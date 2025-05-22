На Львівщині лікарня у 2022 році витратила 49 млн грн на томограф: його досі не встановили

У Дрогобичі на Львівщині у 2022 році закупили новий магнітно-резонансний томограф (МРТ) вартістю понад 49 мільйонів гривень.

Однак пристрій досі не почав працювати. Ба більше, його навіть не встановили.

Про це йдеться в розслідуванні NGL.media.

Дрогобицька міська лікарня №1 уклала угоду на придбання апарату МРТ в листопаді 2022 року. У конкурсі участь узяла лише київська компанія "Медсервісгруп", яка і стала переможницею.

За угодою, компанія мала поставити, інсталювати та запустити роботу систему впродовж наступних півтора місяця.

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Однак за три дні до закінчення цього терміну генеральний директор лікарні Андрій Коцюба вкладає з ТОВ "Медсервісгруп" додаткову угоду, за якою виконання замовлення відтерміновують на два місяці. Згодом термін продовжили до кінця 2023 року.

Причиною цього журналісти називають відсутність у лікарні приміщення для МРТ.

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У березні 2023 року гендиректор підписує акт прийому-передачі томографа і компанія отримує понад 49 мільйонів гривень із міського бюджету. При цьому умови договору передбачали, що "Медсервісгруп" отримає оплату лише після того, як встановить і запустить МРТ.

За даними авторів розслідування, станом на травень 2025 року в дрогобицькій лікарні досі не встановити оплачену систему МРТ.

"Тим часом пацієнти дрогобицької лікарні продовжують користуватися послугами МРТ приватної клініки, розташованої поруч з адміністративним корпусом", – кажуть журналісти.

Як на історію відреагували правоохоронці та місцева рада?

Наприкінці 2024 року в поліції через це відкрили провадження за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу – привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах із використанням службового становища.

Після того, як справа набула публічного розголосу, керівник місцевого відділу охорони здоров’я Володимир Чуба заявив, що оплачену систему МРТ зберігають на складі постачальника в Києві.

Він пояснив, що пристрій придбали через вимоги Міністерства охорони здоров’я, однак у лікарні нібито немає належного приміщення та бракує електроенергії, аби встановити пристрій.

Чуба повідомив, що формально лікаря виконала вимоги відомства, а МРТ мають встановити в травні-червні 2025 року, коли в закладі завершать "підготовчі роботи".

У коментарі для NGL.media заступниця гендиректора Дрогобицької міської лікарні №1 Олена Маслей заявила, що раніше приміщення для МРТ не готували через брак електроенергії.

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За два роки з придбання системи в лікарні встигли лише укласти нову угоду з електропостачальною компанією та розробити проєктно-кошторисну документацію на ремонт приміщення.

"Чому цього не було зроблено раніше – Маслей не змогла відповісти", – написали журналісти.

Тендер на реконструкцію приміщення вартістю понад 5 мільйонів гривень лікарня оголосила лише 13 травня. Однак ще в лютому 2025 року в місцевій раді заявляли, що підготовка приміщення завершена на "35-40%".

Що відомо про систему МРТ?

У лютому 2025 році депутати Дрогобицької міської ради створили комісію, яка мала з’ясувати деталі справи щодо системи МРТ. Згодом у "Медсервісгруп" заявили, що не готові надалі відповідати за збереження обладнання, тому пристрій нібито доставили у Дрогобич.

Однак депутати місцевої ради кажуть, що їм не вдалося переконатися в цьому.

"Ми бачили лише коробки з маркуванням, які не розпаковували. Їх відразу перевезли на зберігання в інше приміщення, не дотичне до лікарні", – розповіла депутатка Марта Слотило.

Журналісти NGL.media намагалися особисто перевірити, чи дійсно МРТ перебуває в Дрогобичі та в яких умовах систему зберігають. Однак заступниця гендиректора лікарні Олена Маслей відмовила їм.

Як пацієнтів дрогобицької лікарні обстежують на МРТ?

Журналісти стверджують, що протягом кількох років пацієнти лікарні приходять обстеження МРТ у приватній клініці, що розташована в будівлі того ж закладу.

Попри наявність спеціально підготовленого приміщення, придбаний за бюджетні кошти МРТ вирішили там не встановлювати.

"Ця будівля розташована окремо від лікарні, це незручно для лікарів та пацієнтів […] МРТ має бути всередині лікарні", – заявив Володимир Чуба.

При цьому автори розслідування зауважують, що комплекс дрогобицької лікарні складається з десятка будівель, а приміщення з приватним МРТ розташоване за 30 метрів від адміністрації комунального закладу.

Раніше Національна служба здоров’я України призупинила оплати 36 закладам охорони здоров’я, де могли не забезпечувати пацієнтів безкоштовними ліками за Програмою медичних гарантій.

У службі запевнили, що жодна лікарня не є критично важливою для медичної системи, тому пацієнти можуть звернутися за послугами в інші установи.