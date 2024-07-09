Переносив на руках: лікар "Охматдиту" розповів про евакуацію дітей із постраждалого відділення

Після ракетного удару по "Охматдиту" медичні працівники та небайдужі кияни допомагали розбирати завали та евакуйовувати маленьких пацієнтів.

Одним із них був дитячий лікар-токсиколог Віталій Іць. Фото, на якому він несе дитину на руках, розлетілося мережею.

"Сьогодні в одній з груп побачила опитування: "Особистим знайомством із якою людиною ви пишаєтесь. Це було вранці, до масового обстрілу Києва. Сиділа, думала, згадувала...

Так от, я маю відповідь – на фото людина, яку маю честь знати особисто. Лікар-токсиколог "Охматдиту" Віталій Іць. Дякую Долі, що зводить із справжніми людьми і професіоналами!" – написала у Facebook знайома лікаря Ірена Городецька.

У коментарі для "УП. Життя" лікар розповів, що коли стався "приліт", він був не в "Охматдиті", а в клініці "Добробут", де він також працює.

ВІДЕО ДНЯ

"Після отримання повідомлення про влучання і потребу в допомозі клініка мобілізувала всі ресурси для того, щоб допомогти з евакуацією найважчих пацієнтів у стаціонар "Добробуту", – розповів чоловік.

Він і сам одразу долучився до допомогти постраждалим після ракетної атаки.

Знімком, на якому Віталій на руках несе пацієнта відділення токсикології "Охматдиту", поділився фотограф Олександр Гусєв.

Лікар-токсиколог нам пояснив: на світлині – хворий, якого він добре знав особисто.

"Це – звичайна дитина, яка перебувала на лікуванні в найбільш постраждалому корпусі, у відділенні токсикології. Пощастило, що вона не була в місці попадання.

[У цьому вчинку] не було нічого геройського. Я просто переносив його у більш безпечне місце", – додав Віталій.

Чоловік продовжував допомагати маленьким пацієнтам на місці аж до пізнього вечора.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу найбільшої дитячої лікарні в Україні найбільше постраждав корпус, в якому знаходиться відділення токсикології, в якому перебували важкохворі діти на діалізі.

9 липня очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив про евакуацію 94 пацієнтів "Охматдиту" в інші заклади охорони здоров’я.

Станом на 9 липня ще 68 пацієнтів залишилися на лікування у вцілілих будівлях спеціалізованої лікарні.