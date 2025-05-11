Щеплення проти оперізуючого лишаю може зменшити ризик хвороб серця – дослідження

Науковці виявили, що вакцина може вберегти від хвороб серця

Вакцина проти оперізуючого лишаю покликана запобігти болісним червоним висипам, які провокує вірус вітряної віспи в дорослих.

Вчені виявили, що цей препарат здатний допомогти ще й у зменшенні ризиків серцево-судинних хвороб.

Про це йдеться в дослідженні вчених із Південної Кореї, яке опублікували в European Heart Journal, інформує CNN.

Поширений штам герпесу – вірус вітряної віспи – може викликати вітрянку в дитинстві, а для людей старшого віку або тих, хто має ослаблений імунітет, він загрожує перерости в оперізуючий лишай.

Ця хвороба виникає, якщо після вітрянки вірус залишається в організмі в "сплячому стані". Найбільш явним симптомом захворювання є болісна висипка у вигляді пухирців, що часто виникає на одному боці тіла.

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У деяких випадках висипання можуть виникнути на обличчі і призвести до втрати зору. Іншими проявами захворювання є:

лихоманка;

головний біль;

озноб;

розлади шлунку.

Найбільш поширеним ускладненням оперізуючого герпесу є довгострокова невропатія – ураження периферичних нервів.

У світі використовують дві вакцини від цієї недуги – "живу" та "неживу".

Науковці з Південної Кореї провели масштабне дослідження за участі 1,2 мільйона людей віком від 50 років, аби перевірити ефективність "живої" вакцини.

Виявилося, що пацієнти, які отримали щеплення від оперізуючого герпесу, мали на 23% нижчий ризик хвороб серця, порівняно з тими, хто не вакцинувався.

Кращий захист від цих захворювань люди мали в перші вісім років після щеплення. Покращення вчені помітили навіть у тих, хто веде нездоровий спосіб життя, як-от постійно курить або вживає алкоголь.

"Оскільки оперізуючий лишай може викликати запалення кровоносних судин і призвести до утворення тромбів, що, своєю чергою, підвищує ризик серцевих захворювань, профілактика цієї хвороби також може допомогти зменшити ці ризики", – пояснила співавторка дослідження Хейлон Лі.

Науковці припускають, що вакцина може краще запобігати оперізуючому лишаю в людей, чия імунна система більш міцна – молоді та чоловіків.

"Якщо вакцина допомагає знизити ризик як інфекцій, так і серйозних хронічних захворювань, то стає ще більш цінним інструментом для збереження громадського здоров’я", – додала дослідниця.

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Обмеженням висновків вчених вважають те, що в роботі вони використовували застарілий варіант препарату проти хвороби, який дедалі менше використовують у більшості країн.

Крім того, аби підтвердити прямий зв’язок між вакцинацією та зниженням ризику серцево-судинних захворювань, потрібні додаткові дослідження.

"Найбільшим обмеженням цього типу досліджень є те, що ви по суті порівнюєте людей, які вакциновані, з тими, хто не щеплювався.

Ми знаємо, що ті люди, які вирішують вакцинуватися, часто дуже відрізняються мотивацією та ставленням до здоров’я від тих, хто цього не робить", – зауважив доктор Паскаль Гельдсетцер зі Стенфордського університету (США), який не брав участі в роботі.

Раніше науковець разом із колегами виявили, що вакцина від оперізуючого лишаю може зменшити на 20% ризики деменції. Такий ефект пов’язують із тим, що хвороба здатна викликати запалення нервів по всьому тілу, больових розладів і пошкодження тканин мозку.