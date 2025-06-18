Правоохоронці викрили схему масштабного розкрадання на закупівлі обладнання для Інституту раку

В Україні викрили масштабну схему заволодіння бюджетними коштами – учасники злочинної групи здійснювали махінації з публічними закупівлями медобладнання для Національного інституту раку (НІР).

Таким чином вони нажилися на понад 231 мільйон гривень.

Про це повідомляють Спеціальна антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України.

Правоохоронці встановили, що керівник найбільшої в України групи постачальників медичного обладнання створив злочинну організацію. До її складу ввійшли представники деяких компаній та працівники НІР, зокрема на той час виконувач обов’язків директора закладу.

Разом вони влаштовували позаконкурентну перемогу потрібних компаній на публічних закупівлях на придбання медичного обладнання для онкохворих.

РЕКЛАМА:

"Йшлося про визначення НІР розпорядником бюджетних коштів, встановлення повного контролю за процесом закупівель, проведення формального (удаваного) аналізу ринку медичного обладнання, створення умов для відхилення пропозицій непідконтрольних учасників тендерів", – пояснили в НАБУ.

Крім того, подекуди вартість товарів штучно збільшували на 50% від початкової ціни, аби заволодіти більшою сумою. Для цього зокрема використовували закордонні компанії.

Загалом впродовж 2021-2022 років під час закупівель для НІР учасники схеми заволоділи бюджетними коштами на суму понад 231 мільйон гривень.

Про підозру повідомили шістьом членам групи, зокрема на той час двом службовим особам і виконувачу обов’язків директора НІР.

Їм інкримінують:

створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній – стаття 255 Кримінального кодексу;

привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – стаття 191.

Читайте також : У Вінниці директора кардіоцентру звільнили через скандал з купівлею ліків для ветерана

Докази для розслідування отримали зокрема органи 12 країн світу, яких залучили в межах міжнародного співробітництва. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших причетних до злочину.

Раніше на Буковині викрили керівника приватної компанії, який заволодів понад 15 мільйонами гривень із Програми медичних гарантій.