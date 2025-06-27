Дітей із психічними розладами не відправлятимуть до психіатричних лікарень: зміни запрацюють з 1 липня

З 1 липня дітей із психічними розладами більше не госпіталізовуватимуть до психіатричних лікарень. Стаціонар для них буде доступний лише у багатопрофільних дитячих лікарнях.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Ми бачили, в яких умовах іноді перебувають діти у психіатричних стаціонарах. МОЗ провело низку перевірок у 2024-2025 році. І попри високий професіоналізм багатьох лікарів, ми не можемо ігнорувати виявлені порушення, зокрема, випадки госпіталізації дітей без чітких клінічних показань, у тому числі дітей з уразливих соціальних груп", – зазначив заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар.

Згідно зі змінами до Порядку реалізації програми медичних гарантій, договори з Національною службою здоров'я України на надання психіатричної допомоги дітям до 18 років зможуть укладати лише багатопрофільні дитячі лікарні.

Там психіатри працюватимуть у співпраці з педіатрами, неврологами, ендокринологами та іншими вузькими спеціалістами. За словами МОЗ, це має забезпечити комплексний підхід до лікування із врахуванням стану фізичного і психічного здоров'я дитини.

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Крім того, у багатопрофільних дитячих лікарнях є відділення інтенсивної терапії для дітей та сучасне реанімаційне обладнання. Це важливо у випадках тяжких психічних станів.

У МОЗ стверджують, що зміни мають посприяти зменшенню стигматизації дітей із психічними розладами.

Зміни також передбачають інтеграцію послуг із надання психіатричної та психосоціальної допомоги дітям і дорослим у заклади охорони здоров’я, які входять до спроможної мережі госпітальних округів. Йдеться про кластерні, надкластерні багатопрофільні лікарні, а також державні медичні заклади.

Наразі їх надають у центрах ментального здоров’я та мобільними мультидисциплінарними командами.

Нагадаємо, у січні 2025 року Верховна Рада ухвалила закон про систему охорони психічного здоровʼя, який, зокрема, вимагає сертифікації психологів та психотерапевтів.