називається лунулою. Це видима частина матриксу ("кореня") під нігтем, де відбувається ріст нових клітин.

Лунули зазвичай мають напівпрозорий білий колір. Вони також можуть бути більш помітними на одних пальцях і менш помітними на інших – це нормально.

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Зазвичай вони більш помітні у молодшому віці, а згодом поступово зникають.

Чи може бути таке, що лунул немає?

Лунули є у кожного, але вони не завжди можуть бути видимими. Досить часто вони просто заховані під кутикулою.

Якщо ви їх не бачите, зазвичай немає причин для занепокоєння, особливо якщо ви не відчуваєте жодних інших симптомів.

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Що лунули говорять про наше здоров'я?

Оскільки лунули існують там, де ростуть найновіші клітини нігтя, певні характеристики можуть іноді давати підказки про ваш загальний стан здоров'я.

"Колір ваших лунул залежить від того, що відкладається в матриксі вашого нігтя. Якщо у вашому тілі є токсини, вони можуть відкладатися у матриксі та впливати на його зовнішній вигляд", – пояснює лікарка.

Деякі кольори лунул іноді пов’язані з такими станами:

червоний: цироз, захворювання легень, серцева недостатність;

синій: хвороба Вільсона (спадкове аутоімунне захворювання), діабет або отруєння сріблом;

коричневий: хронічна хвороба нирок або ниркова недостатність;

білий: захворювання нирок;

жовтий: терапія тетрацикліном або синдром жовтого нігтя (захворювання, що вражає дихальну та лімфатичну системи).

Варто також звернути на зміну розміру лунул. За деяких обставин вони можуть зменшуватися, якщо у людини анемія або недоїдання.

"Якщо ви помітили будь-які зміни у своєму тілі та відчуваєте інші симптоми, повідомте про ці занепокоєння свого лікаря та попросіть пояснення", – радить доктор Доу.

Однак вона додає, що діагностувати хворобу, опираючись лише на зміну лунул, неможливо.

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