Небезпечна спека: що таке теплові ураження і які вони бувають

Теплові ураження – це стани, які виникають при надмірному перебуванні під дією високих температур та супроводжуються нездатністю організму до ефективної терморегуляції.

Уявіть, що ви у спекотний день намагаєтеся охолодити весь будинок за допомогою одного вентилятора. Зрештою накопичується занадто багато тепла, яке не встигає охолонути.

Те саме відбувається з організмом при перегріванні. Тіло перевантажується теплом та потребує додаткової допомоги, щоб охолодитися.

Теплові ураження можуть мати як легкі, так і достатньо серйозні прояви. Легкі стани зазвичай проходять після відпочинку або лікування в домашніх умовах. Проте важчі вимагають негайної медичної допомоги, щоб уникнути серйозних ускладнень.

Щоб дізнатися які симптоми різних теплових уражень та що при цьому робити – "УП. Життя" використала такі джерела: Міністерство охорони здоров’я України, Центр з контролю та профілактики захворювань у США та Cleveland Clinic.

Що таке теплові ураження

Теплові ураження – це стани, які виникають при надмірному перебуванні під дією високих температур та супроводжуються нездатністю організму до ефективної терморегуляції. В такому випадку наше тіло не може самостійно охолодитися.

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Зазвичай організм має захисні механізми, які охолоджують його, коли стає занадто спекотно.

Наприклад, потові залози виробляють піт, який випаровується зі шкіри. При цьому температура тіла знижується перш ніж вона досягне небезпечного рівня.

Але іноді погода буває настільки спекотною та вологою, або організм виробляє стільки внутрішнього тепла (наприклад, під час інтенсивних тренувань), що природна система охолодження не може впоратися.

Іноді погода буває настільки спекотною та вологою, або організм виробляє стільки внутрішнього тепла (наприклад, під час інтенсивних тренувань), що природна система охолодження не може впоратися. NewAfrika/Depositphotos

Які бувають теплові ураження

Прояви теплових уражень можуть варіюватися від легких (тепловий гіпергідроз) до тяжких (тепловий удар).

Все залежить від того як людина переносить високі температури, адже в кожного ця здатність проявляється по-різному.

На реакцію на перегрівання можуть впливати загальний стан здоров’я, вентиляція у приміщенні, водний баланс та здатність адаптуватися до зміни температур.

Виділяють такі види теплових уражень:

Тепловий гіпергідроз (пітниця)

Це група дрібних, сверблячих прищиків на шкірі.

Таке подразнення шкіри, спричинене надмірним потовиділенням у спекотну погоду.

Гіпергідроз зазвичай з'являється на шиї, верхній частині грудей, паху та під грудьми.

Часто виникає у дітей грудного віку під час перегрівання чи перебування у середовищі з високою вологістю.

Лікування та профілактика включають носіння легкого, вільного одягу та уникання перегріву.

Тепловий набряк

Проявляється набряком гомілок, кистей та інших ділянок тіла.

Набряк при перегріванні є результатом розширення судин та венозного застою.

Частіше він трапляється у людей похилого віку, проте може виникати й у дітей та дорослих.

При набряку варто переміститися до прохолоднішого приміщення та на певний час підняти нижні кінцівки.

Для цього варто прийняти зручне напівлежаче або лежаче положення та поставити ноги так, щоб вони були вище рівня серця. Можна використовувати подушку. Ноги варто тримати піднятими приблизно 15 хвилин.

Після консультації з лікарем можна також застосовувати компресійні панчохи для профілактики набряків.

Теплові судоми

Їх також називаються судомами, пов'язаними з фізичними навантаженнями.

Це м'язові спазми в ногах, руках або інших частинах тіла, які виникають, коли ви займаєтеся спортом у спеку та сильно потієте.

Теплові спазми є легкою формою теплового ураження. Але вони є попередженням про те, що якщо ви не вживатимете заходів для охолодження – може виникнути більш серйозний стан.

Для полегшення симптомів варто побути у спокої, відновити водний баланс та виконувати вправи, спрямовані на розтягнення м’язів та сухожиль.

Теплове синкопе (непритомність)

Це зомління або запаморочення, яке виникає при тривалому стоянні у спеку. Також може відбутися при раптовому вставанні після сидіння або лежання.

Фактори, що можуть сприяти тепловому синкопе, включають зневоднення та відсутність акліматизації.

Непритомність також пов’язана з розширенням судин та венозним застоєм. Температура тіла під час цього не підвищується. А лікування включає переміщення людини у прохолодне середовище, підняття ніг, перебування у спокої та контроль водного балансу.

Прояви теплових уражень можуть варіюватися від легких (тепловий гіпергідроз) до тяжких (тепловий удар). speka/weyo/Depositphotos

Тепловий стрес

Працівники, які піддаються впливу екстремальної спеки або працюють у спекотних умовах, можуть зазнавати професійного теплового стресу.

Це легка форма теплового ураження, яка проявляється як фізичне виснаження та дискомфорт, набуті в результаті тривалого перебування на спеці або в приміщенні з високою температурою повітря.

При цьому вплив екстремальної спеки може призвести до професійних захворювань, травм та важчих теплових уражень.

Важливим є запобігання тепловому стресу на робочому місці.

Теплове виснаження

Теплове виснаження – це реакція організму на надмірну втрату води та солі, як правило, через надмірне потовиділення. Це стан середньої тяжкості, який проявляється підвищенням температури тіла (у межах 37-40 °C).

Симптоми теплового виснаження включають:

головний біль;

нудоту;

запаморочення;

слабкість;

дратівливість;

спрагу;

сильне потовиділення;

зниження кількості сечі.

Важливою рисою цього стану, яка відрізняє його від теплового удару, є відсутність порушень з боку центральної нервової системи та порушень функції внутрішніх органів. Якщо симптоми з боку ЦНС і виникають (головний біль, помірна дезорієнтація), то вони швидко зникають у спокої та під час охолодження організму.

Лікування включає фізичний спокій, зняття зайвого верхнього одягу та спортивного спорядження, переміщення постраждалого у приміщення з нижчою температурою повітря та регідратацію.

Методи охолодження можуть включати прохолодний душ або накладання холодних компресів.

При несвоєчасному виявленні теплове виснаження може перейти в теп­ловий удар.

Тепловий удар

Це найважчий прояв теплового ураження.

Тепловий удар виникає, коли внутрішня температура тіла стає дуже високою – зазвичай вище 40 °C.

Виникають симптоми теплового виснаження та ознаки порушення функції мозку, такі як сплутаність свідомості, зміни поведінки, дезорієнтація та нерозбірливість мови.

Тепловий удар може статися внаслідок фізичної активності в спеку (тепловий удар від фізичного навантаження) або просто від занадто тривалого перебування в спекотному середовищі (класичний тепловий удар без фізичного навантаження).

Тепловий удар є невідкладним станом, який потребує негайного звернення за медичною допомогою. Самостійно можна перемістити постраждалого у прохолодне місце та використовуючи будь-які доступні засоби для охолодження.

Завжди пийте достатню кількість води. AntpniaGuillemF/Depositphotos

Як вберегтися від теплових уражень?

Ви можете знизити ризик перегріву організму за допомогою кількох порад:

Носіть вільний одяг з натуральних тканин у спеку.

Завжди пийте достатню кількість води .

Підтримуйте в будинку прохолодну, комфортну температуру за допомогою вентиляторів та/або кондиціонерів .

Знайдіть місця, куди можна піти в спекотну погоду, якщо у вашому будинку занадто спекотно.

Обмежуйте або уникайте фізичної активності в спекотних умовах. Якщо ви не можете цього уникнути, робіть часті перерви в тіні або в прохолодному приміщенні.

Приймайте прохолодний душ після перебування на спеці.

Поговоріть зі своїм лікарем про ризики загострення ваших захворювань, що пов'язані зі спекою, та способи їх зниження.