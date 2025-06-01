Від блакитного до карого: вчені розповіли, чому очі немовлят можуть змінювати колір

Колір очей у немовлят змінюється не лише через генетику

Очі деяких немовлят можуть змінювати своє забарвлення і з часом набувати більш темних відтінків. А малюки, які народилися блакитноокими, протягом першого року життя можуть стати кароокими.

Це відбувається через біологічні процеси, вплив сонця та генетику, розповіла докторка Ребекка Часновіц Cleveland Clinic.

"Очі не всіх немовлят змінюють свій колір. Але якщо діти народжуються зі світлими очима, то іноді вони поступово темнішають протягом першого року життя", – пояснила науковиця.

Як змінюється колір очей немовлят?

За забарвлення очей в організмі людини відповідають меланоцити – спеціалізовані клітини, які виробляють білок меланін. Ця сполука робить темнішим забарвлення шкіри, а також кольорову частину ока.

Науковці виявили, що велика кількість меланіну в передній частині райдужної оболонки змінює забарвлення очей на темніше. Так люди з карими очима, який вважають найпоширенішим відтінком у світі, мають більше цього білку, порівняно з власниками світлих очей.

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Люди з блакитними очима взагалі не мають меланіну в передній частині райдужної оболонки, кажуть в Американській академії офтальмології. Натомість люди із зеленими очима мають цей світло-коричневий пігмент.

За словами Ребеки Часновіц, меланоцити стають більш активними і виробляють меланін, як тільки немовлята опиняються на сонці. Для того, щоб колір очей малят почав змінюватися, достатньо регулярних прогулянок на вулиці або достатньої кількості розсіяного сонячного світла вдома.

Те, скільки меланіну вироблятиме райдужна оболонка ока, залежить від спадковості. Однак колір очей визначає не один ген, а кілька генетичних маркерів, тому колір очей дитини не завжди легко передбачити.

Якщо в обох батьків маляти карі очі, то це не означає, що їхні діти не матимуть блакитних.

"У двох людей зі світлими очима більша ймовірність народження дитини з таким же забарвленням очей.

При цьому у пари з темними очима є ймовірність народження дитини з темними очима. Але якщо в бабусі чи дідуся [маляти] світлі очі, то вони можуть передатися", – пояснила Часновіц.

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Науковиця зауважила, що у батьків зі світлими очима небагато шансів мати карооку дитину.

Якщо колір очей немовляти змінюється, то батьки помічають це протягом перших шести місяців її життя. Про можливість такого переходу від світлого до темного може свідчити каламутність кольору очей.

Є випадки, коли батькам варто звертати увагу на очі своїх малюків. У деяких випадках особливий колір може свідчити про хворобу. Наприклад, люди з генетичним синдромом Ваарденбурга часом мають одне блакитне око, а інше – темніше.

Раніше ми розповідали, від чого залежить колір очей, чи можна заздалегідь передбачити його в дитини та чому очі деяких людей мають різний колір.