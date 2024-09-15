20 фактів про очі, яких ви могли не знати

В очах розташовані мільйони рухомих частин, які забезпечують гостроту, глибину та яскравість зображень, які бачить людина.

Як зазначають у Cleveland Clinic, через цю особливу складну побудову орган можна вважати інженерним і біологічним дивом.

Очі "приховують" значно більше неочікуваних фактів, ніж можна уявити. Про них розповіла офтальмологиня, докторка медичних наук Еліссон Бабіуч.

Факт №1

Кожне людське око має шість м’язів, які рухаються швидше, ніж будь-які інші м’язи в організмі. Головному мозку вдається контролювати стрімкий рух очей за допомогою трьох черепних нервів.

Факт №2

Очі ростуть разом із рештою тіла протягом дорослішання. Перший стрімкий розвиток цих органів спостерігають від народження до двох років. Наступний "стрибок росту" відбувається під час статевого дозрівання. Очі досягають кінцевого розміру в ранньому дорослому віці.

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Факт №3

Зазвичай людські очі мають ширину близько 24 міліметрів.

Факт №4

Очі страусів вважають найбільшими серед наземних тварин – їхній діаметр досягає близько 50 мм. У морі володар найбільших очей – кальмар. У нього вони схожі за розміром на столову тарілку.

Факт №5

Зображення, яке кришталик ока фокусує на сітківці, насправді перевернуте. Люди бачать "правильне" положення тіл завдяки головному мозку, який змінює орієнтацію інформації і коригує розмір до реального.

Факт №6

Кольоровість зображення, яке бачать люди, забезпечує сім мільйонів колбочок фоторецепторів у сітківці ока.

Факт №7

Клітини в цій частині органу виявляють лише червоний, зелений та синій кольори. Однак завдяки поєднанню цих сигналів мозком люди здатні бачити приблизно 10 мільйонів кольорів.

Факт №8

Нездатність бачити кольори – дальтонізм – виникає, коли деякі колбочки фоторецепторів відсутні. Таку особливість мають близько 300 мільйонів людей у всьому світі. Переважно це чоловіки.

Факт №9

На сітківці розташовані понад 100 мільйонів фоторецепторних паличок, які забезпечують якість зору в темноті. Ці ділянки ока надзвичайно чутливі і реагують навіть на кілька фотонів світла.

Факт №10

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Попри те, що фоторецепторні палички не допомагають визначати кольори, завдяки ним люди можуть бачити до 500 відтінків сірого.

Факт №11

Немовлята народжуються з поганим зором, який поступово покращується протягом перших кількох місяців життя. Має пройти приблизно чотири місяці для того, щоб дитина змогла побачити кольори та віддалені предмети.

Факт №12

Очі немовлят здатні часом косити або рухатися несинхронізовано – причиною цього є процес розвитку зору новонароджених, під час якого вони навчаються зосереджувати зір на об’єкті.

Факт №13

На початку та наприкінці життя людини сльози трапляються рідко. Усе через те, що немовлята отримують здатність виробляти сльози лише у віці від 1 до 3 місяців. Старіння також призводить до поступового зменшення кількості сліз.

Факт №14

Колір очей настільки ж унікальний, як і відбитки пальців. За словами доктори медичних наук, у світі не існує двох людей з однаковими кольорами очей. Водночас відтінки коричневого зустрічаються найчастіше.

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Факт №15

Зазвичай колір очей залишається незмінним після досягнення одного року. За інших обставин це може свідчити про офтальмологічні захворювання.

Факт №16

Активне та пасивне куріння підвищують ризик катаракти, дегенерації жовтої плями, за якої відбувається порушення центрального зору, та інших захворювань, що можуть призвести до втрати зору.

Факт №17

Завдяки двом очам головний мозок здатний обчислювати відстані. Для цього він порівнює різні зображення, отримані від кожного ока.

Факт №18

Зміна якості зору може свідчити про появу серйозних проблем зі здоров’ям, як-от діабету, високого артеріального тиску або запальних захворювань.

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Факт №19

Сонцезахисні окуляри можуть не лише стати доповненням стилю, а й зберегти здоров’я очей від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Ризик шкоди від цього виду сонячного світла більший у людей, які мають світлий колір очей.

Факт №20

Моргання – основний рефлекс захисту очей. У середньому дорослі моргають від 14 до 17 разів на хвилину, що становить від понад 13 до 16 тисяч моргань на день.

За словами докторки Елізабет Бабіух, кожну секунду в очах відбувається багато процесів, тому важливо вчасно перевіряти здоров’я цього органу. Фахівці рекомендують звертатися до лікарів для консультації один або два рази на рік.

Відвідування слід проводити частіше людям, які використовують контактні лінзи чи окуляри або мають підвищений ризик захворювання очей.

"Дивовижно, на що здатні наші очі, але це не означає, що їм не потрібна ваша допомога, щоб залишатися здоровими", – зауважує Елізабет Бабіух.

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