Близько чверті закуплених державою за два роки томографів досі не працюють – розслідування

Чверть закуплених за два роки томографів не працюють – ЗМІ

У 2023-2024 роках Україна витратила понад 2,3 мільярда гривень на нові апарати для комп’ютерної томографії (КТ) і магнітно-резонансної томографії (МРТ). Однак близько чверті з них досі не працюють.

Про це йдеться у розслідуванні незалежного антикорупційного центру NGL.media.

За даними Prozorro, протягом 2023-2024 років бюджетні установи замовили 62 томографи. Це коштувало їм 2,33 мільярда гривень.

Наразі у лікарнях повноцінно працюють лише 35 з них, ще один – у тестовому режимі.

9 медзакладів не змогли запустити обладнання через відсутність підготовлених приміщень. Деякі починають робити ремонт, інші кажуть, що вже завершують його. Водночас існують лікарні, в яких зовсім немає місця на нові томографи.

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Ще 5 медзакладів проходять дозвільні процедури, а у 2 – тривають монтажні роботи.

Наприклад, Лисичанська багатопрофільна лікарня, переміщена до Дніпра, восени 2023 року замовила комп’ютерний томограф за майже 20 мільйонів гривень. У грудні того ж року його доставили. Кілька місяців апарат зберігався у постачальника, а потім його перевезли до комунального підприємства на Дніпропетровщині.

Як пояснив гендиректор лікарні Дмитрій Литвинюк, введення обладнання в експлуатацію залежить від деокупації Лисичанська та безпекової ситуації в регіоні. Адже його закуповували саме в рамках заходів з підготовки до звільнення міста.

Встановити та використовувати томограф лікарня не може через жорсткі вимоги до орендованих приміщень. Також не вдається отримати ліцензію Державної інспекції з ядерного регулювання України (ДІЯР).

За словами Литвинюка, медзаклад шукає шляхи розв’язання цієї проблеми.

Стан закуплених у 2023-2024 роках томографів NGL.media

Не запустила придбаний у 2023 році томограф і Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня, релокована на Київщину. Там кажуть, що треба, зокрема, зробити капітальний ремонт приміщення.

Схожа ситуація і з КТ, яке придбало Головне управління ДСНС у Києві. Вони запевняють, що приводять приміщення у відповідність до експлуатаційних вимог томографа.

Ярмолинецька багатопрофільна лікарня у Хмельницькій області очікує на внесення змін до ліцензії. Без них вони не можуть надавати послуги попри виконаний ремонт і наявність лікаря-рентгенолога.

А Самарівська центральна міська лікарня, що на Дніпропетровщині, чекає на отримання дозвільних документів від ДІЯР.

Замовлені у 2024 році томографи також працюють не всі. Серед причин – неготовність приміщення та відсутність необхідних дозволів.

Наприклад, військова частина А-1028 замовила КТ на початку 2024-го. У кінці квітня цього року томограф встановили у спеціальному приміщенні. Проте діагностику проводити не можуть, бо у відремонтованому кабінеті відсутнє електроживлення, а ремонт у будівлі загалом незавершений. Наразі роботи не фінансуються.

Чотири установи не надали відповідей на запити NGL.media. Зокрема й Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування, яка закупила апарат МРТ за 39 мільйонів гривень у 2023 році. У лютому 2025-го Держаудитслужба з’ясувала, що томограф зберігають на складі у розібраному стані. А вже у квітні закінчився гарантійний термін обслуговування та ремонту обладнання.

Серед позитивних прикладів швидкого введення томографів і експлуатацію є Краснокутська центральна районна лікарня у Харківській області. Тут обстеження проводять з грудня 2023 року. Лікарня мала заздалегідь підготовлені дозвільні документи.

А Територіальне медичне об’єднання МВС по Чернігівській області ввело в експлуатацію комп’ютерний томограф за 11 днів. Вони мали підготовлене приміщення, а дозвіл від ДІЯР отримали швидко, бо наголошували, що приймають багато поранених.

Менше ніж за місяць після отримання запустили МРТ у київському Інституті кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска та у Хмельницькій обласній лікарні.

Нагадаємо, правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння бюджетними коштами під час публічних закупівель медичного обладнання для Національного інституту раку (НІП).

Представники компаній з постачання медобладнання та працівники НІП влаштовували позаконкурентну перемогу потрібних пропозицій на публічних закупівлях. Крім того, подекуди вартість товарів штучно збільшували на 50% від початкової ціни, щоб заволодіти більшою сумою.

За попередніми даними, учасники злочинної групи впродовж 2021-2022 років заволоділи понад 231 мільйоном гривень.