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ВР ухвалила закон про систему охорони психічного здоровʼя: що він передбачає

Альона Павлюк — 15 січня, 15:49
ВР ухвалила закон про систему охорони психічного здоровʼя: що він передбачає
Рада ухвалила закон про систему охорони психічного здоровʼя
NewAfrica/Depositphotos

Верховна Рада у другому читанні ухвалила закон про систему охорони психічного здоровʼя.

Про це повідомили голова Комітету з питань здоров’я нації ВР Михайло Радуцький, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та депутат з партії "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроєкт №12030 підтримали 233 народних обранців.

За словами Радуцького, передумовами для його розробки стали:

  • застаріла законодавча база;
  • необхідність впровадження європейських стандартів;
  • посилення координації між відомствами;
  • подолання стигми щодо візитів до психолога.

"Законопроєкт базується на рекомендаціях ВООЗ та ЄС, зокрема враховує підхід "Психічне здоров’я у всіх політиках". Це означає, що будь-які рішення чи заходи, впроваджені на державному, регіональному чи місцевому рівнях, мають враховувати їхній вплив на психічне здоров’я населення", – зазначив голова комітету.

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Серед ключових положень законопроєкту:

  • чіткий розподіл обов’язків у сфері охорони психічного здоров’я між державою, громадськими організаціями та приватним сектором;
  • доступ до послуг на рівні громад;
  • введення єдиної термінології, стандартизація послуг, мультидисциплінарний підхід до їхнього надання;
  • створення Національної комісії з питань психічного здоров’я, яка координуватиме надання послуг;
  • запровадження сертифікації фахівців;
  • визнання самоврядних організацій, які навчають фахівців та рухають сферу вперед;
  • приділення уваги охороні психічного здоровʼя на робочому місці: роботодавцю надається право розробити та затвердити програму психосоціальної підтримки працівників.

Попереду – розробка підзаконних актів, які деталізують положення закону, а також імплементація цих положень та впровадження нових стандартів.

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Нагадаємо, у 2025 році в Україні мають запрацювати 200 центрів ментального здоров’я.

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