Вперше в історії: у США хірурги пересадили чоловікові донорський сечовий міхур

У США хірурги провели першу трансплантацію сечового міхура людині.

Донорський орган пересадили 41-річному чоловікові, який страждав від рідкісної форми раку сечового міхура.

Про це повідомляє The New York Times.

Раніше подібних трансплантацій не проводили. Пацієнтам, які втрачали сечовий міхур, здійснювали втручання, у ході якого для виконання сечовидільної функції "перепрофільовували" частину кишківника.

Цей метод був доволі складним. Тканина кишківника містить багато бактерій, і тому "перепрофілювання" у більшості випадків закінчувалось ускладненнями, які призводили навіть до відмови нирок. Крім того, втрата сегменту кишківника негативно впливала на травлення.

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Через це хірурги почали розробляти метод трансплантації сечового міхура. Це вкрай складне втручання, оскільки потрібно оперувати глибоко всередині тазу, щоб зберегти судини.

"Коли ми видаляємо сечовий міхур через рак, ми фактично просто розрізаємо його. А донорство сечового міхура – це значно вищий порядок технічної складності", – пояснив один з хірургів Індербір Гілл.

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Операцію провели пацієнту Оскару Ларраінзару, який з 2020 року боровся з раком нирок. У ході лікування йому довелося видалити обидві нирки та перейти на діаліз. Але після цього у нього виявили ще один рак, причому в рідкісній формі, який уразив сечовий міхур.

Лікарі видалили з органу велику пухлину, але після цього міхур майже не міг вмістити у собі хоч трохи рідини. За декілька років такого життя сеча почала накопичуватися у тілі.

Для того, щоб врятувати чоловіка, хірурги вирішили провести експериментальну трансплантацію, і почали готуватися до операції.

Сечовий міхур пересадили 41-річному Оскару Ларраінзару, який декілька років лікувався від раку Nick Carranza/UCLA Health

На початку травня в системі з’явився сумісний донор. Команда у складі семи хірургів цілу ніч працювала над тим, аби максимально обережно вилучити сечовий міхур і нирку. Після цього команда впродовж восьми годин пересаджувала органи.

Наразі відомо, що операція минула успішно і донорські органи приживаються. Лікарі помітили позитивну динаміку: рівень креатиніну, який вказує на роботу нирок, почав покращуватися.

Лікарі не були певні, що пацієнт зможе відчувати позиви до сечовипускання, не кажучи вже про те, щоб утримувати і спорожняти сечовий природнім шляхом. Але неочікувано для хірургів після виписки та зняття катетера чоловік таки відчув позиви до сечовипускання.

"Звичайно, це ще дуже рано. Подивимося, як все піде. Але це вперше за сім років, коли він зміг попісяти", – зазначив Індербір Гілл.

У подальшому хірурги планують випробувати цей метод трансплантації на ще чотирьох пацієнтах у рамках клінічного випробування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію 36-річної британки, якій пересадили матку сестри і яка змогла народити здорову дитину.