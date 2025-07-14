Пройшов довгу реабілітацію: 6-річного хлопчика, якому пересадили донорське серце, виписують з лікарні

Шестирічний Євген, який напередодні Великодня отримав донорське серце, після довгої реабілітації готується до виписки з лікарні.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Кілька місяців тому хлопчик ледве не помер через важке ускладнення після ГРВІ – дилатаційну кардіоміопатію. Як зазначають у МОЗ, у квітні Євген потрапив до лікарні в критичному стані, коли серце майже не скорочувалося.

"Щоби підтримувати у ньому життя, лікарі вдалися до унікальної процедури: під'єднали хлопчика до двох апаратів, які повністю замінили функцію серця і працювали паралельно. Та єдиною надією для хлопчика залишалося донорське серце", – розповіли у МОЗ.

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Його для малюка знайшли перед Великоднем – тоді у Кам’янець-Подільській міській лікарні молодій жінці діагностували смерть мозку, а її родичі дали згоду на посмертне донорство.

"Єдина державна інформаційна система трансплантації визначила, що серце донорки можна пересадити маленькому Євгену", – зазначають у відомстві.

Операція з трансплантації серця була успішною –після неї для маленького Євгена розпочалися довгі місяці складної реабілітації.

Нині хлопчика готують до виписки, найближчими днями він зможе повернутися додому до Житомира.

У МОЗ додали, що трансплантацію серця дітям в Україні на сьогодні проводять у Інституті серця МОЗ України та Першому медичному об'єднанні Львова. Із 2021 року операцію з пересадки серця провели 12 дітям. Нині на донорське серце очікують 16 дітей, ще шістьом потрібна трансплантація комплексу "серце-легені".

Раніше ми писали, як під час обстрілу лікарі пересадили органи померлої дівчинки трьом реципієнтам.