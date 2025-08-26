Екстремальна спека впливає на тіло так само, як куріння чи вживання алкоголю – дослідження

Вчені стверджують, що тривалий вплив теплових хвиль пришвидшує старіння організму. Вони спричиняють таку ж шкоду, як куріння, вживання алкоголю, неправильне харчування чи недостатня фізична активність.

Науковці припускають, що однією з причин цього є пошкодження ДНК, які можуть виникати через високі температури.

Про це пише The Guardian, посилаючись на дослідження, опубліковане у журналі Nature Climate Change.

Вчені упродовж 15 років стежили за понад 25 тисячами людей на Тайвані, аналізуючи, як впливає повторне потрапляння під теплові хвилі на біологічний вік – показник, що відображає не лише кількість прожитих років, а й реальний стан здоров’я організму.

Науковці визначали біологічний вік учасників за допомогою комплексних медичних аналізів: тиску, рівня запалення, холестерину, роботи легенів, печінки та нирок. Потім ці дані порівняли з фактичним віком, щоб дізнатись, чи пов'язаний вплив теплових хвиль із прискореним старінням.

Результат засвідчив: що більше днів спеки пережила людина, то більшим був її біологічний вік. Всього чотири додаткові спекотні дні за два роки призводили до "старіння" організму на дев'ять днів. Найбільше страждали ті, хто працює просто неба. У них біологічний вік збільшувався на 33 дні за той самий період.

Якщо підсумувати вплив теплових хвиль за все життя, шкода може бути значно більшою.

"Якщо вплив спеки накопичується десятиліттями, наслідки для здоров’я будуть набагато серйознішими, ніж ми вже бачимо", – каже доктор Цуй Го з Гонконзького університету, керівник дослідження.

За даними науковців, повторюваний вплив теплових хвиль ще більше прискорює старіння людей. Вони наголошують: підвищення біологічного віку пов’язане з вищим ризиком смерті, і це стосується не окремих груп, а всього населення.

Науковці вважають, це дослідження змінює розуміння масштабів і серйозності впливу спеки на наше здоров'я. Воно показує, що вплив спеки не обмежується лише короткочасною загрозою, а й може впливати довгостроково, поступово прискорюючи старіння організму.

