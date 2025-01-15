ВР ухвалила закон про систему охорони психічного здоровʼя: що він передбачає

Верховна Рада у другому читанні ухвалила закон про систему охорони психічного здоровʼя.

Про це повідомили голова Комітету з питань здоров’я нації ВР Михайло Радуцький, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та депутат з партії "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроєкт №12030 підтримали 233 народних обранців.

За словами Радуцького, передумовами для його розробки стали:

застаріла законодавча база;

необхідність впровадження європейських стандартів;

посилення координації між відомствами;

подолання стигми щодо візитів до психолога.

"Законопроєкт базується на рекомендаціях ВООЗ та ЄС, зокрема враховує підхід "Психічне здоров’я у всіх політиках". Це означає, що будь-які рішення чи заходи, впроваджені на державному, регіональному чи місцевому рівнях, мають враховувати їхній вплив на психічне здоров’я населення", – зазначив голова комітету.

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Серед ключових положень законопроєкту:

чіткий розподіл обов’язків у сфері охорони психічного здоров’я між державою, громадськими організаціями та приватним сектором;

доступ до послуг на рівні громад;

введення єдиної термінології, стандартизація послуг, мультидисциплінарний підхід до їхнього надання;

створення Національної комісії з питань психічного здоров’я, яка координуватиме надання послуг;

запровадження сертифікації фахівців;

визнання самоврядних організацій, які навчають фахівців та рухають сферу вперед;

приділення уваги охороні психічного здоровʼя на робочому місці: роботодавцю надається право розробити та затвердити програму психосоціальної підтримки працівників.

Попереду – розробка підзаконних актів, які деталізують положення закону, а також імплементація цих положень та впровадження нових стандартів.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні мають запрацювати 200 центрів ментального здоров’я.