Технології доповненої реальності можуть допомогти лікувати депресію – дослідження

Використання технологій доповненої реальності (XR) може стати перспективним методом лікування тяжкого депресивного розладу. Науковці виявили, що ефективність цього виду терапії можна прирівняти до класичних методів боротьби з депресією.

Про це свідчать висновки дослідження, опублікованого в JMIR Mental Health, пише Medical News Today.

Науковці порівняли один з основних методів лікування депресії – поведінкову активаційну терапію – з її розширеною версією із залученням технологій XR.

У дослідженні взяли участь 26 пацієнтів з відповідним діагнозом. Їх розділили на дві групи: одна проходила традиційну терапію, інша – із залученням технологій розширеної реальності.

Учасники групи XR-терапії брали участь в активностях з використанням гарнітур доповненої реальності: грали у настільні ігри, розв'язували головоломки, танцювали під музику та грали у мінігольф. Натомість ті, хто перебував у групі традиційного лікування, зустрічалися з терапевтом особисто або онлайн для проведення сеансів.

Результати дослідження показали, що обидві групи продемонстрували схожі результати зі зниженням тяжкості симптомів депресії у період між початком і закінченням дослідження.

При цьому у групі, яка лікувалася з технологіями доповненої реальності, симптоми ослабли ще до першого сеансу. Науковці припускають, що так на пацієнтів вплинув ефект плацебо – явище, коли людина почувається краще після прийому препаратів без лікувальних властивостей.

"Лікарі можуть використовувати XR як інструмент лікування, щоб змотивувати пацієнтів до психотерапевтичного лікування. Результати дослідження свідчать, що XR може допомогти подолати стигму щодо психічного здоров'я та зменшити бар'єри для людей, які звертаються по допомогу", – каже клінічний доцент кафедри психіатрії та поведінкових наук Стенфордського університету Марго Пол.

У дослідженні взяли участь 26 людей, яким раніше діагностували депресивний розлад stokkete/Depositphotos

Доцент Центру біоетики та гуманітарних наук Медичного університету SUNY Upstate Шеріфе Текін припускає, що XR-терапія може бути «протиотрутою до того, що змушує людину відчувати депресію».

"Зазвичай людина з депресивним розладом відмовляється від улюблених видів діяльності, відсторонюється від своєї спільноти, і перебуває в стані майже бездіяльності. Однак у цьому дослідженні учасники «можливо, відчували себе енергійними, розважалися і – найголовніше – відчували, що вони керують ситуацією, фізично натискаючи кнопки, щоб грати в гру", – сказала вона.

Текін сподівається, що результати нового дослідження матимуть перспективу для розвитку методів лікування депресії, але за умови, що пацієнти проходитимуть терапію із використанням новітніх технологій на додаток до їхнього традиційного лікування.

"У нас є дослідження та багато свідчень очевидців, які показують, що коли йдеться про психічні розлади, поєднання різних методів лікування має більше шансів допомогти пацієнтові впоратися зі своїми розладами. Це відбувається головним чином тому, що людська особистість складна, і важко знайти один вид терапевтичного втручання, який би підійшов усім", – додала науковиця.

Раніше ми розповідали, що під час лікування депресії фізичні вправи можуть мати вирішальне значення для покращення самопочуття. Їхню дієвість також можна порівняти з ефективністю терапії.

Анастасія Мосорко, "УП. Життя"