Чому швидко жирніє волосся та що з цим робити? Пояснює лікар-трихолог

Жінок та чоловіків може дратувати те, що після миття голови волосся швидко забруднюється, втрачає свіжість, стає тьмяним та масним.

Це доволі поширена проблема, яка може виникати через різні причини.

У цьому матеріалі "УП. Життя" разом із лікарем-трихологом та дерматологом клініки Khobzei Clinic Кузьмою Хобзеєм з'ясовували, чому волосся швидко жирніє та як можна вирішити цю проблему.

За словами лікаря, основною причиною жирності волосся є порушення функціонування сальних залоз, а саме надмірне утворення жирного секрету – себуму.

Чому можуть неправильно функціонувати сальні залози?

Через гормональні збої в організмі.

У дослідженнях, проведених раніше, йдеться, що люди, які мають ендокринні захворювання, часто зіштовхуються з такою проблемою. Це пов’язано з дією андрогенів – чоловічих гормонів.

"У чоловіків голова жирніє більше, тому що у них більше чоловічих гормонів, і якщо сальні залози чутливі до них, то жирність буде проявлятися більшою мірою", – зазначив Кузьма Хобзей.

Також це стосується жінок із синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ), адже ця хвороба характеризується надлишком андрогенів, які можуть спровокувати збільшене салоутворення, висипи на шкірі та появу небажаного волосся на обличчі і по тілу. Також може з’явитися акне, додав лікар.

Крім того, надмірне виділення жиру на шкірі голови може виникати під час менструації. На це впливають гормони естроген і прогестерон.

Через генетичну схильність.

Через вік.

В Американській асоціації дерматологів (American Academy of Dermatology), кажуть, що під час статевого дозрівання сальні залози виробляють більше секрету, що може призвести до надмірної жирності волосся. Це змушує підлітків мити його частіше.

Натомість з віком наша шкіра голови виробляє менше сала, тому людям похилого віку може не знадобитися часте миття голови.

Через неправильне та не збалансоване харчування, стрес, порушення сну.

"Часте вживання шкідливої їжі та солодощів може призвести до виділення гормоноподібних речовин, які стимулюватимуть роботу сальних залоз.

Те ж стосується і стресу: при такому стані кора наднирників виділяє кортизол, який може опосередковано впливати на жирність шкіри", – зауважив лікар-трихолог.

Волосся швидко може жирніти через різні причини royalty/Depositphotos

Через неправильно підібраний догляд.

Кузьма Хобзей рекомендує вибирати засоби для догляду за волоссям, зважаючи на його тип та те, як швидко воно забруднюється.

"Деякі шампуні, наприклад органічні, не містять компонентів, необхідних для видалення надлишків шкірного сала з шкіри голови. Це може призвести до накопичення жиру. Тому вони не підходять для всіх типів волосся", – сказав Хобзей.

Це стосується також масок і бальзамів. Тому, миючи волосся, залишки усіх засобів слід ретельно вимивати із шкіри.

Вибираючи шампунь, слід зважати на pH. Шкіра голови має кислий pH. Використання засобу з лужним pH може порушити цей баланс та активізувати вироблення шкірного сала.

Крім того, лікар наголосив: важливо, не тільки де шампунь був придбаний чи якого він бренду, а і те, в який спосіб його застосовувати.

"Якщо невелику кількість супер дорогого шампуню нанести на на волосся та одразу змити, то він не відмиє його так, як треба.

Якщо ж нанести шампунь двічі, та потримати на голові хоча б 1-2 хвилини, то він має всі шанси гарно очистити шкіру голови та волосся від шкірного сала. При чому ціна шампуня чи його бренд можуть не мати вирішального значення.

Головний критерій – це вигляд волосся після миття та відчуття людини, а не рекомендації від сторонніх, у яких може бути зовсім інша ситуація", – пояснив фахівець.

Через дерматологічні захворювання.

Наприклад, себорейний дерматит. У Mayo Clinic пояснюють, що це недуга, яка характеризується запаленням, лущенням і почервонінням шкіри. Вона може проявлятися жовтими або білими лусочками на шкірі голови, а також жирним виглядом волосся.

Також жирність може спричинити грибок, який виникає внаслідок порушення мікрофлори на шкірі голови. Симптоми можуть відрізнятися в залежності від збудника.

"Якщо є певні захворювання в організмі, дисбаланс гормонів, а також висип на шкірі, випадіння волосся або інші симптоми – краще звернутися до лікаря і обстежитися", – зауважив лікар-дерматолог Кузьма Хобзей.

Натомість, якщо людина здорова, але у неї жирніє волосся, то достатньо за ним доглядати належним чином і ретельно мити.

"Щоденне миття голови не є шкідливим. Це – поширений стереотип. Головне правильно підібрати шампунь, який гарно очищуватиме і не пересушуватиме шкіру", – розповів експерт.

Також у доказовій медицині немає рекомендацій, коли найкраще мити волосся – зранку чи ввечері, додає Кузьма Хобзей.

"Якогось медичного підґрунтя для цього немає. Це лише питання часу й уподобань. Чоловікам, мабуть, зручніше мити вранці, бо вони зазвичай мають коротке волосся, яке швидко сохне та не потребує якихось додаткових маніпуляцій.

Натомість власницям довгого волосся потрібно більше часу на догляд своїх кіс, тому вони це роблять переважно ввечері", – сказав лікар-дерматолог.

Волосся може швидко жирніти через гормональні проблеми, дерматологічні хвороби або неправильно підібраний шампунь triocean2011/Depositphotos

Як запобігти швидкому жирнінню волосся?

Лікар радить:

менше торкатися волосся руками, щоб не розподіляти жир по всій його довжині;

використовувати правильно підібрані засоби;

слідкувати за чистотою постільної білизни та головних уборів (секрет сальних залоз може залишатися на шапці чи кепці або на подушці);

збалансовано харчуватися, добре спати та уникати стресових ситуацій;

ретельно мити та змивати залишки засобів із шкіри голови (при цьому важливо зосередитися на очищенні шкіри голови, а не на митті всієї довжини);

не зловживати сухими шампунями (ними можна скористатися, але наступного дня обов’язково його змити).