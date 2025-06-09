Не вірте TikTok: вчені попереджають про небезпеку догляду за шкірою, який підлітки показують у соцмережах

Догляд підлітків за шкірою у TikTok може бути шкідливим – вчені

Багатоступеневий догляд за шкірою, який демонструють підлітки в TikTok, не приносить жодної користі. Ба більше, він навпаки підвищує ризики подразнення шкіри та розвитку алергії.

Про це йдеться у дослідженні науковців Північно-Західного університету (США), пише The Guardian.

Вчені зазначають, що останнім часом все більше дівчат діляться відео про багатоступеневий догляд за шкірою, який складається зі зволожувальних кремів, тоніків, засобів від акне та навіть антивікових продуктів.

Команда проаналізувала відео на платформі TikTok і виявила, що ці процедури не тільки довготривалі (деякі дівчата прокидаються о 4:30 ранку, щоб встигнути їх виконати), але й дорогі, непотрібні та потенційно шкідливі.

"Ризики, пов'язані з використанням цих продуктів, особливо у юних дівчат, значно переважають будь-яку незначну користь, яку ви можете отримати від використання активних інгредієнтів", – зазначила перша авторка дослідження Моллі Гейлз.

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Вчені проаналізували 100 відеороликів про догляд за шкірою, знятих 82 дівчатами та одним хлопцем. Їхній вік коливався від 7 до 18 років.

Майже всі автори контенту мали чисту шкіру без видимих вад.

В середньому догляд за шкірою у відео складався із шести засобів часто одних і тих же брендів. Їхня загальна середня вартість – 168 доларів (майже 7000 гривень). Однак деякі схеми включали більше десятка продуктів на суму понад 500 доларів (близько 20,7 тисячі гривень).

Багато інгредієнтів у представлених засобах, як-от кислоти, можуть подразнювати шкіру та викликати чутливість до сонця. Тому вони збільшують ймовірність сонячних опіків та інших пошкоджень шкіри.

Водночас лише у 26% відео до денного догляду входить сонцезахисний крем.

В одному з роликів авторка нанесла на обличчя 10 продуктів за шість хвилин. А використання засобів з декількома активними інгредієнтами або нанесення засобів з однаковими активними інгредієнтами збільшує ризик подразнення шкіри.

Серед 25 найпопулярніших відео 76% містили продукти із принаймні одним потенційно контактним алергеном. Найчастіше – ароматизатором.

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