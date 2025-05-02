Де у мозку розташована свідомість? Вчені пропонують нову відповідь на це питання

Свідомість називають центром людського буття. Однак вчені й досі не можуть знайти остаточну відповідь на питання, в якій саме частині мозку вона виникає.

Раніше цю роль відводили лобовій частці. Та тепер науковці дійшли висновку, що свідомість може розташовуватися у задній частину мозку.

Своє дослідження вони опублікували у науковому журналі Nature, пише Reuters.

Під час дослідження нейробіологи вимірювали електричну та магнітну активність мозку, а також його кровотік у 256 людей. Вимірювання проводили у 12 лабораторіях США, Європи та Китаю, поки учасники експерименту переглядали різні зображення.

Це дозволило вченим відстежити активність мозку.

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Вони з’ясували, що свідомість може виникати у сенсорних зонах у задній частині мозку – саме вони обробляють зображення і звук. Раніше цю роль відводили лобовій частці.

"Свідомість – це те, що ми відчуваємо, коли бачимо тостер або обличчя умовної Джилл.

Це не те ж саме, що дії, пов'язані з цим відчуттям, як-от натискання кнопки або промовляння: "Я бачу Джилл", – говорить керівник дослідження Крістоф Кох.

До цього існувало дві провідні наукові теорії про свідомість.

У першій йдеться, що свідомість матеріалізується в передній частині мозку, а важливі фрагменти інформації потім транслюються по всьому органу.

Відповідно до другої, свідомість виникає в результаті взаємодії та співпраці різних частин мозку, коли вони колективно працюють над інтеграцією інформації, що сприймається свідомо.

Отримані результати не узгоджуються із жодною з теорій.

"Докази однозначно вказують на задню частину мозку. Або інформація щодо свідомого досвіду просто не могла бути знайдена в передній частині, або вона була набагато слабшою, ніж у задній.

Це підтверджує ідею про те, що хоча лобові частки є критично важливими для інтелекту, суджень і міркувань, вони не відіграють вирішальної ролі в баченні та в усвідомленому візуальному сприйнятті", – зауважив Кох.

Нагадаємо, вчені з’ясували, як мозок відрізняє кохання, дружбу і прив’язаність.