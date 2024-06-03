10 трав та спецій, які варто мати на кухні

Роль прянощів та трав у фізичному та психічному здоров'ї була помічена дуже давно, а завдяки сучасним дослідженням вона підтверджена науково.

Спеції та трави – це натуральні інгредієнти, які широко використовуються завдяки їхній здатності надавати їжі чудового аромату, смаку та корисних властивостей.

Стародавні греки, єгиптяни та індійці використовували різноманітні види прянощів при лихоманці, болю та інших захворюваннях.

Наукових доказів того, що спеції безпосередньо виліковують серйозні хвороби, практично немає.

Проте дослідження все частіше показують, що багато трав та спецій мають властивості, які можуть допомогти полегшити певні симптоми.

"УП. Життя" використали джерела MedicalNewsToday, Healthline, та National Library of Medicine, щоб розповісти про 10 найкорисніших спецій та трав для організму.

Що таке спеції та трави

Спеції (куркума, кориця, кардамон) – це висушене насіння, плід, корінь, кора або квітка рослини, які можуть бути подрібненими та використовуються в невеликих кількостях для покращення смаку їжі.

Трави (орегано, розмарин, петрушка) – це листя певної рослини, яка належить до трав'янистих рослин (тих, у яких немає дерев'янистих стебел). Деякі з них походять з деревних рослин, наприклад, лавровий лист.

Спеції, як правило, мають сильніший аромат, ніж трави, оскільки вони виготовляються з подрібнених частин рослин, які особливо багаті на ефірні олії.

Дослідження все частіше показують, що багато трав та спецій мають властивості, які можуть допомогти полегшити певні симптоми. IgorTishenko/Depositphotos

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Чим корисні спеції та трави для організму

Роль прянощів та трав у фізичному та психічному здоров'ї була помічена дуже давно, а завдяки сучасним дослідженням вона підтверджена науково. Вчені пишуть, що, наприклад, куркума та імбир мають широкий спектр біологічних властивостей, а речовини в їхньому складі позитивно впливають на функції людського організму та здоров’я в цілому.

Спеції не тільки покращують смак, аромат і колір їжі та напоїв, але й можуть допомогти при симптомах певних захворювань. Наразі існує достатньо доказів того, що спеції та трави мають антиоксидантну, протизапальну, цукро- та холестеринознижувальну активність, а також властивості, що впливають на когнітивні процеси та настрій.

Науковці виявили в складі прянощів широкий спектр корисних для здоров'я біологічно активних компонентів: сірковмісним сполукам, дубильним речовинам, алкалоїдам, поліфенолам, вітамінам та особливо флавоноїдам. Вони пояснюють, що спеції та трави є чудовими джерелами антиоксидантів завдяки високому вмісту фенольних сполук.

Самостійно лікувати гострі та хронічні захворювання прянощами не варто. При захворюванні слід звернутися за допомогою до лікаря, щоб проконсультуватися чи можна додавати до раціону цей продукт.

Спеції, як правило, мають сильніший аромат, ніж трави, оскільки вони виготовляються з подрібнених частин рослин, які особливо багаті на ефірні олії. serezniy/Depositphotos

10 найкорисніших трав та прянощів

До найбільш цінних для організму прянощів відносяться:

Сполуки в складі куркуми називаються куркуміноїдами, а найважливішим з них є куркумін.

Лабораторні дослідження показали, що куркума має протизапальні, антиоксидантні, антибактеріальні, противірусні та протипаразитарні властивості.

Куркумін є допоміжним при окислювальних та запальних станах, метаболічному синдромі, артриті, тривожності та гіперліпідемії.

Він може застосовуватись при запаленні та болю в м'язах, спричинених фізичними навантаженнями, покращуючи таким чином відновлення та працездатність.

Щоб найкращим чином використовувати куркуму, можна додавати її до страв та напоїв у вигляді приправи. Для того, щоб покращити засвоюваність куркуми корисним є її вживання разом з чорним перцем, який містить піперин – природну речовину, яка підвищує засвоєння куркуміну на 2 000%.

"Краще отримувати куркумін та більшість інших поживних речовин у вигляді їжі, ніж приймати куркуму в таблетках, настоянках, капсулах або жувальних гумках", – пояснює Мері-Ів Браун, клінічний дієтолог в Медичному інституті Джона Хопкінса.

Дослідження показують, що куркума може бути корисною в дозах від 0,5 до 2 грамів на день.

Лабораторні дослідження показали, що куркума має протизапальні, антиоксидантні, антибактеріальні, противірусні та протипаразитарні властивості. happy_lark/Depositphotos

Якщо ви помітили дискомфорт в шлунково-кишковому тракту чи прояви алергії після вживання трав та спецій – негайно припиніть додавання даних прянощів до їжі та зверніться до лікаря.

Люди використовували корінь імбиру протягом тисячоліть як засіб від нудоти. Сьогодні його застосовують як спецію або як добавку для лікування проблем з травленням.

Дослідження довели, що імбир ефективний при таких станах як ранкова нудота, морська хвороба та нудота при хіміотерапії.

Імбир також містить багато антиоксидантів, має протизапальні властивості та може допомогти при лікуванні болю.

Корінь імбиру чи мелений імбир зазвичай додають в їжу та напої як ароматизатор. Часто він є у складі чаїв та сиропів. Імбир також доступний у вигляді гелів, мазей та ефірних олій для ароматерапії.

Безпечною дозою для дорослих є 0,5-3 грами на день.

Дослідження довели, що імбир ефективний при таких станах як ранкова нудота, морська хвороба та нудота при хіміотерапії. fotovincek/Depositphotos

Кмин

Це популярна кулінарна спеція, яку використовують через її ароматичні властивості.

Дослідження показують, що кмин сприяє зниженню рівня холестерину, боротьбі зі стресом та є корисним при схудненні.

Кмин містить багато антиоксидантів. Також науковці виявили, що він сприяє зниженню глюкози крові, тобто є корисним при діабеті.

Безпечною дозою насіння кмину є 0,3 – 0,6 грама на день.

Дослідники знайшли докази того, що кмин пригнічує рівень тестостерону, а це означає, що він може зробити чоловіків менш фертильними, якщо вони його приймають. Також речовини в складі кмину можуть провокувати викидень, тому вагітним жінкам або тим, хто намагається завагітніти, слід пам'ятати про це.

Дослідження показують, що кмин сприяє зниженню рівня холестерину, боротьбі зі стресом та є корисним при схудненні. NewAfrica/Depositphotos

М'ята перцева

М'яту перцеву зазвичай використовують як ароматизатор. Ще до появи сучасної медицини її широко використовували для охолоджувального, антибактеріального ефектів та покращення травлення.

Дослідження показують, що м'ята перцева діє як бронхолітичний засіб та є ефективною для підтримання здоров’я легень.

Крім того, м'ята перцева діє як міорелаксант завдяки охолоджувальній сполуці ментолу в складі. Саме тому ментол часто є активним інгредієнтом мазей і кремів, які спрямовані на боротьбу з м'язовим болем.

Науковці пишуть, що олія м'яти перцевої може покращити лікування болю при синдромі подразненого кишківника. Вона діє шляхом розслаблення гладкої мускулатури товстого кишківника, що полегшує біль, який виникає під час дефекації. Це також допомагає зменшити здуття живота.

Перцеву м'яту використовують як ароматизатор у м'ятних льодяниках, цукерках та інших харчових продуктах. Крім того, багато людей додають сушену м’яту до чаю.

М'ята перцева діє як міорелаксант завдяки охолоджувальній сполуці ментолу в складі. Subbotina/Depositphotos

Кориця є антимікробною, антиоксидантною, протизапальною та протидіабетичною спецією.

Дослідження показують, що кориця може знижувати рівень цукру в крові.

Вчені намагалися з'ясувати, чи може ця спеція бути ефективним засобом для лікування хвороби Альцгеймера. Вони вивчали екстракт, що міститься в корі кориці, щоб дізнатися, чи може він допомогти запобігти прогресуванню симптомів хвороби Альцгеймера. Коли миші вживали цей продукт, він значно покращував їхні когнітивні здібності.

Реакція кожної людини на корицю, як і інші спеції, індивідуальна. Більшість людей можуть додати до страв приблизно від третини до 1 чайної ложки (максимальна доза) порошку кориці на день.

Кориця є антимікробною, антиоксидантною, протизапальною та протидіабетичною спецією. magone/Depositphotos

Перець чилі мелений

У складі перцю чилі міститься капсаїцин – фітохімічна речовина, яка робить порошок чилі гострим та відіграє важливу роль у регулюванні здоров'я серця та метаболізму.

Споживання чилі сприяє зниженню ваги. Вчені помітили, що регулярне вживання спеції значно знижує рівень жирової тканини в черевній порожнині та зменшує апетит.

Що стосується впливу на серцево-судинну систему, дослідження, проведене Американською асоціацією серця, показало, що ті, хто регулярно вживає мелений перець чилі, можуть знизити ризик смертності від серцево-судинних захворювань на 26%.

Завдяки своїм протизапальним властивостям, порошок чилі може бути ефективним засобом для підтримки лікування артриту та для полегшення запалення м'язів і суглобів.

Порошок меленого перцю чилі додають у найрізноманітніші страви. Дослідження показують, що 2-6 мг капсаїцину, що міститься у перці чилі, можуть принести користь для здоров'я.

У складі перцю чилі міститься капсаїцин – фітохімічна речовина, яка робить порошок чилі гострим та відіграє важливу роль у регулюванні здоров'я серця та метаболізму. AndriiGorulko/Depositphotos

Петрушка – це вид трав, який походить із Середземномор’я. Її здавна використовують як кулінарну приправу та для лікування цілого ряду захворювань, зокрема високого кров'яного тиску та алергії.

Петрушка багата на антиоксиданти, каротиноїди та інші корисні речовини, які підтримують здоров'я організму. Серед них – вітамін К, необхідна поживна речовина для здоров'я кісток. Науковці пишуть, споживання вітаміну К пов’язане зі зменшенням ризику переломів на 22%.

Одна столова ложка свіжої подрібненої петрушки забезпечує понад 70% рекомендованої добової норми вітаміну К. Петрушку можна вживати як в подрібненому, так і у свіжому вигляді.

Лютеїн, бета-каротин та зеаксантин – три каротиноїди в складі петрушки, які допомагають покращити здоров’я очей та зір.

Петрушка багата на антиоксиданти, каротиноїди та інші корисні речовини, які підтримують здоров'я організму. NewAfrica/Depositphotos

Орегано

Ще один вид трав, який переважає в середземноморській дієті – орегано. Його застосовують як підсилювач смаку їжі та ароматизатор.

Антиоксиданти, що містяться в цій рослині, сприяють її яскраво вираженому смаку та запаху, а також мають протизапальні та цукрознижувальні властивості.

Свіже і сушене листя орегано та олію з цієї рослини зазвичай додають в їжу. Варто зважати на рекомендації щодо дозування олії орегано на етикетці, наданій виробником. Ці рекомендації зазвичай базуються на концентрації корисних сполук в складі продукту.

Антиоксиданти, що містяться в орегано, сприяють його яскраво вираженому смаку та запаху, а також мають протизапальні та цукрознижувальні властивості. Dionisvera/Depositphotos

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Кардамон

Кардамон походить з насіння рослин, що належать до родини імбирних. Його часто додають до чаю, деяких видів кави, десертів та навіть гострих страв.

Спеція запобігає ожирінню, має протизапальні властивості та покращує здоров’я печінки.

Для того, щоб приготувати страву з кардамоном можна використати мелену спецію чи кардамон у зернах. Доза спеції – до 0,5 грам на день.

Кардамон запобігає ожирінню, має протизапальні властивості та покращує здоров’я печінки. belchonock/Depositphotos

Розмарин

Активним інгредієнтом рослини є розмаринова кислота. Доведено, що ця речовина має протизапальну дію, пригнічує алергічні реакції та закладеність носа.

Кількість імунних клітин у носовому слизі зменшується внаслідок впливу розмарину, що призводить до зменшення закладеності носа.

Свіжий чи сушений та мелений розмарин використовують для посилення смаку та аромату їжі. Експерти вважають безпечною дозою трав розмарину близько 0,4 грама на кілограм.

Кількість імунних клітин у носовому слизі зменшується внаслідок впливу розмарину, що призводить до зменшення закладеності носа. katmoy/Depositphotos

Якщо ви вживаєте будь-які лікарські препарати або маєте певні захворювання – варто порадитися з лікарем щодо безпеки частого споживання спецій та трав.