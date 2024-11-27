Лікування безпліддя в Україні: де та як отримати послугу безкоштовно

Де можна отримати лікування безпліддя в Україні безкоштовно

За 2024 рік 1388 українок скористалися пакетом медичних послуг із лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Вартість такого лікування становить понад 80 тисяч гривень за один цикл, але повністю покривається Програмою медичних гарантій, якщо в одного з пари є діагноз "безпліддя".

Наразі вже 572 жінки, що пройшли лікування, очікують дітей.

Як скористатися послугою

Отримати електронне направлення від медзакладу. Спеціальний мультидисциплінарний консиліум має скерувати повнолітніх на лікування безпліддя за допомогою ДРТ за Програмою медичних гарантій.

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Лікарі мають встановити "Жіноче безпліддя", "Чоловіче безпліддя".

Пацієнти звертаються для лікування безпліддя в той медичний заклад, який надає ці послуги за договором із НСЗУ.

Отримати послуги можна в будь-якому законтрактованому закладі, незалежно від місця реєстрації та проживання пацієнтки/пацієнта.

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Де можна лікувати безпліддя

Наразі в Україні 20 лікарень уклали договір з НСЗУ.

До 15 закладів, які були зареєстровані в лютому 2024 року, додались ще 5:

Державне некомерційне підприємство "Прикарпатський центр репродукції людини" МОЗ України в Івано-Франківську;

ТОВ "Клініка репродуктивної медицини "Екстрамед" в Івано-Франківську;

Державне некомерційне підприємство "Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології МОЗ України" в Харкові;

ТОВ "Клініка професора С.Хміля у Тернополі" у Тернополі;

ТОВ "Ісіда-Ivf" в місті Київ.

У МОЗ зазначають, що лікування можливо як амбулаторно, так і на умовах денного чи звичайного стаціонару.